La città più bella del mondo non è Roma: ecco la classifica che non ti aspetti

Qual è la città più bella del mondo? No, non è Roma: ecco chi c'è in cima alla classifica stilata dall'azienda canadese Resonance Consultancy.

Nel mondo, le città che meritano una visita sono tantissime, per cui è difficile stabilire qual è la località che, più delle altre, merita il primato. Eppure, di classifiche se ne stilano ogni giorno e, quasi sempre, al primo posto troviamo Roma. Questa volta, almeno per l'azienda canadese Resonance Consultancy, la Capitale non è al primo posto: ecco qual è la città più bella del pianeta.

La città più bella del mondo non è Roma: la classifica

Qual è la città più bella del mondo? Generalmente, a questa domanda si risponde sempre con Roma, per tutti Caput Mundi. Secondo l'azienda canadese Resonance Consultancy, che da anni si occupa di turismo, la località che più di ogni altra al mondo merita di essere visitata non è la Capitale. E, udite udite, non si trova nemmeno in Italia.

Stiamo parlando di una città particolare, affascinante e unica, che secondo le ricerche di Resonance Consultancy merita il primo posto della classifica dedicata ai posti più belli del mondo. Qual è? Londra, of course. La cittadina ha conquistato il 'premio' grazie ad una serie di criteri di vivibilità che nel 2023 sono stati molto elevati e si stima che possano addirittura aumentare nel 2024.

Nonostante i cambiamenti che la Brexit ha portato in tutto il Regno Unito, Londra garantisce una vivibilità ottima. Non solo, anche dal punto di vista del turismo non ha assolutamente risentito dell'uscita dall'Europa. Inoltre, secondo Resonance Consultancy ha ottenuto il primo posto della classifica anche per l'istruzione. Il tasso è elevatissimo, tanto che può essere paragonato ad altre località in classifica, come Singapore, Parigi e New York.

Nella classifica dell'azienda canadese ci sono anche alcune cittadine italiane: Roma, Milano e Napoli. Fortunatamente, alla Capitale viene riconosciuto il pregio di essere un museo a cielo aperto, mentre il capoluogo lombardo viene lodato soprattutto per la moda. E la città ai piedi del Vesuvio? E' apprezzata specialmente per i "tesori urbani" e la buona cucina.

Londra è la città più bella del mondo: quali sono i posti imperdibili?

Londra è una città sempre in movimento, che offre sia cultura che divertimento. E' bella in ogni stagione, perfino con la sua caratteristica pioggia. I posti imperdibili sono tanti e molti girano intorno alla Royal Family: da Buckhingam Palace a Westminster Abbey, passando per la Cattedrale di St. Paul.

Quanti amano l'altezza non devono assolutamente perdersi il London Eye, mentre tutti gli altri non possono evitare di visitare il Big Ben, la Tate Modern Gallery, il quartiere di Notting Hill e Camden Lock. Non dimenticate di fare un tour con l’Hop on/Hop off, che consente di fare il giro della città in poche ore.

Ma non è finita qui. Non potete evitare di visitare quartieri caratteristici come Brixton, Homerton, Clapton e Peckham e prendere il classico tè delle 17 presso la Green Room del Victoria & Albert Museum. Qui, ogni venerdì tra le 13 e le 17, viene riproposto l'antico rito del tè secondo le indicazioni della Regina Vittoria. Una sola raccomandazione: prenotate con un certo anticipo.