Da quando è disponibile su Netflix, la miniserie composta da 7 puntate ha scalato velocemente le classifiche, posizionandosi nella top 10 tra le serie tv più viste. Da subito, infatti, la serie ha attirato l’attenzione del pubblico, grazie alla trama ispirata alla storia vera di Richard Gadd. Baby Reindeer racconta eventi traumatici, a volte romanzati, vissuti dal comico scozzese che si è trovato ad affrontare situazioni di stalking e atteggiamenti inquietanti. Se amate il Regno Unito o vorreste organizzare il vostro prossimo viaggio, potreste scoprire alcune location della serie: ecco dov’è stata girata Baby Reindeer.

Baby Reindeer, le location della serie

Sempre curiosi di scoprire qualsiasi dettaglio su una delle serie Netflix più gettonate, i fan vogliono sapere di più sui reali protagonisti, ma anche conoscere i luoghi in cui è stato girato Baby Raindeer.

Non solo: chi desidera concedersi un viaggio nel Regno Unito ma non sa come organizzarlo, ecco che i luoghi in cui è ambienta la serie possono essere delle buone tappe da prendere in considerazione. Infatti, le due grandi città protagoniste di Baby Reindeer sono Londra ed Edimburgo, rispettivamente la capitale inglese e quella scozzese

Con una distanza di circa 650,6 km tra una capitale e l’altra, ecco quali sono le location della serie tv

Londra

Gli attori della serie a Londra si sono spostati tra:

Parco Brockwell

F Cooke Pie & Mash : negozio che offre dal 1862 uno dei piatti londinesi più tradizionali

: negozio che offre dal 1862 uno dei piatti londinesi più tradizionali the Comedy Store : il comedy club in cui nella serie Richard Gadd si esibisce nei suoi stand-up

: il comedy club in cui nella serie Richard Gadd si esibisce nei suoi stand-up il teatro londinese Shoreditch Town Hall

il locale notturno londinese Rivoli Ballroom

Army & Navy : club privato con opere militari, bar e ristorante

: club privato con opere militari, bar e ristorante il locale cabaret Royal Vauxhall Tavern

il circolo sociale Peckham Liberal Club

Edimburgo

Nelle diverse scene di Baby Reindeer è impossibile non notare il bar Edinburgh’s The Hoppy, il mercato storico e spazio per eventi della città storica, Grassmarket, e l’attrazione turistica The Royal Mile. Tutti luoghi che si trovano vicino alla stazione dei treni.