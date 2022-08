Conosciuta per le sue magnifiche terme, Bucarest è la meta ideale per trascorrere una giornata all’insegna del relax. Infatti, le sue terme sono ben note per essere un’ottima soluzione per lasciarsi alle spalle per qualche ora lo stress e la frenesia incessante della metropoli. Ma Bucarest non è solo terme, vediamo insieme cosa fare e vedere nella capitale rumena.

Le terme di Bucarest, le più grandi d’Europa

Situate a poca distanza dall’aeroporto internazionale Otopeni, sono quindi un’ottima occasione per visitarle e lasciarsi coccolare dalle vasche di acqua calda e dalle sue forniture all’avanguardia. La temperatura interna si aggira intorno ai 30 gradi, mentre quella dell’acqua arriva fino a 33 gradi.

All’interno delle Therme Bucaresti ci si può muovere tra 10 piscine, 6 saune, 4 bagni turchi e 16 scivoli. Ma non solo, in quanto il complesso ospita anche il più grande giardino botanico della Romania, sede di oltre 800 mila piante, e 1500 palme, che lo rendono il palmeto più grande d’Europa.

All’interno del complesso termale si ha la possibilità di muoversi tra tre zone distinte: Elysium, The Palm, Galaxy. La prima è la zona relax, dove si ha la possibilità di provare le diverse saune, docce idromassaggio o concedersi un massaggio rilassante. The Palm è invece il lato più esotico delle terme, immersi tra piscine e una ricca vegetazione tropicale. Infine l’ultima area è ideale per il divertimento vista la presenza di numerosi scivoli acquatici e attrazioni tutte da provare.

Se state organizzando la vostra vacanza a Bucarest, ricordatevi che le terme sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 23. Il biglietto invece varia da un minimo di 9 euro ad un massimo di 20 a seconda della tipologia di ingresso scelto.

Bucarest: non solo terme. Cosa fare e vedere

Ma se non siete poi così tanto amanti delle terme, Bucarest saprà accontentare ogni tipologia di viaggiatore. Ecco quindi le attrazioni imperdibili della capitale rumena.

la Città Vecchia: per partire alla scoperta di Bucarest, una passeggiata nel centro storico della città è senza dubbio una buona opzione. Oltre ad essere un punto strategico in quanto collegata in modo ottimale dai mezzi pubblici con il resto della città, è proprio in questa zona che potrete apprezzare le strade tipiche e i diversi stili architettonici dei caratteristici edifici;

il Palazzo del Parlamento o Casa Poporului: conosciuto per essere tra gli edifici più pesanti e costosi del mondo (si pensi che il tappeto nella sala principale pesa ben 14 tonnellate), la Casa del Popolo si aggiudica il Guinness World Record per essere l’edificio amministrativo per uso civile più grande al mondo. Ancora oggi sede del Parlamento, di Camera e Senato, il Palazzo si sviluppa su circa 1000 stanze e numerosi passaggi ricchi ti marmi, tappeti e lampadari, ma solo il 30% di queste è effettivamente occupato. Una curiosità del parlamento è che ben 8 piani della struttura sono interrati tra bunker antiatomici e tunnel chilometrici;

il Parco Cișmigiu: uno degli angoli più romantici della città, i giardini si estendono su una superficie di 17 ettari tra alberi, fiori e laghetti. Un’oasi verde in cui fare una sosta dopo una giornata a camminare per la città di Bucarest;

il Museo d’Arte Nazionale: se siete amanti dei musei, allora l’ex palazzo reale, oggi Museo d’Arte Nazionale, ospita un’innumerevole quantità di collezioni provenienti da tutta Europa. Essendo la struttura molto vasta in quanto si organizza nella sezione d’arte nazionale rumena e in quella europea, sono richieste almeno 2-3 ore per poterlo visitare;

l'Ateneo Rumeno: collocato nel centro di Bucarest questa sala da concerto è il simbolo della cultura musicale romena del 19° secolo nonché punto di riferimento della capitale rumena. L’Ateneo di forma circolare, si trova all’interno di un parco ben curato ed ospita numerosi mosaici e affreschi, il più bello visibile intorno al tamburo della cupola. Al pian terreno, l’edificio dispone di una grande platea con ben 600 posti e 52 logge ed è qui che tutt’oggi hanno sede importanti concerti d’orchestra;

