Capodanno a New York, le 10 cose più belle da fare gratis aspettando il 2024

Cosa fare gratis per festeggiare Capodanno a New York: ecco 10 cose da non perdere nella città della Grande Mela aspettando il 2024.

Hai prenotato una vacanza nella città della Grande Mela? Se vuoi trascorrere un Capodanno da favola a New York, non puoi non conoscere le 10 cose più belle da fare gratis (o quasi) per festeggiare.

Dal tuffo nelle acque ghiacciate dell'Atlantico al pattinaggio sul ghiaccio del Winter Village di Bryant Park, fino al conto alla rovescia più famoso del mondo a Times Square: ecco 10 cose da fare gratis a New York aspettando il 2024.

Capodanno a New York, ecco cosa fare gratis

Tra le esperienze più belle per vivere la notte di Capodanno a New York non può mancare la festa nei vari parchi della metropoli: in particolare, una delle 10 cose da fare gratis nella città della Grande Mela, e ammirare i magnifici fuochi d'artificio di Prospect Park a Brooklyn.

Assicuratevi di trovarvi sull'East River allo scoccare della mezzanotte per ammirare lo spettacolo pirotecnico che si riflette sull'acqua.

E se la folla non vi spaventa, potete unirvi alle migliaia di persone che si radunano ogni anno a Times Square in attesa del conto alla rovescia con la caduta della sfera luminosa (di oltre tre metri di diametro e ricoperta da 2.688 triangoli di cristallo Waterford).

E se amate le esperienze uniche e particolari, non potete perdervi - fino al 1° gennaio 2024 - il meraviglioso Lightscape, lo spettacolo di luci del Brooklyn Botanic Garden.

Cosa fare gratis a New York per festeggiare

Se siete alla ricerca di avventure emozionanti, non potete mancare al tuffo "rigenerante" di Capodanno nelle acqua gelide dell'Oceano Atlantico, una tradizione che si tiene ogni anno in occasione del 1° gennaio 2024.

In questa giornata centinaia di newyorkesi, e moltissimi turisti, si riversano sulla spiaggia di Brooklyn per il tuffarsi nelle acqua dell'Atlantico: un evento imperdibile, organizzato dal Coney Island Polar Bear Club, la più antica organizzazione balneare invernale degli Stati Uniti.

Se preferite festeggiare in modo più tranquillo, non perdetevi la location di Frosty's, un pop-up bar di tre piani addobbato con migliaia di decorazioni a tema. Qui potete sorseggiare un drink, ballare con il Grinch, oppure accomodarvi tra gli schiaccianoci e le carrozze giganti.

E se amate gli sport invernali potete provare una pista da pattinaggio alternativa a quella di Rockefeller Center: recatevi al Winter Village di Bryant Park, nel cuore di Midtown Manhattan, l'ingresso è gratuito per chi possiede i pattini (solo con prenotazione).

Esperienze uniche da fare gratis a New York

Altre esperienze uniche che potete fare solo a New York riguardano il mondo del cinema: per esempio, all'interno dell’Empire State Building - in occasione del 20esimo anniversario di "Elf" - da FAO Schwarz è possibile suonare il grande pianoforte come in Big. I fan di "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York", invece, non possono perdersi l’Hotel Plaza.

Un'altra esperienza unica da vivere a New York è la passeggiata sulla High Line, un parco sopraelevato di 2,4 chilometri dove potrete camminare ammirando giardini (con 500 specie di piante) e opere d’arte.

E se vi trovate a New York non potete perdervi lo spettacolare abete rosso simbolo iconico della metropoli nel periodo natalizio: l'albero di natale di Rockefeller Center è alto oltre 24 metri e ricoperto da 50mila luci multicolori, e si trova (dal 1931) al numero 30 di Rockefeller Plaza, a Manhattan.