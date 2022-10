E' possibile dormire in un castello proprio come nelle favole? Sì, in Italia ci sono molti castelli dove poter pernottare, per un'esperienza da sogno per grandi e piccini. Ecco i 6 migliori.

Organizzare un viaggio piacevole e divertente sia per i grandi che i piccoli non è sempre facile, e scegliere dove pernottare è importante per la buona riuscita di una vacanza.

E così si va alla ricerca di posti particolari dove dormire con bambini: una casetta galleggiante immersa nella natura, una tenda trasparente per ammirare il cielo stellato di notte, una casa sull’albero sono solo alcune idee che si sono sviluppate negli ultimi anni. Un'idea che ha preso decisamente piede per un soggiorno davvero magico è dormire e soggiornare in un vero e proprio castello.

Dove dormire in un castello in Italia?

Come sappiamo, il patrimonio architettonico italiano è estremamente ampio e vario, e i castelli non mancano nella nostra penisola.

Innumerevoli sono infatti i castelli che sono stati adibiti ad hotel e altre strutture alberghiere per tutte le fasce di prezzo.

In particolare, dormire in un castello può rappresentare un'esperienza da sogno per i bambini che spesso nelle favole sentono raccontate storie che si svolgono proprio in questi luoghi magici. Così antiche dimore e residenze sono oggi diventate strutture ricettive che affascinano proprio tutti. Scopriamo quali sono i migliori castelli in Italia dove dormire ideali anche per i bambini.

Castelbrando in Veneto

Nella provincia di Treviso, tra le colline dove nasce il Prosecco, c’è un castello enorme che è anche un'ottima struttura ricettiva. A Cison di Valmarino, si trova Castelbrando, una struttura in stile medievale con camere ampie e adatte alle famiglie e anche un servizio di baby sitting. Un sogno per grandi e piccini.

Castel Rundegg a Merano, in Alto Adige

In Alto Adige, Castel Rundegg è tra le strutture più ricercate dalle famiglie che vogliono soggiornare in una location da favola e dotata di tutti i comfort, con piscina chiusa e spa. Adatto anche ai bambini, i costi sono un po' sopra la media ma l’esperienza che regala è davvero speciale.

Il castello di Monterone a Perugia, in Umbria

Il castello dista pochi chilometri da Perugia. In stile medievale, conta ben 18 camere, ciascuna con una storia unica da raccontare. Sono molte le leggende che si narrano a proposito di questo antico castello. Il relax inoltre, è assicurato proprio per tutta la famiglia, grazie ai vari comfort ed attività disponibili.

Il castello di San Marco in Sicilia

Risalente al 1600 e immerso in un parco di quattro ettari, il Castello di san Marco a Catalbiano, vicino a Taormina, è dotato di ogni genere di comfort e servizi: campo da tennis, piscina e una grande area giochi.

Il castello di Gargonza in Toscana

Situato in Val di Chiana, il castello risalente al 1200 è un vero sogno ad occhi aperti: qui è possibile passeggiare tra la cinta muraria, nuotare in una piscina coperta, passeggiare per i giardini e gli orti, fare corsi di cucina e anche di pittura. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

In Piemonte, il castello di Govone

Nelle meravigliose Langhe, il castello di Govone è diventato un meraviglioso posto per pernottare. Immensi giardini, ampi ambienti interni e attività per tutti i gusti aspettano grandi e piccini.

