Baciate dal sole, ecco la classifica delle 10 città costiere italiane più belle

Non solo Venezia e Trieste, ci sono almeno 10 città costiere tra le più belle da vedere in Italia: ecco la classifica e dove si trovano.

Vi siete mai chiesti qual è la città costiera più bella d'Italia? Molti penserebbero a Venezia o Trieste, ma invece non è così: nella classifica delle località più belle ci sono tantissime sorprese.

Ecco le città costiere italiane più belle

L'Italia è ricca di bellissime città costiere, crocevia di popoli e di culture: baciate dal sole e accompagnate dal rumore delle onde che si infrangono sulla riva, sono uno spettacolo per i turisti, ma anche per i residenti.

Scopriamo insieme la classifica delle città costiere italiane più belle da vedere.

1. Napoli

Da sempre crocevia di popoli e culture, Napoli sorge tra il monte Vesuvio e i Campi Flegrei: un tempo chiamata Parthènope, è considerata la città costiera italiana più bella di tutta la nostra penisola.

Il cuore della città sta nel suo centro storico, che si snoda intorno a Spaccanapoli, la via che attraversa l’intero centro, e il Decumano superiore. Maestosi palazzi e chiese che si alternano ad antiche botteghe, lungo vicoli e viuzze che ci ripotano indietro nel tempo.

Da non perdere anche la città di Napoli sotterranea, che costituisce il vero ventre della città partenopea.

2. Tropea

Un'altra magnifica città costiera è Tropea, una città calabrese costruita su una roccia alta 60 metri a picco sul mar Tirreno.

Da non perdere in questo magnifico luogo ci sono il santuario di Santa Maria dell’Isola, l’Abbazia di Montecassino, la grotta del Palombaro e le magnifiche spiagge che si possono visitare sul territorio.

3. Bari

Spostiamoci verso la Puglia, e raggiungiamo la città di Bari, un'altra delle più belle città costiere italiane: la località è divisa tra una parte vecchia sul mare e una parte nuova, che risale a inizio Ottocento, verso l’entroterra.

Un percorso interessante per visitare la città parte dal Castello Svevo, vicino alla maestosa Cattedrale in stile romanico-pugliese, e ci conduce tra i vicoli affollati fino alla basilica di San Nicola, uno dei centri prediletti dalla Chiesa ortodossa in Occidente. Si arriva infine al lungomare Imperatore Augusto.

4. Otranto

Restiamo in Puglia, a Otranto, "il punto più a Oriente d’Italia", come disse lo scrittore jugoslavo Predrag Matvejevic. Chiamata dai Romani Hydruntum, dal fiume Idro, è una città tutta da scoprire.

Una passeggiata nel centro storico alla scoperta della cattedrale, dei resti dell’abbazia di San Nicola di Casole distrutta dai turchi e dell’ipogeo messapico nella Valle delle Memorie.

5. Palermo

Scendiamo in Sicilia per visitare la magnifica città di Palermo, che custodisce capolavori ereditati dai periodi arabi, normanni e spagnoli.

Da non perdere le visite al Palazzo dei Normanni con la magnifica Cappella Palatina, l’immensa basilica cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta e la chiesa di San Cataldo dalle cupole arabe, ma anche la cattedrale di Cefalù e la cattedrale di Monreale.

6. Catania

Restiamo in Sicilia, ma spostiamoci a Catania, una splendida città barocca affacciata sul mare, costruita nella pietra lavica del vulcano: l'Etna.

La visita inizia dalla Piazza del Duomo, dove si affacciano diversi edifici di età barocca: il Palazzo degli Elefanti (sede del Municipio), il Duomo e la famosa Fontana dell’Elefante. Interessanti anche le visite al famoso Castello Ursino fatto costruire da Federico II, e alle Terme Achilliane.

7. Cagliari

Arriviamo in Sardegna, a Cagliari, una città perfetta per trascorrere un weekend lontano da tutti.

La città si divide in quattro quartieri storici che raccontano vicende millenarie dalla Preistoria al governo sabaudo: quartiere Castello, Villanova, il quartiere storico di Stampace e infine l laguna di Cagliari dove potrete rilassarvi in una delle sue meravigliose spiagge.

8. Venezia

Impossibile non nominare Venezia tra le città costiere italiane più belle d'Italia: ricca di canali e scorci romantici, è la città ideale per un fuga romantica di coppia.

Godetevi un romantico giro in gondola lungo il Canal Grande, passando sotto gli archi del ponte dei Sospiri e del ponte di Rialto. Fermatevi in Piazza San Marco con la sua maestosa Basilica, il campanile e il Palazzo Ducale che compongono quello che Napoleone definì il salotto più elegante d’Europa. Non perdetevi i lidi veneziani e il famoso carnevale che ogni anno riempie la città di turisti.

9. Trieste

Spostiamoci a Trieste, un'altra delle città costiere più belle d'Italia: impossibile non fermarsi ad ammirare la meravigliosa vista da piazza Unità d’Italia, una delle più belle del nostro Paese.

Da vedere anche la fontana dei Quattro Continenti, e sui lati, lo storico Caffè degli Specchi. Poco fuori dalla città non perdetevi il meraviglioso castello di Miramare, affacciato sul Golfo di Trieste.

10. Livorno

Livorno è la piccola Venezia della Toscana, e se avete visitato il quartiere Venezia Nuova potete comprendere il motivo.

Tra i palazzi storici più interessanti della città troviamo il Palazzo del Monte di Pietà, il Palazzo delle Colonne e il Palazzo Huigens e, attraversando il Ponte dei Domenicani, la Chiesa di Santa Caterina. Interessante anche la Chiesa di San Ferdinando.

Qual è la costiera più bella d'Italia?

Come abbiamo visto dalla classifica, la città costiera più bella d'Italia è Napoli.

Dove vivere con pochi soldi al mare in Italia?

Le aree costiere più economiche dove comprare casa e vivere con pochi soldi al mare sono le aree della costa Nord-ovest della Sardegna, con Alghero, Porto Torres, Sorso e Castelsardo, oppure la zona sud dell'isola.

Cosa visitare in Italia al mare?

Ci sono tantissime località da visitare in Italia non solo per il mare pulito, ma anche per le attrazioni artistiche e culturali.

Ne abbiamo parlato in un approfondimento dedicato alle spiagge e baie più belle d'Italia.

Dove andare in vacanza in Italia?

Ci sono tantissime destinazioni da visitare in Italia per trascorrere vacanze al mare o in montagna: abbiamo raccolto le calette più belle d'Italia in un articolo dedicato.