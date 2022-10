Ci sono luoghi in un cui il tempo scorre più lento, come per magia, luoghi in cui si respira aria buona e i paesaggi sembrano usciti da una fiaba. Oggi vi portiamo alla scoperta dei 5 borghi più belli del Piemonte, terra di vini e bellezze che lasciano senza fiato.

Terra di vini pregiati e di città eleganti, di alture innevate e di laghi splendenti, il Piemonte è una terra ricca di tesori tutta da esplorare, un concentrato di bellezze naturali e artistiche accompagnate da ottimo cibo e calici profumati. Zaino in spalla, viaggiatori, oggi si parte! Andremo alla scoperta dei 5 borghi più belli del Piemonte da non perdere, piccole perle dal fascino senza tempo.

Borghi più belli del Piemonte: Orta San Giulio

In provincia di Novara, sulle sponde del lago d’Orta, sorge Orta San Giulio, un borgo dove il tempo sembra essersi fermato. È anche conosciuto come “il paese dipinto”, merito di quegli artisti, italiani e non solo, che hanno arricchito le pareti di diversi palazzi con affreschi che ritraggono la storia di questa piccola meraviglia piemontese. Il vostro tour potrebbe cominciare da Piazza Motta, ricca di ristoranti e bar che offrono una vista senza eguali sul lago, per poi proseguire con una passeggiata nelle pittoresche viuzze del borgo, tra edifici ottocenteschi e ville regali. Merita una visita la Chiesa di Santa Maria Assunta, ma la vera sorpresa vi attende altrove: partendo dalla piazza principale e in pochi minuti di navigazione, potrete raggiungere la bellissima Isola di San Giulio, incastonata al centro del Lago d’Orta, e scoprire i suoi tesori, come il Monastero Mater Ecclesiae.

Il borgo di Chianale

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei 5 borghi più belli del Piemonte da non perdere raggiungendo la Val Varaita, quasi al confine con la Francia. Circondato da pinete e boschi verdeggianti, vi attende Chianale, un borgo posto a 1800 metri di altitudine che vi conquisterà per la sua bellezza tipicamente montana. Le case di Chianale, in ardesia e legno, sembrano uscite da una fiaba, e i pochi abitanti che popolano il borgo sono fieri conservatori della loro cultura provenzale. Il paesino si presenta diviso in due dal torrente Varaita, e le due parti sono collegate da un antico ponte di pietra, vero e proprio simbolo di Chianale che, non a caso, è anche noto come “Borgo di Pietra”.

Il borgo di Ingria

Nella Val Soana, a una sessantina di chilometri da Torino, sorge Ingria, un piccolo paesino di poco meno di 50 abitanti: no, non è uno scherzo, e infatti Ingria è tra i borghi meno popolosi d’Italia. Non c’è niente di meglio che passeggiare per le sue stradine dal fascino senza tempo, magari gustando qualche tipica prelibatezza piemontese, mentre la vista verrà rapita da palazzi e architetture in pietra che evocano epoche lontane e che vi faranno vivere una giornata lontano dalla frenesia della vita quotidiana.

Il borgo di Garbagna

L’avventura tra i 5 borghi più belli del Piemonte da non perdere si sposta in provincia di Alessandria, per le strade acciottolate e i palazzi colorati di Garbagna. Famoso per l’artigianato e per le sue ottime ciliegie, il borgo di Garbagna si visita a partire da Piazza Doria, esempio di stile rinascimentale, dove sorgono l’omonimo Palazzo e l’Oratorio di San Rocco, per poi proseguire nella Contrada, la zona del centro storico più bella, tripudio di negozi e antiche botteghe. Meritano di essere menzionati anche la Chiesa Parrocchiale, lo storico Castello medievale e il Santuario della Madonna del Lago, raggiungibile attraverso una suggestiva passeggiata nel verde che circonda il borgo.

Il borgo di Neive

Chiudiamo la nostra classifica alla scoperta dei 5 borghi più belli del Piemonte da non perdere a Neive, situato nella splendida cornice delle Langhe. Si tratta di un piccolo borgo medievale dalle case in pietra, sviluppato su due livelli: la parte più antica sorge su un rialzo di terra, mentre nella parte bassa troverete Neive Borgonuovo, una zona moderna attraversata dal torrente Tinella. Il centro storico ha mantenuto l’assetto medievale ed è una meraviglia tutta da scoprire, con le sue stradine in pietra e i suoi palazzi, tra cui spiccano la Casaforte dei Conti Cotti di Ceres, il Palazzo della contessa Demaria e il Palazzo dei Conti di Castelborgo.

In Piazza Italia potrete ammirare l’elegante Palazzo del Municipio e la Torre dell’Orologio, e tra le attrazioni religiose vi consigliamo la Chiesa dell’Arciconfraternita di San Michele e le Cappelle cinquecentesche dedicate a San Sebastiano e San Rocco. E dopo tanto girare, cosa c’è di meglio di un buon calice di Barbera o di Barbaresco per brindare alle meraviglie del Piemonte? Cin-cin!