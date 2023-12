Alla scoperta del Borgo dei 1.000 gradini: dove si trova e come raggiungerlo

Per chi ama scoprire antichi borghi italiani, dalla storia unica, c’è il Borgo dei 1.000 gradini che merita sicuramente una tappa. Ecco dove si trova.

Hai mai sentito parlare di un Borgo dei 1.000 gradini? Stiamo parlando di un affascinante borgo, tutto italiano, che negli ultimi anni è sempre più visitato, grazie all’esperienza autentica e affascinante che regala ai suoi visitatori.

Ma dove si trova il Borgo dei 1.000 gradini? In questo articolo vediamo perché è così famoso questo borgo italiano, cosa lo rende così speciale, ma soprattutto dove si trova.

Offriremo così anche una panoramica generale su come raggiungere il borgo di 1.000 gradini.

Borgo dei 1.000 gradini: di cosa si tratta

È arrivato il momento di svelare innanzitutto il nome di questo affascinante borgo che in molti conoscono soltanto come “borgo dei 1.000 gradini”, oppure “borgo dei 1.000 scalini”.

Si tratta, del borgo di Corenno Plinio, che, proprio come intuibile dal suo appellativi affettuoso, gode di un intricato sistema di scalinate e viottoli che lo hanno reso davvero unico nel suo genere.

Il centro abitato di Corenno Plinio sorge proprio in cima ad un piccolo promontorio, affacciato nelle acque del Lago di Como.

Il borgo di Corenno Plinio è celebre per il suo aspetto unico e pittoresco. L’intero borgo sembra salire e scendere lungo le pendici del lago tramite un susseguirsi di scalinate, regalando una vista panoramica mozzafiato.

Questa peculiarità piuttosto insolita lo rende una destinazione perfetta per gli amanti delle passeggiate panoramiche e per coloro che cercano un’esperienza autentica in un contesto storico.

Un’altra stranezza del borgo? Il borgo dei 1.000 gradini è abitato soltanto da 16 persone, ha un solo ristorante in tutto il paesino e qualche piccolo negozio per i beni di prima necessità.

Nel 2018, il borgo di Corenno Plinio è stato inserito nel censimento dei “Luoghi del Cuore” indetto dal FAI.

Borgo dei 1.000 gradini: ecco cosa vedere

Oltre all’incantevole panorama, il borgo di Corenno Plinio offre al visitatore la possibilità di immergersi nella sua storia millenaria.

Il Castello del borgo, che domina il borgo dall’alto, risale al XII secolo e rappresenta una testimonianza tangibile del passato medievale della regione in cui è situato.

Per chi ama visitare e scoprire la bellezza dei monumenti religiosi, una delle mete che non può mancare durante la visita al borgo dei 1.000 gradini è sicuramente la chiesa di San Tommaso di Canterbury, coi suoi capitelli bianchi e le sculture gotiche.

Dove si trova il borgo dei 1.000 gradini

Ora che abbiamo approfondito tutto ciò che riguarda il borgo dei 1.000 gradini, è giunto il momento di svelare dove si trova questo borgo italiano. Dunque, il borgo di Corenno Plinio, ormai famoso con l’appellativo di “borgo dei 1.000 gradini”, si trova sul Lago di Como, nella provincia di Lecco.

Dunque, il borgo di Corenno Plinio è facilmente accessibile da varie località lungo il Lago di Como.

A questo proposito, è possibile raggiungere facilmente il borgo dei 1.000 gradini, scegliendo tra tre percorsi alternativi che partono da Lecco, Milano o Sondrio.

Dunque, partendo da Lecco, si può percorrere la SS36 e prendere l’uscita Dervio, proseguendo poi sulla SP72 fino a raggiungere la parte più alta del borgo, che incrocia la strada provinciale. Da qui, si può parcheggiare nei pressi del castello.

Per i visitatori che invece partono dalla città di Milano, è necessario prendere prima la tangenziale Est direzione Venezia, passare la barriera in direzione Lecco e percorrere poi la SS36 prendendo l’uscita di Dervio.

Infine, chi desidera visitare il borgo dei 1.000 gradini partendo da Sondrio, basterà prendere la SS38, verso Colico, proseguendo poi lungo la SS36.