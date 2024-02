Casa mia, dove è stato girato il video della canzone di Ghali? La location è meravigliosa

"Casa mia" è il brano di Ghali a Sanremo 2024. Dove è stato girato il videoclip? Ecco la location che probabilmente ancora non conosci.

Ghali è un cantante milanese di origini tunisine che ha già alle spalle numerosi successi musicali. Classe 1993, la sua musica rispecchia la cultura del cantante, che nei suoi brani mescola italiano, francese e arabo. Ha alle spalle collaborazioni di tutto rispetto con artisti internazionali del calibro di Stormzy, Ed Sheeran e Noizy. Il brano "Cara Italia" è diventato una hit in poco tempo ed è stata proprio questa canzone a renderlo famoso, facendogli scalare le classifiche musicali nazionali. Il suo album, poi, è stata la conferma di una delle voci più originali del panorama musicale italiano. In occasione della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara, Ghali presenta "Casa mia", di cui è già uscito il video ufficiale: sai dove è stato girato? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ghali a Sanremo 2024

Sul palco dell'Ariston il testo di "Casa mia" ha subito colpito il pubblico, perché affronta temi tremendamente attuali, come la guerra e la xenofobia. Chiaro anche il riferimento alla questione Israele - Palestina. Per questo motivo, Ghali è stato accusato di fare propaganda anti - Israele.

Sul palco, inoltre, durante la sua esibizione è stato accompagnato da pupazzi a forma di alieno disseminati qua e là in platea. Il brano è stato accolto bene dal pubblico, che ha da subito apprezzato la presa di posizione del cantante e il desiderio di pace che il testo della canzone sottende. In aggiunta, nella terza serata del Festival di Sanremo, giorno in cui il pubblico ha votato da casa attraverso il televoto, la canzone si è piazzata al secondo posto.

Dove è stato girato il video di "Casa mia"?

Il videoclip della canzone è stato girato in un luogo poco distante da Sanremo. Siamo sempre in Liguria, più precisamente in provincia di Genova. Il videoclip di "Casa mia" è stato girato al Golf di Sant'Anna di Lerca, a Cogoleto.

Anche nel videoclip ci sono i pupazzi presenti durante le esibizioni live all'Ariston. Un segno di continuità, proprio com'era successo a Mahmood e Blanco con il loro brano Brividi che ha vinto l'edizione di Sanremo 2022, in cui i due cantanti portavano sul palco una bici, presente anche nel videoclip ufficiale del brano.

Cosa vedere a Cogoleto

Non distante da Arenzano, Cogoleto è un antico borgo di pescatori e basta una breve visita per scoprirne tutta la bellezza.

Oltre alle casette e alle viuzze del centro, è possibile scorgere dipinti che impreziosiscono le case, ammirare piazzette con sculture e palme, ma anche scorci marittimi meravigliosi, che testimoniano il fascino senza tempo del borgo seicentesco.

Da visitare anche:

• l'Orto Botanico di Villa Beuca

• l’Area di Archeologia Industriale della Fornace Bianchi

La storia di Ghali

Nato a Milano da genitori tunisini, Ghali non ha avuto un'infanzia semplice, perché è cresciuto senza il padre (finito in carcere). Da minorenne, inoltre, lo stesso cantante ha dovuto affrontare qualche guaio con la giustizia. Ha trascorso gran parte dell'infanzia nel quartiere Baggio, alla periferia di Milano. La musica si è rivelata per lui un'ancora di salvezza.

Da giovane ha dato vita a una sua band, i Troupe D'Elite, insieme ad altri tre componenti, tra i quali spicca il rapper Ernia. La band firma con l'etichetta discografica di Guè Pequeno, ma non ha molto successo e la collaborazione ala fine è stata sciolta. In maniera indipendente, il gruppo ha cercato di farsi strada da sé nel mondo della musica, ma senza ottnere i risultati sperati. Ghali ha così deciso di avviare la carriera da solista.

Ha fondato la sua etichetta musicale e pubblicato il singolo "Ninna Nanna", che ha da subito ottenuto ascolti strabilianti su Spotify. Successivamente, escono "Pizza Kebab", "Happy days" e "Habibi". Con "Casa mia" e la sua partecipazione a Sanremo 2024, Ghali cerca di farsi conoscere ulteriormente dal grande pubblico, consolidando la sua fama.