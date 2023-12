Vuoi trascorrere il Capodanno in montagna? Ecco 5 mete meravigliose in cui festeggiare

Trascorrere il Capodanno in montagna è un'esperienza emozionante e rilassante allo stesso tempo, ancor di più se in compagnia. Ma dove andare? Ecco i consigli che fanno al caso tuo.

Il territorio italiano offre numerose località montane in cui svolgere varie attività e divertirsi in attesa dell’anno nuovo. Le Alpi italiane, per esempio, propongono una vasta scelta di resort e località sciistiche, oltre a ristoranti e locali in cui festeggiare il Capodanno.

Contemporaneamente, si possono godere attimi di tranquillità e relax osservando la natura invernale e ricaricando le batterie per iniziare il nuovo anno con una marcia in più. Scopriamo quali sono le 5 mete ideali per festeggiare il Capodanno in montagna: ecco dove potresti andare.

Ecco dove andare per trascorrere un Capodanno indimenticabile in montagna

Mettere d’accordo amici e parenti nell’organizzazione della tanto attesa notte di San Silvestro non è sempre facile. Ci sono i più tradizionalisti che non rinunciano al cenone, ma anche i festaioli, che invece preferiscono divertirsi fino a tarda notte.

La montagna, però, grazie all’unione di benessere e divertimento, riesce facilmente a convincere tutti. Infatti, grazie alle varie proposte che offre, accontenta gli sportivi che amano sciare, gli amanti della natura e i bambini, che si potranno divertire su slittini e bob.

Inoltre, festeggiare il Capodanno in montagna porta con sé un’aura di magia, che si può facilmente cogliere dalle fiaccolate, le feste in piazza e gli eventi musicali sotto la neve. Scopriamo le 5 destinazioni di montagna in cui poter celebrare l’arrivo del nuovo anno immersi in un’atmosfera magica.

Al primo posto c’è una meta incantevole che proprio non potete perdervi!

5. Roccaraso, Abruzzo

Questa cittadina dell’Abruzzo, in provincia dell’Aquila, ha molto da offrire ai turisti, soprattutto per chi ama lo scii, lo snowboard e la neve. Roccaraso, infatti, rientra nel comprensorio sciistico centro-meridionale più grande d’Italia con 110 km di piste. In particolare, le più vicine a Roccaraso sono Rivisondoli e Pescocostanzo.

Potrete così iniziare il nuovo anno praticando una delle attività più amate dell’inverno, senza però rinunciare al comfort dei diversi chalet, rifugi e hotel. Inoltre, il Capodanno a Roccaraso offre numerose attività e iniziative anche per le giornate precedenti e successive alla notte di San Silvestro.

Partendo dalle attività più tranquille, si può pattinare sul ghiaccio o camminare nel paesaggio innevato attraverso ciaspolate ed escursioni adatte a tutti. Per i più attivi, invece, il luogo di Capodanno per eccellenza è Piazza G. Leone, dove l’ultima notte dell’anno si riuniscono turisti e cittadini per festeggiare insieme fino a notte inoltrata.

4. Courmayeur, Valle d'Aosta

Courmayeur, considerato uno dei posti più chic della Valle d’Aosta, è nota sia come località sciistica sia come destinazione di lusso per chi ama vivere una montagna raffinata. In occasione della notte di San Silvestro il comune organizza diversi eventi, come la tradizionale fiaccolata dei maestri di scii del circondario.

Molto apprezzati sono anche i mercatini natalizi, che a Courmayeur continuano fino a Capodanno e offrono varie tipologie di prodotti tipici regionali. Inoltre, ogni anno viene organizzata una festa nella piazza principale, con eventi live, musica per tutti i gusti, negozi aperti e fuochi d’artificio a mezzanotte.

3. Cortina d'Ampezzo, Veneto

Meta per eccellenza dove passano la settimana bianca i personaggi famosi, Cortina è ricca di locali di prestigio e ristoranti di livello. Inoltre, offre una movida famosa in tutto l’arco alpino. Intorno a questa cittadina si trovano le splendide montagne delle Dolomiti.

Per vivere il vero stile montano vengono offerte attività come le escursioni in motoslitta alle Tre Cime di Lavaredo, a pochi chilometri da Cortina, o un giro in motoslitta sul Monte Piana.

Oltre agli spettacoli natalizi, ai concerti e alle feste in piazza, ciò che contraddistingue la città e invoglia a trascorrere proprio lì la notte di San Silvestro sono le feste nei rifugi. Si trovano sulla vetta delle montagne e sono luoghi di ristoro per sciatori e turisti. Il giorno di Capodanno, però, si trasformano in ristoranti raffinati in cui poter degustare i piatti tipici e festeggiare.

2. Bormio, Lombardia

Un’altra amata località montana, molto apprezzata dai milanesi, è Bormio. La grande varietà delle sue piste da scii e la bellezza dei palazzi storici del paese rendono questo territorio un’ottima meta per trascorrere un Capodanno in montagna.

Immancabili sono le fiaccolate che si tengono ogni anno sulle piste sciistiche e gli spettacoli pirotecnici. Inoltre, grazie alle sue sorgenti termali, Bormio è perfetta come destinazione anche per tutti gli amanti del benessere.

1. Madonna di Campiglio, Trentino Alto-Adige

Madonna di Campiglio è una piccola perla collocata tra le Dolomiti e il ghiacciaio dell’Adamello. Il paese, soprattutto nei giorni di Capodanno, è piacevole e vivo. Le sue strade, infatti, si animano grazie ai mercatini di Natale e all’atmosfera magica che solo la montagna d’inverno sa riservare.

La sera del 31 dicembre tutti gli hotel e i ristoranti della zona preparano cenoni con piatti tipici della zona, accompagnati da bollicine e musica. La festa, inoltre, continua nella Piazza Righi, dove divertimento, dj set e ospiti si alternano sul palco in attesa dell’anno nuovo.

Il primo giorno dell’anno, invece, si compie la tradizionale e spettacolare fiaccolata di Capodanno, in cui oltre 300 sciatori scenderanno con le fiaccole accese lungo il Canalone Miramonti.