Nella sale cinematografiche a partire da giovedì 28 dicembre 2023, Come può uno scoglio è il nuovo film che vede come protagonista il duo comico formato da Pio e Amedeo. Scopriamo tutte le location della pellicola.

Come può uno scoglio: le location del film con Pio e Amedeo

Dopo il successo di Belli ciao, Pio e Amedeo tornano al cinema con Come può uno scoglio, film diretto da Gennaro Nunziante. La pellicola è stata girata principalmente a Treviso, ma compaiono anche altre zone della Marca Trevigiana.

Il set è stato allestito in città a maggio del 2023 e ha occupato soprattutto il bellissimo centro storico. Tra i Buranelli, la Pescheria, piazza del Grano e l’area mercato: la cittadina viene mostrata in tutto il suo splendore.

Il centro storico di Treviso è 'chiuso' da una cinta muraria d’epoca medievale costruita sui resti di precedenti mura romane. Ancora oggi conserva le tre porte d'accesso: Porta San Tommaso, Porta Santi Quaranta e Porta Altinia. Con oltre 877 mila abitanti, presenta magnifici palazzi medievali (dal Palazzo del Podestà al Palazzo dei Trecento), romantici canali, piazze (Piazza dei Signori in primis) e tanti negozi, bar e ristoranti.

Un'altra location importante di Come può uno scoglio è il Castello San Salvatore di Susegana, in provincia di Treviso, che nel film è il luogo dove vive Pio. La struttura, imponente e affascinante, domina la pianura fino a Venezia. Da fortezza in età medievale si è trasformata in dimora signorile nel Rinascimento, finendo per diventare un salotto letterario e artistico di risonanza europea. Attualmente, il Castello è una struttura ricettiva che offre anche l'opportunità di matrimoni ed eventi privati.

Come può uno scoglio: la trama del film con Pio e Amedeo

Le location si prestano benissimo alla trama di Come può uno scoglio. Il film vede come protagonisti Pio e Amedeo, rispettivamente nei ruoli di un uomo borghese e di un avanzo di galera. Pio è un ragazzo dal carattere debole, che ha seguito per filo e per segno le direttive del defunto padre Salvatore. Sposato con Borromea e padre di due figli, Ginevra e Manfredi, vive nel castello dei suoceri, i marchesi Pasin, proprietari della storica cantina vinicola di famiglia dove producono Prosecco.

La sua vita prosegue tra alti e bassi, quasi con indifferenza, fino a quando un gruppo di imprenditori locali gli propone di diventare sindaco di Treviso. Questi uomini pensano che lui sia talmente debole da poterlo manovrare a proprio piacimento. Tutto cambia quando nella sua vita arriva Amedeo, che per una serie di circostanze diventa il suo autista. Amedeo ha un passato turbolento ed è stato assunto solo perché deve reinserirsi nel mondo del lavoro. Con i suoi modi di fare sui generis, Amedeo fa capire a Pio che la sua vita non sta andando nel verso giusto. Pio ha così parlato di Come può uno scoglio:

Il film è nato da un’idea di Gennaro Nuziante. Interpreto un uomo abituato a vivere sul velluto, in una bolla, che si scontra con Amedeo, un mezzo avanzo di galera capace però di risolvermi la vita. La domanda del titolo è proprio se uno scoglio come Amedeo può arginare un uomo di sabbia come me.

Amedeo, dal canto suo, ha aggiunto:

Come può uno scoglio è un film sincero e onesto, una commedia per tutti. Facciamo un mestiere semplicissimo e chi viene a vedere questo film ha solo voglia di vedere una commedia leggera, di staccare dal quotidiano. Il nostro compito è proprio questo di far dimenticare al pubblico, almeno per un po’, i problemi della vita.