Non è che Airbnb abbia difettato di aggiornamenti negli ultimi tempi. Il portale forse più conosciuto per le case vacanze, specie in alternativa ai costosi alberghi, ha già cambiato tante cose: l layout di ricerca, l'organizzazione delle categorie, le mappe e altro ancora (ha anche introdotto una nuova assicurazione).

In tema ricerche, però, il cruccio degli utenti è sempre stato uno: i prezzi non sono mai finali. Quando li guardi e magari cerchi di confrontare un posto e un altro, manca sempre l'inclusione di tutti i costi aggiuntivi e la somma di tutte le notti, e la ricerca si prende più tempo.

L'ultimo aggiornamento previsto per dicembre farà finalmente contenti gli utenti frequenti: stando alle parole del CEO di Airbnb, presto la piattaforma ci farà confrontare i prezzi finali senza fronzoli. Ma non è l'unica novità da lui annunciata, vediamole tutte in dettaglio.

Ecco come si potranno confrontare i prezzi finali su Airbnb

Brian Chesky, CEO di Airbnb, ha diffuso pensieri e promesse tramite il suo profilo Twitter. Esordisce chiarendo di averci capiti: "Vi ho ascoltati, forti e chiari – sentite che i prezzi sulla piattaforma non sono trasparenti e che i processi di checkout non sono semplici".

Arriva così la prima novità, la più attesa. Chesky annuncia che, a partire dal mese prossimo (cioè dicembre 2022), ogni utente potrà vedere in modo estremamente chiaro il prezzo totale che sta per pagare. In pratica, dopo aver scelto la quantità di giorni, vedremo in tutte le destinazioni un prezzo che già include tutti quei giorni e tutti i costi di servizi aggiuntivi.

Unico difetto: nella schermata delle ricerche il prezzo sarà comunque "Tasse escluse", probabilmente perché ogni località e destinazione impone delle tasse diverse. E questo Airbnb non può arginarlo perché il calcolo avviene dopo.

Poco male, avremo comunque un'informazione vicina al prezzo davvero finale. Inoltre, come mostra Brian, nella pagina di conferma dell'ordine (e quindi prima di completarlo) anche il prezzo "Tasse incluse" sarà disposto in modo estremamente chiaro e trasparente, con una nuova dicitura apposita, senza fronzoli. Basterà qualche clic in più.

Cambia l'algoritmo di Airbnb: priorità al prezzo totale, non al prezzo per notte

La novità numero due di Chesky continua sulla linea guida della trasparenza. Agli utenti, infatti, importa il prezzo complessivo della loro vacanza anche dal punto di vista della quantità di notti, invece che il prezzo diviso per singola notte, che però poi cambia a seconda del giorno.

Ecco perché cambierà l'algoritmo di ricerca. Nella colonna dei risultati, saranno mostrate prima le località che restituiscono un prezzo complessivo più basso, ignorando del tutto il prezzo per singola notte. Insomma, il sito baderà a conteggiare quanto paghiamo in totale.

Per fare un esempio, poniamo di dover restare due notti in un Airbnb: se l'alternativa "A" costa 50 euro nella prima notte ma 90 nella seconda, e l'alternativa "B" costa 60 euro sia nella prima e sempre 60 seconda, sarà "B" a essere mostrato prima. Perché con "B" paghiamo in totale 120, contro i 140 di "A". Non ci importa niente che "A" avesse un prezzo più basso su una sola notte – ci interessa solo il totale.

Chesky chiarisce che il portale è nato per rappresentare un'alternativa abbordabile ai classici hotel e che, con la crisi odierna, il fattore economico resta importante. Ecco perchè verranno supportati gli host in grado di mantenere bassi i loro prezzi: in fondo è grazie alla spesa contenuta che, dopo le prime ondate di Covid, Airbnb è tornato fortemente alla ribalta.

Dalla parte di… entrambi: nuove indicazioni per host e clienti

Gli ultimi due argomenti toccati da Chesky vogliono aiutare entrambe le direzioni del loro business. Insomma, supportare i clienti finali ma anche gli host, che già devono stare attenti a molte cose per affittare le proprie case.

Innanzitutto gli host avranno a disposizione dei nuovi e non ancora specificati prezzari, oltre che nuovi strumenti. Così potranno offrire una più vasta gamma di alternative al cliente (e quindi di creare attrattiva); allo stesso tempo, aumenterà la trasparenza per i clienti, che sceglieranno quali singoli servizi vogliono e quali, invece, vogliono togliere per risparmiare. Inoltre gli host non sembreranno troppo cari, perché si potrà ridurre il prezzo togliendo delle opzioni.

L'ultima novità importante riguarda i "compiti" dei clienti. Chesky specifica che nessun ospite deve essere costretto a svolgere mansioni irragionevoli, come passare l'aspirapolvere o fare il bucato. Allo stesso tempo, il cliente è ragionevole che svolga piccole operazioni quali raccogliere i rifiuti in un bidone, spegnere le luci, chiudere la porta, "Proprio come quando vanno via da casa propria".

L'host potrà quindi impostare delle "ragionevoli richieste di checkout", che verranno mostrateal cliente prima del completamento della prenotazione. In questo modo ci dovrebbero essere meno disguidi e contenziosi, e allo stesso tempo meno rischi per l'host, che lascia la sua casa in mano d'altri e ha pieno diritto a richiedere delle piccole azioni.