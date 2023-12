Attrazioni turistiche più visitate al mondo: ecco le 10 mete più amate

Ci sono attrazioni turistiche e attrazioni turistiche. Alcune sono visitabili in ogni giorno dell'anno, altre invece necessitano di una prenotazione anticipata. Vediamo quali sono i luoghi di interesse più visitati al mondo.

Quali sono le attrazioni turistiche più visitate al mondo?

Il pianeta è pieno di veri e propri gioielli, meta quotidiana di tantissimi turisti. Secondo una classifica stilata dalla nota catena di hotel Premier Inn, però, solo alcune sono le attrazioni turistiche più visitate al mondo. Sono stati esaminati i dati di oltre 100 sistemi di prenotazioni online ufficiali e, anche se alcuni luoghi d'interesse si sono classificati a parimerito, i risultati sono chiari. Non a caso, le mete della lista necessitano di una prenotazione anticipata per accedervi.

Pensate che per varcare i cancelli del Castello di Neuschwanstein, nell'estremo sud della Germania, bisogna prenotare con almeno 37 giorni di anticipo. Un po' meno, 31 giorni, per visitare il Machu Picchu in Perù. Tralasciando il discorso prenotazioni, l'Italia può gioire perché nella classifica delle attrazioni più visitate al mondo ce ne sono tre nostrane.

La meravigliosa, unica e inimitabile, Cappella Sistina nei Musei Vaticani ha conquistato il decimo posto, mentre Galleria Borghese a Roma l'ottavo. La sesta posizione, invece, è andata a Santa Maria delle Grazie a Milano. Per ammirare l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci bisogna acquistare i biglietti con almeno 10 giorni di anticipo.

Attrazioni turistiche più visitate al mondo: la classifica

Nella classifica delle attrazioni turistiche più visitate al mondo troviamo tanti altri posti meravigliosi, come: il Museo Ghibli in Giappone, la Statua della Libertà, la Casa di Anna Frank, le Catacombe di Parigi, il Big Ben e lo Sky Garden di Londra e la Città Proibita in Cina. Di seguito, la classifica completa con i giorni di anticipo necessari per la prenotazione:

1. Castello di Neuschwanstein, Germania (37) parimerito Machu Picchu, Perù (37) 2. Tour degli Studi di Harry Potter, Regno Unito (34) 3. Museo Ghibli, Giappone (30) 4. Sky Garden, Regno Unito (22) 5. Monte Fuji, Giappone (16) 6. Santa Maria delle Grazie, Italia (10) parimerito Museo Van Gogh, Paesi Bassi (10) 7. La Città Proibita, Cina (8) - parimerito - Big Ben, Regno Unito (8) 8. Galleria Borghese, Italia (6) parimerito Le Catacombe, Francia (6) e Casa di Anna Frank, Paesi Bassi (6) 9. Walt Disney World, Stati Uniti (4) 10. Cappella Sistina, Città del Vaticano (3) parimerito con Statua della Libertà, Stati Uniti (3)

Di seguito, invece, le attrazioni più richieste del Regno Unito: