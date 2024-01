Quali sono le compagnie aeree più sicure? Ecco le 10 più affidabili del 2024

Quando si tratta di scegliere una compagnia aerea, la sicurezza è sempre la massima priorità per ogni viaggiatore attento. Negli ultimi anni, poi, data la frequenza maggiore con cui ci si sposta in aereo, per svago o per lavoro, un'attenzione senza precedenti è stata posta verso la sicurezza dei voli.

Soprattutto per chi viaggia frequentemente, magari anche più volte al mese, è fondamentale conoscere le compagnie aeree che si distinguono per affidabilità e impegno verso la sicurezza dei passeggeri.

Ecco perché scopriremo insieme quali sono le principali compagnie aeree che si sono guadagnate la reputazione di essere tra le più sicure del momento.

In particolare, scopriremo quali sono le compagnie aeree più sicure analizzando i risultati di una recente classifica stilata in merito.

Dunque, se stai pianificando il tuo prossimo volo e desideri viaggiare con la massima tranquillità, continua a leggere per scoprire le compagnie aeree più affidabili del 2024.

Compagnie aeree più sicure: la classifica ufficiale Airline Ratings

I dati che analizzeremo sono quelli forniti dal noto portale AirlineRatings.com. Si tratta di un portale australiano specializzato nelle recensioni e nelle valutazioni in merito alla sicurezza aerea.

Sul portale di Airline Ratings si possono infatti trovare informazioni dettagliate sulla sicurezza aerea, sulla base delle analisi compiute su scala mondiale, su oltre 435 compagnie aeree.

In sito è stato creato con il preciso intento di fornire ai viaggiatori uno sportello unico per tutto ciò che riguarda le compagnie aeree. Il team di Airline Ratings, tra l’altro, è composto da esperti di aviazione, che hanno effettuato ricerche su quasi tutte le compagnie aeree del mondo.

E, nonostante l’anno in corso sia appena iniziato, il portale ha già stilato la sua classifica annuale in merito alle compagnie aeree più sicure. Una classifica che tiene conto della preparazione di equipaggio e piloti nel gestire un eventuale problema o incidente.

Quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo? Le low-cost più affidabili

Iniziamo dalle compagnie aeree più sicure quando si parla di voli low-cost. Secondo il portale, la classifica delle più affidabili è la seguente:

1. JetStar 2. EasyJet 3. Ryanair 4. Wizzair 5. Norwegian 6. Frontier 7. Vueling 8. Vietjet 9. Southwest 10. Volaris.

Il primo posto per sicurezza se lo è guadagnato la compagnia australiana JetStar. Ma, tra le compagnie aeree più sicure quando parliamo di voli low-cost ci sono anche dei nomi ben noti anche in Italia.

EasyJet e Ryanair, infatti, si sono guadagnate il secondo ed il terzo gradino del podio, rientrando dunque tra le più affidabili.

Ottimi risultati anche per Wizzair e Vueling, che si collocano rispettivamente al quarto ed al settimo posto della classifica stilata da Airline Ratings.

Il primato di Air New Zeland

Tralasciando, invece, la questione dei prezzi dei biglietti, e considerando dunque tutti gli operatori, quali sono le compagnie aeree più sicure?

Il primato per il 2024, secondo AirlineRatings.com, se lo è aggiudicato Air New Zealand, la compagnia di bandiera della Nuova Zelanda. Qantas, invece, che l’anno precedente si era guadagnata il primo posto tra le compagnie aeree più sicure, ha perso il primo gradino. Si piazza, invece, al secondo posto della classifica 2024.

Ultimo gradino del podio se lo è guadagnato la Virgin Australia.

Ecco quali sono le 10 compagnie aeree più sicure del 2024 secondo Airline Ratings:

1. Air New Zealand 2. Qantas 3. Virgin Australia 4. Etihad Airways 5. Qatar Airways 6. Emirates 7. All Nippon Airways 8. Finnair 9. Cathay Pacific Airways 10. Alaska Airlines.

Da segnalare, però, che questo decimo posto l’Alaska Airlines lo aveva guadagnato prima dell’incidente del Boeing 737 dello scorso 5 gennaio.

L’evento avverso sta attualmente destando dubbi circa la sicurezza dei Boeing 737 MAX 9.