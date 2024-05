Cala Mariolu, in Sardegna, è considerata una delle spiagge più belle al mondo. Perla del Golfo di Orisei, è una caletta intima, a cui si può accedere in due modi. Vediamo come arrivare e quali sono le particolarità della zona.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Cala Mariolu, il viaggio nella perla del Golfo di Orisei Cala Mariolu, uno spettacolo dentro e fuori dal mare Come arrivare a Cala Mariolu? Dove imbarcarsi per Cala Mariolu? Quanto è lungo il sentiero per Cala Mariolu? Quanto dista San Teodoro da Cala Mariolu?

Cala Mariolu, il viaggio nella perla del Golfo di Orisei

Eletta spiaggia più bella d’Europa e seconda più bella al mondo, dietro a Trunk Bay, nelle Isole Vergini Americane, Cala Mariolu si trova nella costa centro-orientale della Sardegna. In dialetto locale viene chiamata anche is pùligi de nie o ispuligidenie, ossia le pulci di neve oppure spruzzata di neve, per indicare i sassolini tondi, bianchi e rosa, misti alla sabbia, che caratterizzano la spiaggia.

Cala Mariolu è situata nel territorio di Baunei e deve il suo nome alla foca monaca che, secondo la leggenda, rubava i pesci dalle reti dei pescatori provenienti da Ponza. La foca, in dialetto sardo, veniva chiamata mariolo, ossia ladro. Racconti popolari a parte, per arrivare nella perla del Golfo di Orisei ci sono due possibilità: una lunga passeggiata a piedi e in barca.

Se si sceglie di andare a Cala Mariolu via mare si possono utilizzare sia le barche private che i servizi in partenza dai porti di Arbatax, Cala Gonone e Santa Maria Navarrese. Il percorso a piedi, invece, è consigliato soltanto agli esperti di trekking perché è impegnativo e in mezzo ad una fitta macchia mediterranea.

Cala Mariolu, uno spettacolo dentro e fuori dal mare

Cala Mariolu non è meravigliosa soltanto per lo spettacolo che regala la spiaggia di sassolini in contrasto con l’acqua cristallina del mare, ma anche per i fondali. Immergendosi si potranno ammirare varie specie di pesci, talvolta anche i delfini, mentre guardando verso il cielo sarà facile avvistare il falco pellegrino o quello della Regina, il cormorano del ciuffo e l’aquila reale.

Inoltre, nelle vicinanze ci sono anche grotte che meritano una visita, come quella del Fico, oppure altre calette, quali: Goloritzè, Sisine, Biriola e Luna. Ricordate che Cala Mariolu si interrompe con gli scogli di punta Ispuligi, oltre i quali inizia la bellissima spiaggia dei Gabbiani.

Come arrivare a Cala Mariolu?

Situata nel comune di Baunei, Cala Mariolu si trova nel golfo di Orosei, in provincia di Nuoro, sulla costa orientale della Sardegna. Potete scegliere di raggiungere la caletta via mare o via terra, a piedi lungo un percorso di trekking piuttosto impegnativo che parte dall’Altopiano del Golgo. Pertanto, è consigliato optare per una tranquilla e comoda gita in barca.

Dove imbarcarsi per Cala Mariolu?

Volendo andare a Cala Mariolu via mare si possono utilizzare barche private o i servizi in partenza dai porti di Arbatax (unica frazione del comune di Tortolì, in provincia di Nuoro), Cala Gonone (unica frazione del comune di Dorgali, in provincia di Nuoro) o Santa Maria Navarrese (unica frazione di Baunei, in provincia di Nuoro).

Quanto è lungo il sentiero per Cala Mariolu?

Il sentiero per arrivare a Cala Mariolu si percorre solo a piedi ed ha una lunghezza di 6,5 km con 660 metri di dislivello. Un tragitto impegnativo, quasi totalmente esposto al sole, indicato soltanto per coloro che sono allenati e hanno dimestichezza con il trekking. E’ consigliato partire al mattino presto, onde evitare un’insolazione, e portare con sé una scorta abbondante di acqua.

Quanto dista San Teodoro da Cala Mariolu?

San Teodoro, situato in provincia di Sassari, dista da Cala Mariolu quasi 140 chilometri. In auto si impiegano circa 2 ore e 27 minuti, mentre in autobus 2 ore e 38 minuti.