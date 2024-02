Dove si trova la chiesa del matrimonio di Carmine e Rosa? Ecco tutte le info

Nelle tante scene che vengono mostrate a Mare Fuori 4 ce n'è una che ha lasciato i fan con il cuore in frantumi. Stiamo parlando del matrimonio di Carmine e Rosa, che avviene - si fa per dire - in una bellissima chiesa. Ecco qual è dove si trova.

Chiesa del matrimonio di Carmine e Rosa: ecco dove si trova

Quanti hanno finito di vedere Mare Fuori 4 saranno rimasti di stucco davanti alla scena finale. Carmine e Rosa decidono di sposarsi, ma sul più bello qualcosa, o meglio qualcuno manda in frantumi il loro sogno. Il matrimonio tra Di Salvo e Ricci è in programma presso una chiesa maestosa, che esiste veramente e si trova poco fuori Napoli. Dove? Nel comune di Livere, in provincia della cittadina ai piedi del Vesuvio.

Si chiama Santuario di Santa Maria a Parete Regina delle Vittorie ed è situato a 35 chilometri circa dal capoluogo campano. La chiesa del matrimonio di Carmine e Rosa è dedicata alla Beata Vergine Maria e le sue origini sono da ricollegare ad un'apparizione della Madonna. Nel 1514 una pastorella di nome Autilia Scala ha avuto una visione mariana, ma nessuno ha creduto alla sua testimonianza. La Vergine ha così deciso di aiutare la ragazzina, lasciandole sul volto un segno luminoso. Quest'ultimo ha confermato ai paesani che la pastorella non mentiva ed è nato il Santuario.

La notte del 29 gennaio 1989 un incendio doloso ha distrutto parte dell'edificio. Sono andate perdute importanti tele del 1500, ma oggi si può ancora ammirare il tempietto della Madonna affrescato da Belisario Corenzio e la sacra effige della Vergine.

Così come accaduto a tante altre location di Mare Fuori, dalla stagione 1 alla 4, anche la chiesta del matrimonio di Carmine e Rosa diventerà meta di pellegrinaggio, probabilmente poco religioso e molto televisivo. Siamo pronti a scommettere che il paese di Livere, nei prossimi mesi, vedrà un'impennata di turisti.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Cosa vedere a Liveri?

Oltre alla chiesa del matrimonio di Carmine e Rosa, a Liveri ci sono altre cose interessanti da vedere. Comune di oltre 1.880 abitanti situato ad oltre 90 m.s.l.m., viene definito borgo della luce per due motivi: da un lato le apparizioni del 1500 alla pastorella e dall'altro la lavorazione della cera, tipica del luogo. Le cererie oggi operanti sono ben 14. Il patrono di Liveri è San Giorgio, festeggiato il 23 aprile. Nella cittadina, oltre al Santuario di Santa Maria a Parte si possono vedere:

• il centro storico, molto caratteristico;

• la Chiesa Parrocchiale, di antica fondazione e con numerose opere di maestranze locali.