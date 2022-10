Volterra è un piccolo borgo medievale in Toscana, ma sapete perché è associata al mondo dei vampiri? Ecco il motivo e cosa visitare in questa bella e caratteristica cittadina.

I vampiri hanno da sempre affascinato sia i lettori della letteratura contemporanea, sia i cinefili appassionati di serie tv e film che sul tema hanno dato alla luce numerosi prodotti.

In Italia c’è un piccolo paesino nella regione Toscana che è legato alla tradizione dei vampiri. Stiamo parlando di Volterra, a pochi passi da Pisa, immerso nell’entroterra toscano. Scopriamo perché.

Perché Volterra è legata ai vampiri?

Il borgo posto nelle campagne toscane nasconde leggende secolari legate ai vampiri. Difatti, si pensa che in passato ci fosse un clan di vampiri che abitasse questo borgo. Da questa leggenda è nata la curiosità dei turisti che ogni anno affollano le strade del centro urbano. Ma questo non è l’unico motivo.

La fama Volterra l’ha ottenuta quando è stata scelta come location per il secondo film della saga di Twilight, New Moon, che prende spunto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyer. Anche se c’è da ricordare che le scene presenti nel film diretto da Chris Weitz sono state girate in realtà nella vicina Montepulciano.

Cosa vedere nel borgo medievale di Volterra?

Nell'antichità patria di etruschi e romani, il tempo sembra non aver scalfito l'antica bellezza di questo borgo, come tanti altri in Italia, il cui fascino resta immutato nel tempo. Risulta essere la meta ideale per chi vuole trascorrere qualche giorno lontano dal caos delle città ed ammirare i paesaggi toscani.

Nel borgo è possibile visitare la celebre Piazza Priori, dove svetta Palazzo Priori, oggi sede degli uffici comunali. Nelle vicinanze si trova la Chiesa di Santa Maria Assunta, ricostruita dopo il terremoto del 1117. Immergersi tra le stradine e i vicoli del centro è un’esperienza davvero unica.

Da alcuni anni dopo i dovuti lavori, sono stati rinvenuti gli scavi di un teatro romano, un impianto termale e dell’acropoli etrusca. In ultimo, per chi vuole portare a casa un ricordo di questo meraviglioso borgo, si consiglia di recarsi presso le botteghe del posto e comprare un oggetto in alabastro, un materiale tipico della zona.