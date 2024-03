L'insolita location di 100 messaggi, il nuovo videoclip di Lazza: ecco dove è stato girato

Il nuovo singolo di Lazza, 100 messaggi, è in testa alla classifica della Federazione Industria Musicale Italiana, che denota quali sono i brani e i dischi più acquistati in Italia negli ultimi sette giorni. Il videoclip di 100 messaggi è uscito solo da pochi giorni e sta già appassionando tutti i fan del cantante, e non solo.

Ma qual è la location che fa da sfondo a 100 messaggi? Eco svelato dove è stato girato il video dl nuovo singolo di Lazza.

La location insolita di 100 messaggi

Il videoclip di 100 messaggi, il nuovo singolo di Lazza, è stato realizzato da Younuts su un’idea di Lazza e girato in una location che ha un certo valore storico: Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, in provincia di Monza-Brianza.

Il video sarebbe stato girato in aree interne ed esterne della meravigliosa dimora storica che vanta numerosi dipinti e pareti affrescate, oltre a un enorme giardino di circa 90mila metri quadrati che presenta diversi esempi di quella che vene definita "architettura da giardino".

Qualche spoiler lo aveva dato proprio il cantante nei gironi scorsi, quando stavano procedendo le riprese: è bastata una sola giornata per completare il lavoro, grazie a una troupe incredibile e stacanovista.

Palazzo Arese Borromeo, la location del video di Lazza

Nel video di lazza appaiono inequivocabili immagini che riconducono al Palazzo Arese Borromeo, location dove si sono svolte le riprese del videoclip 100 messaggi, senza che vi fosse intrusione o disturbo alcuno.

Nei circa quattro minuti di video riconosciamo chiaramente le immagini della Sala dei Fasti Romani, di Sala Aurora, del Ninfeo, della Galleria delle Arti Liberali e del parco che circonda il Palazzo.

Il Palazzo storico di Cesano Maderno, che è uno dei più bei palazzi settecenteschi della Lombardia, fu edificato per desiderio di Bartolomeo III Arese nel XVII secolo. Dopo la morte di Bartolomeo l’edificio pervenne in eredità alla figlia Giulia, che convolò a nozze con il conte Renato Borromeo, costituendo la famiglia Borromeo Arese alla quale il palazzo è debitrice del nome.

Ad oggi il palazzo è adibito a sede di esposizioni temporanee e di eventi culturali ed è oggetto, nei fine settimana, di periodiche visite guidate. La struttura si presenta con un impianto planimetrico a corte chiusa e una serie di cortili di servizio di minore dimensione.

Visitabile tutto l'anno previo pagamento del biglietto di ingresso che costa 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini, comprende anche una visita guidata. Le visite libere sono disponibili sono nei giorni di sabato e domenica.

La Brianza al centro di numerosi videoclip

Ma non c'è solo Lazza tra i cantanti che hanno portato al Brianza nei propri videoclip: prima di lui anche i Maneskin, a Villa Tittoni di Desio per il video di The Loneliest, Eros Ramazzotti (in Villa reale a Monza), Irama (all’autodromo), Marco Masini (in centro a Monza).

Hanno girato a Monza anche Nek e Francesco Renga (al Woody Rock Bistrot), Francesco Gabbani (al Collegio Villoresi), Enrico Ruggeri (al Paese ritrovato della Coop La Meridiana).