Esiste una Casa di Barbie dove poter trascorrere la notte. Ecco dove si trova

Barbie rappresenta da sempre un'icona del mondo dei giocattoli. Per non parlare dopo il grande successo del film della famosissima bambola, la passione per Barbie è esplosa ancor di più, tra grandi e bambini.

Tra i sogni delle bambine c’è sicuramente quello di poter avere una vera e propria casa di Barbie.

Ora esiste una vera Casa di Barbie, e non stiamo parlando di un gioco, ma di un posto vero in cui è possibile soggiornare, dormire e vivere, proprio come una vera Barbie.

In questo articolo, quindi, vi raccontiamo dove si trova la casa di Barbie e come poter prenotare un soggiorno da sogno per tutti gli appassionati di questa meravigliosa bambola.

Casa di Barbie: le caratteristiche

Come anticipato, quando parliamo di casa di Barbie non ci riferiamo alla casa giocattolo, bensì ad una riproduzione fedelissima della casa di Barbie, dove poter dormire.

Si tratta di una casa disponibile sul famoso portale Airbnb, mediante il quale è possibile vivere una vera e propria esperienza da sogno, trasportati in una dimensione unica, ispirata al celebre personaggio.

La Casa di Barbie è un vero e proprio rifugio di sogno, progettata per riflettere lo stile unico e l'eleganza di Barbie, con interni colorati e dettagli glamour. Dotata di ogni comfort, la casa dispone di spazi dedicati al relax, all'intrattenimento e alla creatività. Dai colori pastello alle decorazioni accattivanti, ogni angolo della casa trasuda lo spirito giocoso e chic di Barbie.

A questo proposito, Airbnb ha reso disponibile la casa per soggiorni limitati, offrendo ai fan la possibilità di prenotare un'esperienza unica. La prenotazione è aperta a tutti coloro che desiderano vivere un'avventura da favola, immergendosi completamente nel mondo di Barbie e Ken.

Ma ciò che rende ancora più originale questa casa è che non si tratta di una semplice Casa di Barbie, ma della casa arredata da Ken. Questo dettaglio ha fatto impazzire soprattutto i fan dell’omonimo film di Barbie, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso luglio, in quanto replica proprio la stessa casa arredata da Ken nel film.

Dove si trova la Casa di Barbie

Arriviamo alla domanda che sicuramente ti starai ponendo: “Dove si trova la casa di Barbie?”

Questa casa da sogno si trova in California, più precisamente a Malibù. Per questo motivo, non sorprende che oltre ad essere davvero una casa unica, in quanto ispirata alla famosa Barbie, offre anche una vista panoramica indimenticabile.

Come dormire nella casa di Barbie

Ma è davvero possibile riuscire a prenotare una notte nella casa di Barbie in California? Al momento, andando a visitare il portale di Airbnb nella pagina dedicata proprio alla casa di Barbie, arredata in stile Ken, non è possibile prenotare un soggiorno.

Leggendo sull’annuncio, infatti, è stato precisato che l’alloggio è una proprietà privata e che la possibilità di prenotare una notte per massimo due persone, completamente gratuita, è stata offerta in occasione dell’uscita del film di Barbie.

Dunque, soltanto due fortunati hanno potuto vivere, almeno per il momento, l’esperienza unica di soggiornare nella casa di Barbie il 21 e 22 luglio.

Visitando la pagina su Airbnb tutte le date per prenotare un soggiorno nella casa di Barbie, arredata da Ken risultano essere sold-out.

Bisognerà quindi attendere e sperare che, con un po’ di fortuna, possano esserci nuove occasioni come quella dello scorso anno, per poter soggiornare almeno per una notte nella casa di Barbie.

