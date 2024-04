Castello di Balmoral: quando apre al pubblico la dimora della famiglia reale inglese

I più curiosi sulla vita della famiglia reale inglese potranno visitare una delle dimore, trovando così una risposta a tutte le curiosità legate al Castello di Balmoral.

La residenza estiva apre le porte ai visitatori: ecco le sorprese riservate e tutte le curiosità sulla dimora.

Il Castello di Balmoral: le curiosità sulla dimora reale

Se si indecisi su cosa vedere in Scozia, corre in soccorso la visita guidata in una delle dimore più amate dalla famiglia reale inglese e, in particolare modo, dalla Regina Elisabetta.

Il Castello di Balmoral, acquistato per la regina Vittoria da parte del principe Alberto nel 1852, è una delle residenze più lussuose in possesso della famiglia reale e i visitatori possono finalmente accedere alle meraviglie celate nelle sue mura.

Le porte stanno per aprirsi: ecco quando i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le sue bellezze.

Quando si può visitare il Castello di Balmoral: ecco quando apre

Carlo d'Inghilterra è pronto ad aprire le porte di una residenza reale e questa volta non si tratta di quelle in affitto.

Per un viaggio nelle meraviglie nascoste nella Scozia, una meta da non sottovalutare è il Castello di Balmoral che, dal 1 luglio al 4 agosto 2024, sarà visitabile attraverso visite guidate.

Se nel passato, gli unici spazi accessibili sono stati il giardino e la sala da ballo, il tour in vista dell'estate prevede l'accesso alle stanze del re e della regina, alle due sale da pranzo, al salotto e all'atrio del paggio.

Quante stanze ci sono nel Castello di Balmoral?

La ricchezza della famiglia reale la si può notare anche dalle numerose stanze di cui si compone il Castello di Balmoral.

Sono 150 le stanze a disposizione, partendo dalle camere da letto e arrivando alle sale da ricevimento, senza dimenticare le biblioteche e le sale da ballo.

Camminando per i corridoi del castello, sarà possibile rivivere l'atmosfera vissuta dalla famiglia reale, la quale ha potuto godere della bellezza di tappezzeria ed elementi d'arredo in stile vittoriano.

Chi vive nel Castello di Balmoral?

Il Castello di Balmoral è stata una delle dimore più amate dalla regina Elisabetta, la quale ha voluto trascorrere lì gli ultimi giorni della sua vita.

Maggiormente utilizzata come dimora estiva, il Castello di Balmoral è molto vissuto dal re Carlo, soprattutto a causa del periodo di convalescenza che lo costringere a trascorrere giorni nel pieno del relax e dell'affetto dei suoi cari.

Quanto è grande la tenuta di Balmoral?

Data l'enorme quantità di stanze al suo interno e del verde in cui è immerso, il Castello di Balmoral dispone di 20.000 ettari in cui potersi estendere.

Leggi anche: In questo splendido luogo si trova l'affresco più bello d'Italia: ecco dov'è