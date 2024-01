Quali sono le mete preferite dagli americani nel nostro Paese? Ecco la classifica

Il nostro Paese da sempre attrae turisti provenienti da tutto il mondo che sono affascinati non solo dalla cultura, ma anche dal cibo e dalla storia. L'Italia, infatti, è il connubio perfetto sia per chi vuole il relax (magari riposando su spiagge meravigliose) sia per chi desidera un viaggio culturale alla scoperta delle tradizioni più antiche.

I turisti americani ogni anno affollano le città italiane spinti dalle meraviglie che il belpaese offre. Fare un viaggio in una città d'arte consente di venire in contatto con bellezze di un'altra epoca che sono rimaste intatte fino ai giorni d'oggi. Ma quali sono le città italiane dagli americani? Scopriamolo insieme.

Le città italiane preferite dagli americani: ecco la classifica

La rivista Forbes, famosa in tutto il mondo per il suo prestigio, ha stilato una classifica di mete italiane da visitare nel 2024. La classifica si basa sugli interessi degli americani, con l'obiettivo di far conoscere anche i luoghi meno turistici, oltre alle mete più gettonate dai viaggiatori di tutto il mondo, come Costiera Amalfitana, Roma o Venezia. Ecco allora le mete predilette da chi proviene dall'altra parte dell'oceano.

1. Cernobbio

Al primo posto svetta Cernobbio, a pochi passi dal lago di Como. Qui sorgono numerose ville affacciate proprio sull'incantevole lago che consentono un soggiorno rilassante. Pertanto, è da sempre meta di numerose celebrità internazionali che decidono di trascorrere le vacanze in uno dei borghi più affascinanti di tutto il belpaese. E non è un caso che il famoso attore di Hollywood George Clooney abbia una sua dimora a Laglio, a pochi km di distanza da Cernobbio.

2. Le Cinque Terre

Per Cinque Terre si intende un tratto della costa in provincia di La Spezia che abbraccia paesini affacciati sul mare. Fanno parte di questo territorio Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore e i territori limitrofi. Qui gli appassionati di trekking possono intraprendere anche il famoso Sentiero dell'infinito.

3. Firenze

Il capoluogo toscano è considerato la culla del Rinascimento. E, infatti, è proprio in questa splendida città che la famiglia Medici ha accolto artisti da tutto il mondo. A Firenze è possibile ammirare opere di inestimabile valore alla Galleria degli Uffizi, ma anche la cupola di Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il David di Michelangelo esposto alla Galleria dell'Accademia, il Giardino di Boboli, Palazzo Pitti e moltissime altre attrazioni. A poche ore di distanza da Roma e da Bologna, spesso è scelta per la sua vicinanza alle campagne senesi dove nasce il Chianti.

4. Varignana

Si tratta di una frazione di Castel San Pietro Terme, borgo storico a pochi passi da Bologna, famoso per le sue strutture termali. Questo luogo è perfetto per chi vuole concedersi un po' di relax lontano dal caos cittadino.

5. Roma

Quando si parla di turismo in Italia, non ci si può dimenticare di Roma che con i suoi monumenti a cielo aperto ospita anche una delle sette meraviglie del mondo, ossia il Colosseo. I musei, le chiese, i siti archeologici dominano il paesaggio della città eterna e per visitarli tutti serve almeno un secondo viaggio.

6. Taormina

Posta nella Sicilia Orientale, ospita il Teatro Antico e l'Isola Bella, meta di turisti amanti del mare. Famosa anche la cucina siciliana, con le granite, cannoli, la pasta alla norma e tante leccornie da far venire l'acquolina in bocca.

7. Le Dolomiti

Se Taormina è perfetta per gli amanti del mare, le Dolomiti sono ideali per chi predilige la montagna. Qualsiasi stagione si scelga, le Dolomiti sono la meta perfetta se si amano i percorsi di trekking, respirare l'aria di montagna, sciare in un paesaggio totalmente innevato e visitare i mercatini tipici della zona in inverno.