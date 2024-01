Il film 50 Km all'ora, diretto ed interpretato da Fabio De Luigi, è stato girato in molte zone di una specifica regione italiana ed è una pellicola quasi completamente on the road. Scopriamo dunque quali sono le suggestive location scelte per realizzare questo film.

Alla scoperta delle pittoresche location del film 50 Km all'ora: ecco dove è stato girato

Fabio De Luigi ha scelto come co-protagonista l'attore Stefano Accorsi. Entrambi sono dell'Emilia Romagna e non si poteva scegliere una location diversa dalla loro regione d'origine. Nel film si attraversano varie zone della regione del centro nord, tra queste:

• Fanano e Pavullo , entrambe in provincia di Modena;

• Lizzano in Belvedere , in provincia di Bologna;

• la città di Ravenna e le sue frazioni Lido di Dante e Lido di Savio ;

• la città di Cervia , in provincia di Ravenna;

• Cesena, Bertinoro, Borghi, San Giovanni in Galilea e Longiano , in provincia di Forlì-Cesena;

• Comacchio, in provincia di Ferrara.

Inoltre, tra gli ambienti più suggestivi in Emilia Romagna vi sono:

• piazzale Don Puglisi ;

• Villa Monty Banks ;

• le vie Falconara e Valirano.

Le riprese non si sono fermate solo in Emilia Romagna, ma sono state effettuate anche in Lombardia, per la precisione nella città metropolitana di Milano.

La trama del film, il cast, trailer, data di uscita

Fabio De Luigi è al suo terzo ciak e questa volta ha deciso di portare la Romagna sul grande schermo. La trama narra del rapporto tra due fratelli: Rocco, interpretato da De Luigi, e Guido, interpretato da Stefano Accorsi, che non si parlano da diversi anni.

Dopo la morte del padre Corrado, interpretato da Alessandro Haber, i due fratelli sono costretti ad intraprendere un viaggio per soddisfare le sue ultime volontà. Durante quest'avventura i due fratelli riallacceranno il rapporto perso.

Oltre ai già citati Stefano Accorsi, Fabio De Luigi ed Alessandro Haber, fanno parte del cast del film anche: Giorgia Arena, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Stefano Bicocchi, Paolo Cevoli e Marina Massironi.

La locandina e il trailer sono stati diffusi già a partire dal mese di novembre 2023, il film invece è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane appena 5 giorni fa: il 4 gennaio 2024.

Le critiche, al momento, sono tutte positive e nel primo weekend di programmazione la pellicola ha già superato un milione di euro di incassi.

