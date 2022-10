Desideri vivere un'esperienza esclusiva immerso nell'oceano? Da oggi è possibile alloggiando in un albergo subacqueo. Ecco come funziona, i costi e dove è possibile soggiornare.

Hai sempre sognato poter dormire sott’acqua circondato da pesci immerso nell’acqua cristallina della Grane Barriera Corallina? È possibile tramutare il sogno in realtà grazie al servizio esclusivo di alloggio subacqueo che consente ai turisti di dormire letteralmente immersi nella natura sottomarina.

Un’esperienza sicuramente originale che non tutti possono permettersi a causa del costo eccessivo del servizio. Ma vediamo nel dettaglio quanto costa e come funziona.

Albergo subacqueo, come funziona l'esperienza e costi

La compagnia Cruise Withsundays offre a chiunque voglia questo particolare servizio in cui è possibile alloggiare sott’acqua grazie alle crociere Reefworld. Si tratta di una crociera decisamente diversa da quelle che siamo abituati a pensare. La nave è dotata di suite che presentano un letto matrimoniale, un bagno privato e una finestra panoramica sull’oceano dove è possibile ammirare i pesci.

Il costo del soggiorno di questa suite è di 1220 euro a notte a coppia. Poiché la Reefworld ha soltanto due suite subacquee, è consentito ospitare massimo quattro persone a notte. In aggiunta, la nave presenta un altro servizio esclusivo: dormire sotto le stelle all’aria aperta. Infatti, sono disponibili letti sul pontile della nave al prezzo di 600 euro a notte.

C’è da ricordare che il costo di questi servizi va aggiunto a quello dell’alloggio sulla nave per l’intera durata della crociera. Ad ogni modo, sul sito della compagnia di navigazione sono consultabili altri servizi messi a disposizione per vivere a 360° la Grande Barriera Corallina diventata Patrimonio dell'Unesco, tra i quali figurano le attività di snorkeling e di immersioni subacquee.

Dove è possibile alloggiare sott’acqua

Per usufruire di questa esperienza a dir poco originale purtroppo bisogna andare dall’altra parte del mondo. Più precisamente in Australia nella Grande Barriera Corallina. Tra le 900 isole che compongono la Barriera ci sono anche le isole Withsundays, da cui deriva il nome della compagnia di navigazione, situata nel Queensland. Si tratta di isole disabitate raggiungibili soltanto via mare grazie alle crociere. La crociera Reefworld citata poc’anzi stanzia proprio sulla Hardy Reef, uno dei punti più colorati della Grande Barriera Corallina.

Al momento questo servizio è disponibile soltanto in Australia, ma ci si auspica diventi realizzabile anche nel mar Mediterraneo, vicino alle coste italiane, più facilmente raggiungibile dagli italiani senza molte ore di volo.