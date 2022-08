Vuoi comprare un'isola privata in Italia o all'estero per goderti le vacanze? Ad oggi è possibile acquistare il proprio angolo di paradiso senza spendere troppo: un lusso e un sogno che finalmente molti possono permettersi. Quanto costa comprare un'isola privata e quali sono le migliori destinazioni? Ecco una guida completa.

Sdraiarsi al sole su una spiaggia bianca di fronte al mare cristallino, leggere un buon libro sotto il sole, con i capelli al vento e la testa tra le nuvole: un sogno? Non esattamente. Ad oggi è possibile comprare un’isola privata per godersi la vita o le vacanze: quanto costa e quali sono le migliori destinazioni in Italia?

Ad oggi concedersi del meritato riposo sulle rive di un’isola privata non è più un lusso solo per pochi: in un articolo del New York Times, infatti, gli esperti di vendita di isole private hanno spiegato che esistono prezzi accessibili per tutte le tasche.

Se anche tu sogni di comprare un’isola privata dove trascorrere le vacanze o dove passare l’estate, puoi scegliere tra le migliori destinazioni in Italia e nel mondo: quanto costa? Ecco una guida completa per non perdere questa occasione.

Comprare un’isola privata: dove cercare

Al pari della ricerca della casa perfetta - magari da comprare in Sardegna con un bonus 15.000 euro - anche la scelta di comprare un’isola privata necessita le stesse attenzioni che si dedicano agli immobili: per fare la scelta giusta è bene affidarsi alle agenzie di vendita di isole private più affidabili del settore. Come trovarle?

Come spiega un articolo del Sole 24 Ore, esistono diversi siti web e piattaforme affidabili per comprare un’isola privata: tra queste il leader è Private Island Online, una piattaforma specializzata nella vendita di isole private o penisole in tutto il mondo. Si parla in questo caso di island broker, ovvero una sorta di agenzia immobiliare che propone esclusivamente isole e penisole ai propri clienti.

Trattandosi, nel caso specifico, di un’agenzia americana, il mercato di riferimento riguarda principalmente Stati Uniti, Canada e Caraibi. Tuttavia, non mancano nemmeno le isole private in vendita in Europa, nel continente africano o in quello asiatico.

Stando a una recente indagine condotta dal quotidiano economico, pare vi siano almeno 675 isole in vendita in Europa, per 304 delle quali sono disponibili anche i prezzi, i metri quadri e i servizi inclusi.

Quanto costa un’isola privata?

Per capire quanto costa un’isola privata occorre valutare diversi fattori: in primis, a incidere sul prezzo finale è la metratura dell’isola stessa, oltre ai servizi offerti e alla sua posizione. Sicuramente un’isola più piccola avrà un prezzo ridotto rispetto a un’altra ben più estesa, ma questo non è l’unico fattore da tenere in considerazione.

Il prezzo di un’isola privata varia anche in funzione della popolazione che vi abita o dell’eventuale vicinanza/lontananza con altri luoghi. Incidono sul prezzo anche gli aspetti climatici e la facilità o difficoltà nel raggiungerla.

Tra le isole private attualmente in vendita la più costosa in assoluto è l’isola Rangyai, in Thailandia: il prezzo è di 160 milioni di dollari (ovvero circa 157 milioni di euro).

L’isola privata più economica, invece, è Mangrove, si trova in Panama e costa 40.000 dollari (circa 39.000 euro); molto meno rispetto a moltissimi immobili situati nelle maggiori metropoli mondiali.

Comprare un’isola privata: le migliori destinazioni in Italia

Attualmente in Italia si possono comprare solo quattro isole private, il cui costo non è sempre abbordabile: quali sono le migliori destinazioni?

Sul sito di Private Islands Online si può scegliere di comprare un’isola privata sul fiume Adda, in provincia di Lecco: l’isola Viscontea è in vendita a un prezzo di 1 milione e 700 mila euro.

In alternativa, di fronte alla città di Taormina è possibile acquistare l’isola delle Sirene, a un prezzo pari a meno della metà rispetto ai 3 milioni di euro chiesti inizialmente. Le famiglie nobili potrebbero cogliere questa occasione per trasformare l’isola privata in una fantastica attrazione turistica.

C’è poi l’Ottagono di San Pietro, un’isola situata nella laguna veneta in vendita al prezzo di 8 milioni di euro. In alternativa all’acquisto, è possibile visitare la piccola isola per uno o più giorni acquistando il biglietto.

Sempre in Italia si può acquistare un lotto di terra sull’isola di Ustica: in questo caso i prezzi sono decisamente più bassi e permettono l’accesso anche alle famiglie che non dispongono di elevate disponibilità economiche.

Comprare un’isola privata: le migliori destinazioni in tutto il mondo

Le isole private in vendita in tutto il mondo sono davvero tantissime, ma quali sono le migliori destinazioni e quanto costa comprarle?

Al primo posto tra le migliori isole private da comprare in tutto il mondo c’è l’isola di Mangrove, a Panama, che si estende per oltre 12 mila metri quadrati: si tratta della meta più economica tra tutte quelle proposte. La sua particolare posizione, a 10 minuti di barca dalla città di Bocas, la rende una delle isole migliori al mondo: acque molto limpide e cristalline, particolarmente calme in qualsiasi stagione dell’anno. La sua spiaggia sabbiosa e fine permette anche di costruire con facilità dei bungalow sul mare anche da affittare.

Situata nell’America centrale, l’isola di 60-acre Lagoon Property si aggiudica il secondo posto tre le migliori destinazioni al mondo: 242 mila metri quadri per un prezzo totale di 82.686 euro. Un paesaggio del tutto simile alla giungla, distante circa 10 minuti dal Payne National Creek Park, è il luogo perfetto per darsi a nuove esperienze.

Al terzo posto tra le migliori isole private da comprare in tutto il mondo, infine, troviamo Cornelia Island, in Nicaragua: con una superficie poco più ampia di 4 mila metri quadri, costa 89.640 euro. Il prezzo è giustificato dal fatto che su quest’isola l’elettricità è già disponibile, oltre alla presenza di moltissimi alberi di mango, piante da frutta e numerose palme.

Comprare un’isola privata: i vantaggi e gli svantaggi

I prezzi talvolta molto bassi potrebbero spingere moltissime persone a optare per l’acquisto di un’isola privata, ma prima di comprare un luogo simile occorre soppesare i vantaggi e gli svantaggi.

Sicuramente si tratta di un’opportunità incredibile per trasferire il proprio luogo di lavoro su un’isola – appunto – al di fuori della routine quotidiana e lontano da qualsiasi disturbo. Ma è una soluzione che possono permettersi solo i lavoratori in smart working.

Dall’altro lato, però, occorre valutare anche i costi relativi alla costruzione di un alloggio e a tutte le spese relative agli spostamenti e all’approvvigionamento di beni alimentari o di prima necessità. Su un’isola particolarmente distante dalla terraferma potrebbe essere difficoltoso il collegamento via mare, oppure la messa a disposizione dei servizi ai quali siamo abituati nelle grandi città.

Ma se siete alla ricerca di un luogo di villeggiatura o di un’isola privata nella quale trascorrere un periodo limitato di tempo, oppure volete cambiare completamente vita accontentandovi del minimo indispensabile, questa potrebbe essere l’occasione ideale per pianificare l’acquisto.