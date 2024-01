In Italia ci sono meravigliosi borghi raggiungibili solo a piedi: ecco i migliori 8

Ecco alcuni borghi suggestivi non raggiungibili in auto o con i mezzi, ma perfetti per chi ama camminare, dedicare del tempo a un po' di sano trekking, entrare in contatto con la natura e immergersi nella storia.

L'Italia è un Paese dove il fascino dell'antico si fonde con la natura regalando scenari mozzafiato. Particolarmente affascinanti sono quei borghi raggiungibili solo a piedi, dove il tempo sembra essersi fermato e la realtà si intreccia con la fiaba. Sono luoghi che offrono un'esperienza unica, lontano dal trambusto delle città e immersi in paesaggi naturali di rara bellezza.

8 borghi da raggiungere a piedi

Se ami scoprire le perle del belpaese e non rinunci a una passeggiata, allora è arrivato il momento di scoprire alcuni dei borghi più belli d'Italia.

Per arrivarci però c'è solo una regola da rispettare: spegni il motore dell'auto ed entra in contatto con la natura, cimentandoti in una camminata rigenerante.

1. Civita di Bagnoregio: un ponte tra fiaba e realtà

Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, è un esempio perfetto di fusione tra storia e natura. Questa cittadina, raggiungibile attraverso un ponte pedonale sospeso, sembra fluttuare in un paesaggio quasi lunare. Una passeggiata sul ponte si rivela un'esperienza quasi magica, lontano dal rumore delle auto.

2. Cornello dei Tasso: un tuffo nel medioevo

Cornello dei Tasso, situato nella pittoresca provincia di Bergamo, è un borgo che conserva intatto il suo fascino medievale, trasportando i visitatori in un'altra epoca. Raggiungibile solo attraversando antiche mulattiere, il paese si erge come un prezioso gioiello incastonato nella Val Brembana, dove le casette in pietra, con i loro tetti in legno e le stradine acciottolate, raccontano storie d'altri tempi. Questo luogo offre un'esperienza unica di immersione nella storia e nella cultura, circondato da un panorama montano mozzafiato.

3. Stavoli di Moggio: isolamento e bellezza

Nel cuore delle Prealpi Carniche, Stavoli di Moggio offre un'esperienza di isolamento e connessione con la natura. Il sentiero che conduce al paese è immerso nella tranquillità delle montagne. Insomma, non c'è occasione migliore per staccare dalla routine quotidiana.

4. Chamois: natura e tranquillità in Valle d'Aosta

Chamois si eleva a 1815 metri di quota, sulle montagne della Valle d'Aosta. Qui, dove le auto sono bandite, si può arrivare a piedi, in bicicletta o in funivia. Perfetto per chi cerca un rifugio dalla vita frenetica, Chamois è il punto di partenza per esplorare sentieri e frazioni circostanti.

5. Pentedattilo: un borgo abbandonato tra le rocce

Nascosto tra le spettacolari formazioni rocciose dell'Aspromonte, Pentedattilo è un borgo abbandonato nel cuore della Calabria ed è un luogo carico di storia e mistero. Raggiungibile a piedi da Melito San Paolo, offre viste mozzafiato e un'atmosfera unica.

6. Savogno: incanto medievale in Valtellina

Savogno, un piccolo borgo medievale in Valtellina, è raggiungibile solo percorrendo una ripida mulattiera di 2800 gradini. Qui, il tempo sembra essersi fermato, con vicoletti e casette in legno che si affacciano sulle cascate dell'Acquafraggia.

7. Monteviasco: tradizione e arte in Val Veddasca

In Val Veddasca, provincia di Varese, Monteviasco è un borgo accessibile tramite una mulattiera o con una funivia, offrendo un viaggio incantevole. Nel borgo, le abitazioni dipinte con scene religiose offrono un tuffo nella tradizione e nell'arte popolare, immergendo i visitatori in un'atmosfera storica unica. Le pitture murali sacre adornano le facciate, raccontando storie religiose e culturali, mentre le stradine del borgo invitano a esplorare questo angolo intatto di storia.

8. Cammino dei Borghi Silenti: un viaggio nell'Umbria meno conosciuta

In Umbria è assolutamente da scoprire l'incantevole Cammino dei Borghi Silenti, un percorso che serpeggia lungo antichi sentieri di montagna e collega borghi meno conosciuti della Regione. Questo viaggio di quattro giorni è un'immersione in luoghi ricchi di storia e natura incontaminata, offrendo una rara opportunità di esplorare il cuore verde dell'Italia. I viandanti possono immergersi in un mosaico di paesaggi naturali e scoprire le radici culturali profonde di questa terra, vivendo un'esperienza unica e autentica lontana dai sentieri battuti del turismo di massa.

Viaggiare a piedi per scoprire questi borghi italiani è un'esperienza che consente di apprezzare il fascino nascosto del nostro Paese. Lontani dalla frenesia delle città, questi luoghi offrono la possibilità di immergersi in un'atmosfera di altri tempi, respirare la storia e connettersi con la natura in un modo unico e indimenticabile.

