Attività interessanti da fare a Roma in inverno

Trascorrere a Roma una vacanza nel periodo invernale ti apre le porte a numerose attività interessanti.

La città eterna merita di essere visitata durante tutti i periodi dell’anno. In inverno, comunque, il suo fascino è ancora maggiore per via dell’atmosfera festiva, delle luci che allestiscono le sue strade e dei numerosi spettacoli che si tengono per queste occasioni.

Di seguito ti proponiamo alcune delle idee più interessanti su cosa fare durante l’inverno a Roma.

Visita ai mercatini di Natale

I mercatini di Natale abbelliscono le piazze della città. Immergiti nell’atmosfera festiva, tra luci di colorate, musica a tema e le tipiche casette di legno dove puoi trovare regali unici, oggetti artigianali e prelibatezze tipiche della cucina romana.

I mercatini più rinomati sono quelli di Piazza Navona o di Piazza Mazzini.

Capodanno a Roma

Per festeggiare il Capodanno Roma è sicuramente il posto più indicato. La città eterna offre attività perfette per tutte le esigenze. Potrai scatenarti in una discoteca, partecipare a un evento musicale in una villa storica o su un battello sul Tevere, assistere a uno dei concerti gratuiti nelle piazze romane, etc.

Esperienza termale

L’inverno è anche il periodo migliore per godersi un po’ di relax immersi nelle vasche termali, tra cascate, cromoterapia, fanghi e massaggi.

Nella città, ma anche nei dintorni, si trovano numerose terme naturali e SPA rinomate.

Le Terme di Stigliano sono tra le migliori di Roma. Si trovano in un parco termale poco fuori Roma e presentano diverse sorgenti termali con una temperatura dell’acqua che va dai 30 ai 38 gradi centigradi.

Molto rinomate sono anche le Terme Naturali del Bullicame. Si tratta di un complesso di sorgenti naturali che si trovano a Viterbo. L’acqua qui raggiunge temperature che si aggirano sui 55 gradi centigradi, ed è ricca di elementi benefici per la pelle.

Cena in locali particolari

Sei alla ricerca di un locale esclusivo e fuori dagli schemi? Di seguito ti elenchiamo 2 dei locali più “in” e originali della capitale.

L’Ice Club di Roma, ad esempio, presenta un arredo completamente in ghiaccio. Persino i bicchieri nei quali vengono servite le bevande sono di ghiaccio. Un’atmosfera quasi surreale dove trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Il locale fornisce una coperta per riscaldarsi.

La Parolaccia è un locale tradizionale che è diventato un vero e proprio Cult. I camerieri mettono in scena un vero e proprio spettacolo di cabaret a base di…insulti! Non è consigliato a chi è troppo permaloso… Da non trascurare è l’ottima cucina tradizionale proposta in questa trattoria molto particolare.

Workshop di cucina romana

Approfitta del tempo libero e sfrutta anche le giornate troppo fredde e piovose per un divertente e appassionante corso di cucina romana. Partecipa a un workshop con degli chef esperti e impara i segreti della cucina romana.

Quelle che ti abbiamo elencato sono solamente alcune delle attività più interessanti che potresti provare durante il tuo soggiorno invernale a Roma. Siamo certi che in questa città le attività non manchino mai e che sia praticamente impossibile annoiarsi!