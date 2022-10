Le vacanze di Natale sembrano troppo lontane, quelle estive sono finite. Come fare in questi casi se hai ancora voglia di viaggiare? Un trend della stagione autunnale sono le micro crociere di Msc Crociere, della durata compresa tra 2 e 5 giorni. Scopri di più.

Ami viaggiare ma quest’anno vuoi sperimentare un’esperienza particolare? Dopotutto, le vacanze estive sono ormai finite, anche se il clima, specie in alcune città italiane, a volte indica il contrario.

Tuttavia, non vuol dire che dobbiamo rinunciare alle vacanze. Insomma, il fatto che l’estate sia finita ci apre solo nuove possibilità per poter partire, magari per un weekend fuori porta. In questo modo, potremo “staccare” dalla routine di lavoro che abbiamo nella nostra quotidianità.

Tra il desiderio di scoprire nuove città e nuove mete, se ne sta facendo strada uno nuovo: quello relativo alle mini crociere in autunno.

Ad evidenziare questa tendenza è proprio Msc Crociere, dove le offerte di mini crociere di 2 o 5 giorni stanno registrando il tutto esaurito.

Una mini crociera per staccare la spina: ecco la nuova tendenza di viaggio

Hai bisogno di un weekend per ricaricare le batterie? Una proposta decisamente allettante arriva da Msc Crociere, che propone delle brevi fughe nei territori della Provenza, di Barcellona e delle Isole Baleari.

Al tempo stesso, non mancano le mini crociere di qualche giorno tra Grecia e Croazia.

Ottobre e novembre sono proprio i mesi ideali per dedicarsi alla crociera. Infatti, le vacanze di Natale (sebbene sia consigliato organizzarle in anticipo) sono ancora lontane e, di conseguenza, una piccola pausa di 2 o 5 giorni in crociera può davvero essere la soluzione ottimale.

In questo modo, avrai la possibilità di scoprire posti nuovi ed emozioni particolari.

Quali sono i programmi per le mini crociere d’autunno?

Hai deciso che vorresti partire anche tu per un viaggio in crociera? Le proposte sono numerose e variano anche in base all’età e alle esigenze del pubblico.

Potresti voler navigare verso ovest, scoprendo la Provenza, Barcellona, l’intera costa della Spagna ed il Portogallo, con i loro colori che ti porteranno ad assaporare ciò che rimane dell’estate.

Oppure, al contrario, potresti salpare verso Est, ammirando la magnifica Venezia e proseguendo per le coste della Slovenia e della Croazia, fino a giungere in Grecia.

I viaggi organizzati per una mini crociera in autunno

Abbiamo quattro formule da proporti, tre verso Ovest e unaverso Est.

Salpando ad Ovest abbiamo:

Formula 1: da sabato a lunedì, per una mini crociera di due notti a Marsiglia

Formula 2: durata di 3,4, oppure 5 notti verso Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca

Formula 3: 5 notti, verso Palma di Maiorca, Barcellona e Genova

Invece, andando verso Est:

Formula 1: 4 notti, verso Zara, Spalato e Capodistria

Quanto costa una crociera in autunno?

Fare un viaggio di questo tipo con Msc Crociere potrebbe essere la scelta giusta per te, anche per quanto riguarda i costi. Infatti, avrai a tua disposizione una pensione completa con bevande illimitate, tasse incluse e cancellazione gratuita.

I prezzi variano in funzione della cabina. Ad esempio, su Longitravel abbiamo individuato il costo di una mini crociera tra Roma, Genova, Marsiglia e Barcellona di 6 giorni:

Cabina interna, per 279 euro a persona

Cabina esterna, per 189 euro

Cabina con balcone, per 289 euro

Suite, a 939 euro

