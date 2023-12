La classifica delle migliori città da visitare nel mondo, una italiana nella top 10

Euromonitor International ha stilato la classifica delle migliori città da visitare nel mondo e, a sorpresa, ha inserito ben cinque mete italiane tra le 100 più belle. Ma non solo: nella top 10 rientra anche un'importante città italiana, quale?

Andiamo a scoprire la classifica delle migliori città da visitare nel mondo.

Migliori città da visitare nel mondo, la classifica

Quali sono le migliori città da visitare nel mondo? Dalle classiche mete europee (Londra, Parigi, Berlino, ecc) alle meravigliose città americane (in primis New York), fino alle mete italiane: tante sorprese, ma anche tante conferme.

Euromonitor, in collaborazione con Lighthouse, ha stilato la classifica delle prime 100 città da visitare al mondo del 2023 tenendo conto di diversi parametri quali turismo, salute, sicurezza e sostenibilità.

Andiamo a scoprire quindi le prime 10 posizioni in classifica, tra le quali spicca anche una bellissima città italiana.

Al decimo posto troviamo la bellissima città di Londra, che scende di ben quattro posizioni rispetto allo scorso anno, ma si assicura un posto nella top 10. Un gradino sopra, al nono posto, c'è Barcellona che non è l'unica città spagnola a classificarsi tra le prime dieci. Saliamo ancora e all'ottavo posto troviamo New York, una metropoli apprezzata da moltissimi turisti.

Settimo posto per l'unica città italiana entrata nella top 10: Roma, la Capitale italiana, con il suo meraviglioso Colosseo viene considerata come una delle "sette meraviglie del mondo moderno". Sesto posto per Berlino, l'unica città tedesca in classifica.

Top 5 città migliori da visitare nel mondo

Entriamo tra le prime cinque posizioni in classifica, dove troviamo Amsterdam, nei Paesi Bassi, che conta oltre 900mila residenti di 170 nazionalità, mentre la popolazione dell'area metropolitana supera i due milioni e 200mila.

Al quarto posto si trova invece Tokyo, in Giappone, che entra per la prima volta nella top 10 delle città migliori da visitare nel mondo. Il risultato è dovuto all'allentamento delle misure restrittive adottate per combattere il Covid-19, e al conseguente miglioramento delle strutture turistiche e ricettive.

Terzo posto, medaglia di bronzo, per Madrid, la seconda città spagnola che guadagna un'ottima posizione nella classifica; mentre sul secondo gradino del podio, medaglia d'argento, troviamo Dubai, negli Emirati Arabi, che è anche la terza destinazione straniera più popolare a livello globale dopo Istanbul e Londra.

La città migliore da visitare del 2023

Parigi si classifica di nuovo al primo posto della classifica delle migliori città da visitare nel mondo del 2023, grazie alle sue prestazioni eccezionali nei diversi parametri di misura.

Migliori città nel mondo, cinque italiane tra le prime 100

Andando oltre le prime dieci posizioni della classifica, incontriamo anche cinque italiane - oltre a Roma, che occupa il settimo posto - tra le migliori città da visitare nel mondo: