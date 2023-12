Questo borgo sospeso tra Langhe e Monferrato è una perla del Piemonte: ecco cosa vedere

Il Piemonte, terra di bellezze paesaggistiche e ricchezze enogastronomiche, cela tra le sue colline un gioiello nascosto: Castagnole delle Lanze. Questo piccolo borgo, posizionato strategicamente tra le rinomate città di Alba e Asti, offre non solo uno spettacolo visivo ma anche un'esperienza gastronomica unica.

Castagnole delle Lanze e il suo itinerario scenico: ecco cosa vedere

Lasciandoci affascinare dalla bellezza intrinseca delle strade piemontesi, un breve ma incantevole itinerario ci accompagna attraverso pittoreschi scenari da Costigliole d'Asti a Castagnole delle Lanze, passando per le suggestive località di Loreto e Neive, per poi culminare nella rinomata città del tartufo, Alba.

Un viaggio di poco più di 21 chilometri che si snoda tra le dolci colline delle Langhe e del Monferrato, celebri non solo per i loro paesaggi vinicoli mozzafiato, ma anche per la ricca tradizione enogastronomica che permea ogni angolo di questa affascinante regione italiana.

Ogni curva della strada rivela panorami incantevoli, vigneti che si estendono all'orizzonte e borghi medievali che raccontano storie millenarie. Attraverso questa breve escursione, ci immergiamo in un'atmosfera unica, dove la cultura del vino si fonde armoniosamente con la bellezza naturale del territorio, regalandoci un'esperienza indimenticabile tra sapori, profumi e suggestioni.

Un borgo nobile tra le colline

Castagnole delle Lanze, pittorescamente incastonata tra le morbide colline, cela in sé una storia ricca e affascinante che si snoda attraverso i secoli. Il suo nome, legato indissolubilmente alla nobile famiglia Lancia, risale al XII secolo, un periodo in cui la città iniziò a tracciare le sue radici storiche. Nell'antichità, la località fungeva da cruciale crocevia per viaggiatori e mercanti lungo l'antica Via Emilia, contribuendo così alla sua crescita e alla sua vivace atmosfera commerciale.

Nel corso dei secoli, Castagnole delle Lanze ha sperimentato il dominio di nobili che hanno lasciato il segno nella sua architettura e cultura. Un capitolo importante della sua narrazione è legato alla crescita della produzione vinicola, un'eccellenza che ha contribuito a definire l'identità del luogo nel panorama enogastronomico piemontese.

Tra le testimonianze tangibili del passato glorioso, spicca la maestosa Torre del Parco delle Rimembranze, eretta nel XIX secolo. Questo imponente monumento non solo simboleggia l'importanza storica di Castagnole delle Lanze, ma offre anche panorami mozzafiato che abbracciano la bellezza delle colline circostanti. Attraverso la visita a questa torre, i visitatori possono immergersi nelle epoche passate, respirando l'atmosfera intrisa di storia e ammirando la magnificenza di un luogo che ha attraversato il tempo conservando intatto il suo fascino intramontabile.

I sapori di Castagnole delle Lanze

La scena culinaria di Castagnole delle Lanze è un tripudio di sapori locali. Tre elementi distintivi emergono: il Barbera, il Moscato e le nocciole. La "Tonda gentile delle Langhe", una varietà di nocciola, è un pilastro dell'economia locale e persino il marchio globale Ferrero attinge da queste terre.

Il vino Barbera trova la sua celebrazione nel "risotto al Barbera", piatto simbolo della città. Il Festival annuale del Barbera è un evento imperdibile per gli amanti del vino. Per i palati più raffinati, la scaramella, un taglio di carne prelibato, offre un'esperienza gastronomica indimenticabile. Il tutto si conclude con un brindisi al Moscato, un vino dolce e frizzante che sottolinea il prestigio enologico della città.

Un'itinerario tra borghi e paesaggi vinicoli

L'itinerario da Castagnole delle Lanze ad Alba tocca alcune delle località più affascinanti del Piemonte:

• Neive , uno dei "borghi più belli d'Italia," celebre per la produzione enologica e panorami mozzafiato

• Barbaresco , dominata dalla storica torre medievale, questa località è famosa per il vino omonimo

• Alba, meta gastronomica di eccellenza, offre architetture religiose suggestive come la Chiesa di San Domenico e il Santuario della Moretta.

Castagnole delle Lanze si rivela non solo una gemma storica, ma anche una destinazione culinaria di primo piano. Questo viaggio tra sapori e panorami pittoreschi è un'esperienza imperdibile per chi desidera immergersi nell'autenticità del Piemonte. Scoprire Castagnole delle Lanze significa lasciarsi cullare dai ritmi della storia e del buon cibo, tra le dolci colline patrimonio UNESCO.

