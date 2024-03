Aprile al caldo 2024, le 10 migliori destinazioni low cost in Italia e all'estero

Anche a ridosso della data di partenza, è possibile trovare voli low cost e offerte allettanti all inclusive. Ecco dove trascorrere aprile al caldo low cost.

Sono sempre di più le persone che scelgono un periodo diverso dall’estate, per le loro vacanze annuali. E se fosse la primavera? Dove andare ad aprile al caldo, viaggiando low cost?

Ecco mete estere ed esotiche e altre proposte al sud dell’Italia.

Dove andare ad aprile posti caldi

Se pianificate in anticipo, si tratta di mete non così costose come potrebbe sembrare.

Anche a ridosso della data di partenza, è possibile trovare voli low cost e risparmiare in vacanza, con offerte allettanti da parte degli hotel, pronti ad accogliere i turisti stranieri in periodi per loro fuori stagione.

1. Barbados

Si tratta di una splendida isola dei Caraibi, che può apparire banale come definizione ma offre davvero scorci di quelli che si vedono solo in brochure e depliant.

Mare cristallino, sabbia bianca e rosa, palme e tutta l’allegria del popolo caraibico. Non mancano le attrazioni locali da visitare, soprattutto a Bridgetown, la capitale. Chi cerca il relax può restare in spiaggia e chi invece ama l’attività fisica può dedicarsi a immersioni memorabili e sport acquatici.

Tra le specialità culinarie da provare assolutamente c’è il flying fish che è fritto e condito con una salsa piccante e solitamente accompagna riso e fagioli. E poi il cou-cou, formato da mais e fagioli e pesce o carne stufata in accompagnamento.

2. Malesia

Una terra affascinante, ricca di tradizioni, di profumi d’oriente, spezie e specialità gastronomiche tipiche di queste popolazioni ma anche di vere e proprie metropoli futuristiche.

L’altro lato indimenticabile della Malesia è la natura incontaminata. Aprile è un mese ottimale per viaggiare verso questo Paese, perché le piogge non sono abbondanti e il caldo non afoso.

Kuala Lampur è la sua capitale, ricca di grattacieli e mercati rionali, moschee e templi, chiese. Le spiagge offrono acque cristalline in cui tuffarsi o fare snorkeling, andare in barca e spostarsi tra le varie isole paradisiache. Il piatto tipico da assaggiare è il nasi lemak ovvero riso cotto in foglie di banana con sambal, uova, arachidi e cetrioli.

3. Cipro

La meta calda low cost più vicina all’Italia, al sud della Grecia e che ad aprile ancora non soffre il caldo torrido dell’estate.

Cipro offre percorsi in montagna per fare trekking da una parte e spiagge incontaminate dall’altra: un mix perfetto per accontentare tutti e svernare al caldo, in attesa dell’estate.

La proposta gastronomica è ampia, grazie anche alle influenze della cucina greca e turca. Da provare assolutamente souvlaki, sheftalia, tzatziki e kleftiko.

Ci sono destinazioni che gli appassionati di viaggi low cost al caldo durante l’inverno conoscono bene. Tra questi, impossibile non citare un esempio su tutti.

4. Sharm El-Sheikh, Egitto

Barriera corallina, deserto, acque cristalline e immersioni da sogno. Le spiagge costellate da filari di palme sono piene di bar e ristoranti aperti giorno e notte.

I pacchetti vacanza in offerta sono all inclusive e risultano davvero convenienti per approfittare di un bagno di sole e di mare, con un budget ridotto.

Dove andare per 4 giorni ad aprile

E volendo fare una tappa al caldo restando in Italia, magari approfittando anche dei giorni festivi di aprile?

5. Lampedusa

Il primo suggerimento riguarda l’isola di Lampedusa. Ad attendere i turisti, un mare che invidiano in molti e il profumo inconfondibile della macchia mediterranea, oltre a una delle spiagge più belle al mondo ovvero l’Isola dei Conigli.

6. Salento

C’è da scommetterci che aprile regalerà bellissime giornate di sole anche al Salento. Questo è il mese ideale per trascorrere qualche momento di relax sulle spiagge incantevoli del sud della Puglia, magari arrivando fino a Leuca e passando dalle cosiddette Maldive d’Italia (anche perché ad agosto le tariffe sono sensibilmente più alte).

Dove fare il bagno ad aprile in Europa

Infine, per chi invece vuole uscire dall’Italia ma restando in Europa, ecco le mete top per la primavera al mare e magari riuscire a fare già il primo bagno della stagione.

7. Grecia

Lindos nei pressi di Rodi o Creta, ad Aprile offrono già temperature ideali per poter stare in spiaggia ma anche per addentrarsi nei siti archeologici che vantano da millenni.

8. Spagna

Fuerteventura, nelle isole Canarie, è solo una delle mete spagnole in cui poter godere del mare ad aprile. Ci sono anche Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e via di seguito, potendosi spostare tra l’una e l’altra grazie ai traghetti locali.

9. Portogallo

Madeira è una splendida isola vulcanica del Portogallo. Per chi ha più tempo a disposizione può essere l’opzione migliore, dopo Spagna o Grecia, per le quali occorrono circa tre ore di volo dall’Italia.

10. Malta

Infine, c’è Malta che dista circa 80 km dalla Sicilia e in pratica si raggiunge a meno di un’ora di volo. Vale la pena considerarla come destinazione per le prossime vacanze al caldo low cost.

