Fuga d'amore in uno degli Airbnb più romantici d'Europa: quali sono e dove si trovano

Qualche giorno di relax in coppia in uno degli Airbnb più romantici d'Europa: ecco le location più belle per una fuga d'amore.

Ogni occasione è perfetta per prenotare una fuga d'amore in coppia e quale miglior modo di festeggiare un anniversario o godersi il relax se non prenotando uno degli Airbnb più romantici d'Europa? Ci sono tantissime location speciali che possono farvi provare emozioni uniche.

Ecco quali sono gli Airbnb più romantici d'Europa e dove si trovano le miglior location per le coppie.

Airbnb più romantici d'Europa: quali sono?

Si avvicina San Valentino, una delle occasioni migliori per prenotare una fuga romantica in coppia, ma non solo: ogni momento è buono per celebrare l'amore e godersi qualche giorno di relax in uno degli Airbnb più romantici d'Europa.

Può trattarsi di un appartamento con vista sulla Torre Eiffel, oppure un casolare di campagna immerso nel verde, o ancora una tenda sotto le stelle per ammirare il cielo tutta la notte.

Le location più romantiche d'Europa e del mondo sono tantissime e tutte da scoprire, spesso a poche ore di volo dall'Italia.

Ci sono anche tante esperienze indimenticabili da vivere insieme: ecco quali sono le location perfette per una fuga d'amore in Europa.

Dove si trovano gli Airbnb più romantici d'Europa

Partiamo da un classico: la città di Parigi, romantica capitale francese, meta ideale per le coppie ma non solo. Se siete alla ricerca di una sistemazione con vista sulla Torre Eiffel non troverete nulla di meglio del cosiddetto The Margaux,

Questo romantico Airbnb si trova al settimo piano di un edificio storico situato sulla Rive Gauche: dispone di tre camere da letto e una suite principale, ma il pezzo forte dell'appartamento è la vasca da bagno privata. Non solo: potrete godere anche dell'accesso diretto alla terrazza e della vista sulla Torre Eiffel direttamente dal letto.

Se siete amanti del cielo stellato e vi perdete ad ammirare lo spettacolo della notte, non potete perdervi il meraviglioso e romantico Airbnb situato su un deserto lavico nel sud dell'Islanda (spesso coperto di neve): dalla vostra glass house potrete ammirare lo spettacolo dell'aurora boreale, senza soffrire il freddo.

E sulla terrazza esterna non perdetevi la possibilità di utilizzare la vasca idromassaggio riscaldata ideale per una serata romantica.

Spostiamoci in Grecia, per una fuga romantica in un modernissimo appartamento Airbnb ideale per le coppie in viaggio di nozze. Arroccata sulla costa occidentale di Lefkada, l'appartamento è del 2021 e risulta completamente murato per mantenere la privacy degli occupanti.

Tra un tuffo in piscina e una discesa nella magnifica spiaggia di Kathisma (a 5 minuti di distanza), il vostro soggiorno sarà indimenticabile.

Se siete amanti della tranquillità e cercate un luogo dove rilassarvi in coppia, non potete perdervi uno storico rifugio risalente al 1425 e facente parte del castello di Mairy. Al piano terra potrete godere di una cucina e una zona pranzo, oltre a un'incantevole scala a chiocciola che conduce a due camere matrimoniali e un bagno al piano superiore.

Se ancora non vi basta, dovete sapere che a pochi chilometri di distanza si trova una meravigliosa cantina di champagne.

Infine, chiudiamo con una delle città più belle d'Italia: a Venezia potete alloggiare in un Arbnb romantico affacciato sul canale Rio di Noale, meta ideale per un viaggio di nozze o per festeggiare un anniversario.

L'appartamento è situato all'interno del nobile di Palazzo Vendramin Costa, gode di due camere da letto e soffitti molo alti che lo rendono luminoso e ben arieggiato.