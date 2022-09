Cosa fare e vedere a Bruxelles, anche gratis e in pochi giorni? Tra storia, arte e il quartiere delle istituzioni Europee, le mete da visitare non mancano. Ecco qualche consiglio per un itinerario nella capitale del Belgio.

Tra le capitali europee Bruxelles non è forse tra le più gettonate come principale meta turistica, ma la capitale del Belgio ha moltissimo da offrire per quanto riguarda arte, storia, archittettura e divertimento.

Città frenetica e sempre in movimento, Bruxelles offre tantissimo a chi decide di visitarla, anche solo per un weekend, a partire dal cibo, con i suoi piatti tipici (non solo i famosi cavoletti!) come il moules- frites, ovvero cozze e patatine, oppure biscotti e cioccolatini davvero rinomati.

Cosa visitare a Bruxelles, le attrazioni da non perdere nella capitale belga

Tra la sua Art Nouveau, i mercatini delle pulci ricchi di curiosità e i suoi quartieri unici c'è tantissimo da vedere: ecco le 10 tappe che dovete assolutamente aggiungere nel vostro itinerario nella capitale belga.

Grand Place di Bruxelles

È una delle piazze più belle del mondo, talmente stupenda da essere diventata patrimonio dell'UNESCO: Grand Place di Bruxelles è la tappa che non può mancare mai quando si decide di fare visita alla città. Non importa se si sceglie di visitare questo luogo magico di giorno o di sera, l'atmosfera sarà sempre unica e in un solo luogo è possibile visitare tantissime attrazioni. Come l’Hotel de la Ville, sormontato dalla famosa statua di San Michele, oppure il Museo della Città presso la Maison du Roi. Fare un giro intorno alla Grand Place equivale a girare in un museo ricco di storia: tutto intorno al suo perimetro, infatti, si possono trovare le numerose Case delle corporazioni, che raccontano la storia dei mestieri che hanno fatto la città. Il nostro consiglio? Non farsi sfuggire una sosta all’Etoile con il memoriale a Everard‘t Serclaes: porta fortuna!

Il Museo di Belle Arti di Bruxelles

Da non farsi sfuggire assolutamente, i Musei reali di Belle Arti del Belgio custodiscono secoli d'arte e sono il posto giusto se si desidera osservare dipinti meravigliosi di artisti come Rogier van der Weyden, Bosch, Rubens, van Dyck, Jacques-Louis David, Delacroix, fino Van Gogh, Gauguin e De Chirico. A fare parte del Museo di Belle Arti ci sono il Museo di Arte Antica, quello di Arte Moderna, il Museo Wiertz e il Museo Meunier: l'entrata costa soli 10€ (5€ per i bambini).

Il Museo Magritte a Bruxelles

Altro museo irrinunciabile e da visitare durante un weekend a Bruxelles è il Museo di Magritte. Per gli appassionati di arte surrealista questa è un'esperienza irrinunciabile: vi si possono infatti trovare più di 200 opere del grande maestro, e l'esposizione permette di compiere un vero e proprio viaggio nel surrealismo grazie a un mix di tele, disegni, fotografie, sculture, campagne pubblicitarie e film. Il prezzo del biglietto è come quello del Museo delle Belle Arti, ma se si vuole optare per un biglietto cumulativo si potranno visitare entrambe le strutture a 15€.

La Cattedrale di San Michele e Santa Gudula a Bruxelles

Se non si vuole spendere, ma si desidera comunque fare il pieno di arte e architettura non può mancare la visita alla Cattedrale di San Michele e Santa Gudula. Arte gotica, rinascimentale e quattrocentesca si fondono in questa maestosa cattedrale nata da quella che intorno all'anno 1000 non era che una piccola chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. L'attuale nome si riferisce a Santa Gudula poiché le sue reliquie sono state depositate in quella che, nel 1226, sarebbe poi diventata una cattedrale la cui costruzione impiegò circa tre secoli. La chiesa è visitabile gratuitamente, mentre occorrerà pagare un ticket di 1€ se si vuole vedere l'area archeologica, di 3€ invece per visitare anche la cripta.

Il Quartiere Europeo

Visitare il Quartiere Europeo è fondamentale per vedere la parte più moderna e istuzionale di Bruxelles: la visita al Parlamento Europeo è gratuita e nella stessa zona è possibile vedere la sede politica della NATO.

Quartiere du Sablon a Bruxelles

La Place du Sablon è un luogo imperdibile: il suo nome deriva dalla sabbia che caratterizzava le zone che circondavano Bruxelles. Ora in questo quartiere è possible visitare a cattedrale di Notre Dame du Sablon, la Maison du Chocolat Marcolini con le sue famose praline e la pasticceria Wittamer, famosa per le gauffres.

Il Mannequin Pis di Bruxelles

Di sicuro avrete presente la statua di bronzo di un irriverente bambino che fa la pipì: si tratta del “Mannequin pis”, conosciuto anche come “l’enfant qui pisse”. La leggenda narra che il piccolo Julien, il soggetto della celeberrima statua, salvò la città facendo la pipì sulla miccia di una bomba. Non potete non fotografarlo durante il vostro viaggio a Bruxelles, e potrete divertirvi nel cercare in città la sua controparte femminile “Jeanneke pis“ oppure l'altra statua dello stesso filone di un cane che fa la pipì.

Il Museo del Fumetto di Bruxelles

Il Belgio è la casa del fumetto, infatti qui sono nati personaggi famosissimi come i Puffi, Tintin, e Lucky Luke. Per scoprire qualcosa di più di quella che viene definita come la Nona Arte Belga dovrete fare tappa al Centro Belga del Fumetto e alla Casa del Fumetto, dove potrete osservare tavole originali, albi e gadget dedicate a questa divertente arte. Per gli adulti il biglietto costa 12€, mentre per i bambini 5€.

L'Ilot Sacrè di Bruxelles

L’Ilot Sacrè è una parte indipendente di Bruxelles che si autogoverna dal 1960. Si tratta di un quadrilatero composto da vie caratteristiche, locali tipici e negozi di souvenir, vista l'alta percentuale di turisti che fanno tappa in questo quartiere. Da vedere assolutamente all'Ilot Sacrè sono le Saint-Hubert Galleries, divenuta poi “Café de la Renaissance” e che oggi si chiama “Taverne du Passage”: qui si riunivano intellettuali e letterati quali Baudelaire, Dumas, Hugo e Verlaine.

L'Atomium di Bruxelles

Concludiamo la nostra lista di suggerimenti su cosa vedere a Bruxelles con l’Atomium nel Parco Heysel. Nato per l’Esposizione Internazionale del 1958 è formato da 9 sfere di 18 metri che sono spesso sede di convegni, conferenze e concerti. Ora è uno dei simboli della città e anche se già vederlo da fuori è molto suggestivo, è possibile visitarlo pagando un'entrata di 16 € (8,50€ per i bambini).