un day tour in Transilvania: a meno d 200km da Bucarest, avrete la possibilità di visitare il famoso Castello di Dracula. Potrete raggiungerlo noleggiando un’auto direttamente in aeroporto oppure affidandoci a uno dei tour giornalieri con trasporto incluso che partono dal centro di Bucarest;

un giro al mercato Obor, per avere la possibilità di vedere da vicino quello che è il mercato giornaliero della città. Qui potrete trovare bancarelle che vendono la qualunque: dai tacchini vivi, ai libri, ai vinili e molto altro. Non scordatevi di comprare delle salsicce Sibiu, famose per essere le migliori del Paese e del miele locale;

il Parcul Herastrau: situato nella zona nord di Bucarest, con una superficie di 1,1 km quadrati, questo parco circonda il Lago Herăstrău. Inaugurato nel 1936, il parco si divide in due aree: una parte naturale all’interno della quale è possibile navigare con piccole barche, mentre l’altra zona ospita il Museo del Villaggio e numerose strutture sportive. Specialmente durante la bella stagione, questo parco è ideale per una gita in barca o per un giro in bicicletta tra giardini giapponesi e fontane.

Cosa mangiare a Bucarest: i piatti tipici della tradizione rumena da provare assolutamente

Per poter apprezzare appieno la cultura di un paese, in ogni luogo che si rispetti è doveroso assaggiare le tipicità culinarie locali. Ecco quindi una lista di alcuni dei piatti da assaggiare per scoprire al meglio la capitale rumena:

pastrami: preparazione tipica della tradizione culinaria rumena, viene generalmente servita in taglieri assieme ad altri salumi, formaggi, verdure fresche e sott’aceto e salse;

mititei o mici: piatto a base di polpette di manzo, maiale e pecora aromatizzate con pepe, aglio e altre spezie tradizionali, cotte sulla griglia e servite con salse di senape;

ciorba: minestra acidula a base di crusca fermentata, alla quale viene aggiunta la carne (trippa, gallina) o verdure;

tochitura cu mamaliguta: spezzatino di carne di manzo o maiale (nella variante tradizionale si aggiungono salsiccia e frattaglie) accompagnato dalla versione rumena della polenta;

muschi: assimilabile alla grigliata mista italiana, accompagnata da verdure;

sarmale: involtini di cavolo o foglie di vite, farciti con carne macinata, riso, uovo e semolino;

musacà: piatto tipico delle regioni balcaniche, è assimilabile alla lasagna italiana, ma farcita con carne macinata, melanzane, zucchine, patate e besciamella;

placinte: torta ripiena di formaggio dalla forma tonda;

cozonac: dolce tipico delle feste, a base di farina, latte, uovo, zucchero e farcito con noci e cacao.

Quanto si spende a Bucarest

In termini di spesa, Bucarest rimane una delle mete europee più economiche in cui viaggiare, infatti il costo medio giornaliero si aggira intorno ai 24 euro.

In media, il budget per hotel e alloggio a Bucarest è ben il 49% più economico rispetto all’Italia. Infatti alloggiare a Bucarest in un hotel a 3 stelle costa attorno ai 55€, mentre in Italia 100€, quasi il doppio. Stessa cosa per i prodotti alimentari nei supermercati, che rispetto all’Italia vedono una riduzione dei prezzi del 20% e per i pasti al ristorante, i quali vedono una differenza di prezzi del 17%. Si pensi che una cena di tre portate in Italia può arrivare mediamente fino a 30€ mentre a Bucarest 21€.

Ma il settore con il maggior risparmio rimane quello dei trasporti, con una differenza del 54% sui prezzi italiani. Infatti, il biglietto del bus costa solo 0.60€ (in Italia almeno € 1,50) e prenotare un taxi appena 0,50 € per km (in Italia da €1,30 a km). In generale, possiamo affermare che il budget per un viaggiatore medio per due settimane (tutto incluso) si aggira attorno ai 760 euro.