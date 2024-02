B&B Day, come funziona e come ottenere una notte gratis in tutte le strutture italiane

Sabato 2 marzo è il B&B Day, la giornata interamente dedicata ai Bed & Breakfast: ecco come funziona e come puoi prenotare una notte gratis in Italia.

In occasione della Giornata Nazionale del B&B moltissime strutture italiane regalano una notte gratis a tutti i turisti che decidono di prenotare un soggiorno nel primo weekend di marzo. Un'occasione imperdibile e unica, che cade ogni anno in questo periodo.

Giunto ormai alla sua 17esima edizione, il B&B Day è l'occasione perfetta per organizzare una fuga romantica: ecco come funziona e come prenotare.

B&B Day, come funziona e quando è

L'iniziativa del B&B Day è partita nel 2007 e ha registrato da subito un grandissimo successo: giunta ormai alla 17esima edizione, questa giornata intende valorizzare l'esperienza del bed and breakfast, offrendo agli ospiti la possibilità di godere di una notte gratuita, a patto che prenotino almeno un pernottamento aggiuntivo.

Il B&B Day cade sabato 2 marzo 2024, ed è l'occasione perfetta per prenotare un weekend fuori porta in famiglia in coppia.

Per prenotare la propria stanza basta collegarsi alla piattaforma dedicata alla Giornata del Bed & Breakfast, inserire le date del soggiorno e verificare quali strutture aderiscono alla promozione.

A questo punto non resta che prenotare il soggiorno e godersi il relax nel primo weekend di marzo: tra le mete più gettonate, oltre alle località sciistiche italiane, ci sono anche i borghi più belli d'Italia.

B&B Day, come prenotare una notte gratis in Italia

La Giornata dedicata ai B&B è accessibile a chiunque abbia intenzione di trascorrere un breve soggiorno in Italia, a patto di soddisfare alcune condizioni:

• prenotazione obbligatoria presso le strutture aderenti ;

• soggiorno minimo di due notti, con una notte in omaggio. (per esempio prenotando da venerdì 1° a domenica 3 marzo si pagheranno due notti, mentre prenotando dal sabato al lunedì, si pagherà solo la notte della domenica).

Le strutture che hanno aderito a questa iniziativa sono davvero moltissime e situate in tutte le Regioni italiane: si spazia dalle baite nelle zone montane alle ville storiche, dai casali di campagna alle dimore urbane situate nei centri storici o nei borghi più affascinanti.

Ogni viaggiatore avrà a disposizione un'ampia scelta di strutture che riusciranno ad accontentare tutti i gusti e tutte le esigenze.

Bed & Breakfast: quali sono i vantaggi

Perchè scegliere un Bed & Breakfast piuttosto che un hotel? Molte persone ritengono che l'hotel sia la struttura più confortevole e adatta per le proprie vacanze, ma non tutti sanno che anche i B&B offrono esperienze indimenticabili e uniche nel loro genere.

Queste strutture, spesso, vantano posizioni panoramiche o strategiche, ideali per chi ama l'avventura o il benessere, il relax o la tranquillità dei piccoli paesi, o anche per chi ama la città e vuole godersi appieno l'immersione nella metropoli.

Inoltre, la proposta dei B&B è estremamente flessibile, in grado di adattarsi a tutte le esigenze: senza vincoli di orario per pranzi e cene, è possibile spostarsi in libertà per esplorare il territorio circostante.

Infine, il prezzo di queste strutture è spesso più conveniente rispetto agli hotel, proprio per la flessibilità delle loro offerte. Il 2 marzo potrebbe essere l'occasione perfetta per provare questa nuova esperienza.