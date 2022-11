Sogni luoghi suggestivi e misteriosi tra campanili spettrali senza tempo e chiese sommerse? Allora questo articolo ti aiuterà nella tua missione. Scopri dove trovare le affascinanti chiese ed abbazie sommerse in giro per il mondo, anche in Italia.

Campanili spettrali e chiese sommerse in un paesaggio unico e suggestivo. Questo è quello che ti troverai ad ammirare in questi posti pazzeschi e a tratti surreali. Tra laghi ghiacciati, acque tranquille e una natura incontaminata a fare da cornice a questo spettacolo fiabesco, in questo articolo abbiamo riunito quelle che sono le chiese e le abbazie sommerse più belle e affascinanti che ti faranno venir voglia di partire alla scoperta.

Chiese ed abbazie sommerse più belle in Italia

Iniziamo la nostra lista senza muoverci troppo e restando in Italia. Quella in questione ha acquisito maggior rilievo a seguito dell’omonima serie tv Netflix “Curon”. Stiamo parlando della Chiesa di Curon Venosta, una tra le tappe imperdibili per questo tour alla ricerca delle stranezze sommerse. Ci troviamo sul Lago di Resia in Trentino Alto Adige (Bolzano) e anche in questo caso, parliamo di un lago artificiale generato da una diga. Qui, al centro del lago troviamo la parte superiore di un campanile risalente al 1357 totalmente circondata dall’acqua.

Oltre ad essere un luogo incredibile, un’ulteriore particolarità contraddistingue questo campanile. Infatti, ciò che intriga e conferisce ancor più mistero è senza dubbio la leggenda che si costruisce attorno a questo posto. Nonostante si ritrovi ad essere senza campane dal 1950, si narra che, in determinate circostanze ancora oggi si sentano risuonare le campane.

Leggi anche: La Top 5 dei laghi mozzafiato raggiungibili in macchina, senza fatica e sudore

Chiese ed abbazie sommerse più belle in giro per il mondo

Russia

Il nostro viaggio all'estero inizia con un biglietto aereo che ci fa atterrare in Russia, precisamente nella città di Kaljazin, la quale ospita il Monastero di San Nicola. L’edificio, situato in prossimità del bacino artificiale di Uglich, nasconde un campanile risalente al 1796-1800. Nel 1939, a seguito della decisione di Stalin, l’abbazia venne smantellata, ma il sito si trasformò in una vera e propria attrazione turistica. Col tempo, la torre campanaria venne sottoposta a manutenzione per resistere meglio alla forza dell’acqua e oggi la sua struttura viene ospitata da un’isola artificiale in mezzo al fiume.

Rimaniamo in Russia e andiamo verso nord nella regione di Vologda, nella città di Krokhino. Quest’ultima, negli anni Sessanta, a seguito della costruzione della diga sul fiume Volga venne sommersa dal Lago Beloye. Quello che ne resta oggi sono i resti della suggestiva Chiesa galleggiante della Natività di Krokhino, che attrae ogni anno migliaia di turisti curiosi a brodo di crociere tra Mosca e San Pietroburgo.

Le sue fattezze originali sono visibili solamente grazie ad uno scatto realizzato nel 1909 dal fotografo Sergej Prokudin-Gorskij. E' curioso constatare che a quel tempo, la chiesa si trovava su una solida struttura di terreno e non veniva toccata neppure dalle onde del fiume.

Regno Unito

Proseguiamo questo viaggio spostandoci nel Regno Unico vicino alla città di Normanton nelle Midlands Orientali. E’ proprio in questo posto che è stata costruita la diga artificiale Rutland Water, la quale di conseguenza ha sommerso il villaggio e la chiesa che vi risiedevano. Nonostante ciò, la Chiesa è stata parzialmente salvata grazie alla piattaforma di circa un metro su cui risiedeva la sua base.

Oltre ad essere accessibile ed attrarre numerosi visitatori tutto l’anno, la Chiesa di Rutland è anche una location molto suggestiva e ricercata per i matrimoni.

Macedonia

Spostandoci in Macedonia, precisamente a Mavrovo, troviamo la Chiesa di San Nicola, edificata nel 1850. Le sue sorti sono piuttosto recenti, infatti nel 2003, a 153 anni dalla sua creazione, la Chiesa è stata sacrificata in favore della creazione di un lago artificiale. Nel tempo, il cambiamento climatico e quindi la siccità hanno mostrato i suoi frutti, contribuendo così a far abbassare il livello dell’acqua e facendo riaffiorare le rovine di ciò che rimane della chiesetta.

Spagna

Anche la Spagna ospita tre strutture uniche ed affascinanti. Tra tutte ricordiamo la Chiesa di Mediano, la Chiesa di Sant Romà e La Muedra.

Quello che rimane della Chiesa di Mediano è la sua torre campanaria del Cinquecento , salvata a seguito dell' inondazione del 1969 per creare un bacino idrico artificiale.

, salvata a seguito dell' per creare un bacino idrico artificiale. Anche la Chiesa di Sant Romà è un altro luogo affascinante. Qui, il bacino di Vilanova de Sau, nasconde tra le sue acque il villaggio omonimo, ma dal 1962, ne resta visibile solamente la sommità del campanile della Chiesa. Quest’ultima, risalente all’XI secolo torna ad esser visibile nei periodi di siccità.

è un altro luogo affascinante. Qui, il bacino di Vilanova de Sau, nasconde tra le sue acque il villaggio omonimo, ma dal 1962, ne resta visibile solamente la sommità del campanile della Chiesa. Quest’ultima, risalente all’XI secolo torna ad esser visibile nei periodi di siccità. Infine, spostandoci nella Spagna settentrionale troviamo La Muedra e anche in questo caso parliamo del lago artificiale che ha sommerso il villaggio che risiedeva in questa zona. Assieme a lui, è stata sommersa anche la Chiesa, di cui rimane solamente la punta della torre con l’orologio. La struttura complessiva è ancora visibile ad oggi, ma solamente nei periodi di siccità che le permettono di riemergere.

Cipro

Ad Alassa, un villaggio nel distretto Limassol a Cipro, sorge un’altra delle chiese sommerse più affascinanti. Anche in questo caso la motivazione che si cela dietro le sue sorti è la creazione dalla diga di Kouris Dam datata 1985. Infatti, proprio la costruzione della diga ha obbligato lo spostamento di un villaggio intero, lasciando solamente alcune rovine della Chiesa dedicata a Ayios Nikolas (San Nicola), visibili solamente quando il bacino è in periodi di siccità.

Messico

Terminiamo questo elenco con un viaggio dall’altra parte del mondo, nel Messico centrale. In particolare ci troviamo all’interno di un paesaggio incontaminato, in un contesto senz’altro suggestivo. Qui, dal 1931, a seguito della costruzione de la Presa Taxhimay, la diga più grande della regione, è possibile ammirare le rovine dell’antico villaggio di San Luis de Las Peras, ormai sommerso e con lui Villa Del Carbón.