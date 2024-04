Storia e natura tra i 5 cammini d'Italia più facili: ecco come rigenerarsi dallo stress

Sei appassionato di natura e ti piacciono i cammini? Ecco quelli da fare in tre giorni per staccare la spina e rigenerarsi.

Solitamente si pensa che gli appassionati di cammini debbano recarsi all'estero per intraprender un sentiero bello e avventuroso, ma non c'è nulla di più sbagliato. L'Italia è ricca di sentieri da scoprire immersi in natura. I cammini in Italia sono anche un ottimo modo per riscoprire la bellezza di posti altrimenti poco conosciuti. Ci sono in Italia cammini adatti a tutti, sia quelli di breve durata (giusto pochi giorni) sia quelli più cospicui, che richiedono una maggiore disponibilità di tempo e un allenamento specifico per sostenere la mole di chilometri da fare. In ogni caso, basta avere l'attrezzatura giusta, zaino in spalla e via: ecco quali sono i cammini d'Italia più facili tra cui scegliere.

Sommario:

1. I cammini d'Italia più facili da intraprendere: ecco la lista 2. Quale cammino fare in 3 giorni? 3. Quali cammini fare ad agosto? 4. Quante tappe ha il Sentiero Italia?

I cammini d'Italia più facili da intraprendere: ecco la lista

Camminare porta un'infinità di benefici: libera la mente dai pensieri negativi, mantiene il corpo tonico e aumenta la frequenza cardiaca, agevolando la perdita di peso e aiutando il corpo a mantenersi in forma. Farlo per diletto in uno dei tanti sentieri presenti in Italia è, pertanto, fonte di benessere sotto molti punti di vista.

Sono diversi i cammini che si possono intraprendere lungo lo Stivale e tutti si rivelano la soluzione perfetta per immergersi nella natura, staccare dal caos cittadino, evadere dai pensieri che si aggrovigliano in testa e fare il pieno di energia. Ecco i 5 più facili in Italia.

1. Cammino degli Dei

Questo cammino si snoda da Bologna a Firenze e prevede 130 km. Solitamente si suddivide in 5 tappe. Nell'antichità era la strada che i commercianti etruschi e romani usavano per i loro affari. A renderlo uno dei sentieri più amati da italiani e non solo è la sua facilità: il Cammino degli Dei è adatto a tutti, anche a chi non ha una particolare preparazione atletica.

2. Alta Via del Sale

Si tratta di un percorso che unisce il Piemonte e la Liguria e si estende per circa 30 km, collegando le Alpi piemontesi al Mar ligure. Può essere percorso anche in mountain bike.

3. Cammino dei Borghi Silenti

Il Cammino dei Borghi Silenti si trova in Umbria e si snoda per 90 km. Si tratta di un itinerario ad anello, in cui alla fine si ritorna al punto di partenza, ossia Tenaglie, in provincia di Terni. Il Cammino dei Borghi Silenti può essere fatto in 3/6 giorni, in base alla propria preparazione fisica. Il motivo del suo nome? Il silenzio dei borghi umbri in cui ci si immerge nel corso del cammino: è proprio quello che ci vuole per rilassarsi lontano dal caos cittadino.

4. Magna Via Francigena

La Magna Via Francigena è un percorso di 180 km che va da Palermo ad Agrigento e si snoda in 9 tappe. Permette di immergersi nella cultura siciliana ed entrare in contatto con luoghi ricchi di storia e cultura, come il Duomo di Monreale, ma anche di visitare i borghi in cui si pratica ancora la transumanza.

5. Cammino Materano

Si parte da Bari e si arriva a Matera: il sentiero si sviluppa in 7 tappe. Il panorama che offre questo cammino è molto vario: si va dagli ulivi all'altopiano murgiano, per un totale di 160 km.

Quale cammino fare in 3 giorni?

Se non si ha a disposizione molto tempo da dedicare a un cammino, si può optare per un cammino più breve, da fare in un weekend. Tra i cammini che si possono fare in 3 giorni, c'è la Grande Traversata delle Langhe, in Piemonte, che in 57 km parte da Saliceto e arriva a Santo Stefano Belbo, ma anche la Via degli Apprezzamenti, partendo da Morbegno e arrivando a Tirano. In alternativa, si possono percorrere solo alcune tappe di cammini molto più lunghi.

Quali cammini fare ad agosto?

Ad agosto solitamente si ha più tempo da dedicare a sé stessi, considerando che è il mese per antonomasia in cui si stacca un po' la spina dalla routine lavorativa. Tuttavia, è un mese con temperature roventi e fare un cammino lungo potrebbe essere una scelta controproducente.

Si consiglia di prediligere itinerari in cui le temperature sono più miti, come l'Alta Via delle Grazie, in Lombardia, oppure cammini brevi, come il Cammino dei Tre Villaggi, nella Tuscia.

Quante tappe ha il Sentiero Italia?

Uno dei sentieri più conosciuti, ma anche più temuti, è il Sentiero Italia, che prevede la scoperta di tutto il territorio nazionale. Si parte solitamente da Santa Teresa di Gallura e si arriva a Muggia, in Friuli Venezia Giulia. Presenta 527 tappe e, di fatto, è il sentiero più lungo presente in Italia.