Halloween è alle porte ma in Toscana è festeggiato in maniera un po’ particolare, come se fosse Carnevale. Scopriamo dove accade ciò e tutte le novità in arrivo.

Ogni anno la giornata di Halloween allieta milioni di persone, che possono passare la serata tra tante attività tipiche, dal “dolcetto o scherzetto” dei bambini alla visione di film horror insieme agli amici e così via.

Alcuni invece potrebbero decidere di fare un piccolo viaggio e godersi questa giornata fuori porta, ad esempio a Firenze circolano molte leggende, come quella sulla finestra semi aperta di Palazzo Grifoni, secondo cui una donna rimase tutta la vita affacciata in attesa del marito che non fece mai ritorno dalla guerra.

Ma vediamo anche altri modi per festeggiare Halloween in Toscana, ad esempio con il Carnevale gotico.

Tutte le attività del Carnevale gotico di Halloween

Innanzitutto vediamo dove si può festeggiare questo particolare Carnevale gotico: ci troviamo nello specifico nel Parco di Pinocchio a Collodi, frazione di Pescia in provincia di Pistoia. L’iniziativa è partita sabato 8 e domenica 9 ottobre, ma continuerà anche il 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre.

La particolarità di questo evento, che viene riproposto quest’anno per la seconda edizione, è che viene raccomandato di presentarsi anche con le maschere di Carnevale, oltre che con gli abiti dei personaggi tipici di Halloween. Ma vediamo quali sono le attività principali per i bambini da 1 a 14 anni:

Gioco della Pentolaccia

Circo di Pinocchio

Trucca Mostri e Trucca Bimbi

Laboratorio di colori e di zucchero filato

Spettacolo di burattini

Caccia ai fantasmi

Giostre d’epoca

Percorsi avventura

Il 15 e 16 ottobre, inoltre, a Pescia avranno luogo anche iniziative dedicate alle Giornate Fai, come a Milano.

Halloween in Toscana: altri luoghi dove festeggiarlo

Questo però non è tutto, infatti la Toscana è ricca di luoghi dove vivere un vero e proprio Halloween da brivido. Ad esempio a Media Valle del Serchio e della Lucchesia arriverà Halloween Celebration, iniziativa nata a Borgo a Mozzano e che prevede per il 31 ottobre la Fiera di Lombroso, il Corteo di Lucida e lo spettacolo pirotecnico sul Ponte del Diavolo.

A Villa Reale di Marlia, invece, il 29 e 30 ottobre ci sarà Misterica, gioco spettacolo horror interattivo, mentre una novità di quest’anno è il Carnival che si svolgerà la sera del 31 ottobre, un exhibition party di storia e mistero, e Trekking Mystery Routes, itinerari in luoghi misteriosi locali dal 28 al 31 ottobre.

Ci sono inoltre diversi hotel che offrono pacchetti speciali dedicati ad Halloween, come il Park Hotel Marinetta e il The Sense Experience Resort, ma un’ultima iniziativa da non perdere può essere anche il Capodanno Celtico, che avrà luogo al castello di Sorci ad Anghiari dal 29 al 31 ottobre. L’evento sarà ad ingresso libero e gratuito, dunque un ottimo luogo dove trascorrere il ponte dei morti.