Considerata da molti la Venezia del Nord per via dei canali che si intrecciano tra una strada e l’altra e ne caratterizzano la città, Copenaghen è una tra le mete più sostenibili e ricca di design d’Europa.

Nonostante la sua ricchezza culturale, Copenaghen rientra tra le mete più care d’Europa. Ma ad ogni modo, una giusta analisi e qualche suggerimento in più, vi aiuteranno ad organizzare la vostra vacanza a Copenaghen senza spendere un occhio della testa. Ecco quindi un elenco delle attrazioni imperdibili da visitare gratuitamente nella capitale danese.

Cosa fare e vedere gratis a Copenaghen

Nyhavn

Immancabile una passeggiata lungo uno dei quartieri più conosciuti e pittoreschi di Copenaghen, Nyhavn vi conquisterà con i suoi colori brillanti, i suoi locali lungo il canale e le sue barche ormeggiate lungo il porto.

E’ proprio in questa zona che agli inizi del ‘900 (tempi in cui i prezzi della zona erano ancora convenienti) soggiornò per ben 18 anni il famoso autore e simbolo danese Hans Christian Andersen.

Una passeggiata al Churchillparken

Situato tra Kastellet (fortezza del 17 ° secolo) e la strada Esplanaden, il parco pubblico è il luogo ideale per una piacevole passeggiata all’aria aperta.

Qui, potrete trovare anche la chiesa inglese di St. Alban, al quale interno è racchiuso il Museo della Resistenza Danese.

La Sirenetta

A pochi passi dal Churchillparken ecco che potrete vedere la famosissima sirenetta conosciuta in tutto il mondo, nonché simbolo della città. Situata su una roccia sul lungofiume di Langelinie, all’ingresso del porto di Copenhagen, troverete la piccola statua in bronzo opera di Edvard Eriksen.

Nonostante le sue dimensioni (1 metro e 25 cm per 175kg), la Sirenetta è l’icona di Copenaghen, nonché una delle mete turistiche più amate dei turisti.

The Black Diamond

Se siete amanti della lettura e dell’architettura moderna di design, allora questo posto fa al caso vostro. Il Diamante Nero di Copenaghen, situato nel lungomare Slotsholmen e costruito nel 1999, è una delle attrazioni più interessanti da visitare in città.

Le sue pareti lucide e il marmo nero con cui è stata costruita la struttura, riflettendosi tra cielo e mare creano un’immagine spettacolare da non perdere.

Una visita a Christiania

Fondata nel 1971 all’interno di una base militare abbandonata, il quartiere di Christiania è uno dei luoghi più affascinanti e interessanti della città. Autoproclamatasi quartiere autonomo di Copenaghen, oggi ospita circa 1000 persone tra laboratori di artigianato, case, bar è caffè. Ma quello che rende particolare Christiania è senz’altro il suo stile hippie unico ed alternativo.

Qui, nella pusher street, c’è la possibilità di acquistare e consumare droghe leggere, ma dettaglio da non trascurare, come ribadiscono i cartelli al suo ingresso, è severamente vietato scattare foto o fare video.

L’orto botanico

Una sosta al suo interno vi regalerà la possibilità di osservare una ricchissima e tranquilla flora rigogliosa. Da non trascurare il fatto che sia un luogo perfetto per trovare un po’ di riparo dalle gelide temperature dell’inverno danese.

Inoltre, è bene tenere a mente che per quanto il giardino sia aperto tutto l’anno, alcune serre non sono agibili al pubblico e quindi è necessario fare un check sul sito ufficiale prima di organizzare la visita.

Visitare i musei e le gallerie d’arte

Il Museo Nazionale (offre anche tour guidati gratuiti in lingua inglese), il Museo della Resistenza Danese, il palazzo del Parlamento, la Ny Carlsberg Glyptotek (gratuita il martedì), il Museo d’Arte Nazionale (alcune mostre ed installazioni sono a pagamento), il Museo Thorvaldsen (gratuito il mercoledì con audio guida gratuita) il By Museum (gratuito il venerdì), il Danish Design Center (gratuito ogni mercoledì dopo le 17.00).

Ecco le cose da non perdere se sei in città per pochi giorni

Copenaghen è una città ben organizzata e ovunque voi risediate (o quasi), si sembrerà sempre di essere in centro città. E’ per questo che se siete avete pochi giorni, ma volete comunque godere appieno delle attrazioni della città, un week-end sarà sufficiente per visitare la capitale danese in tutta tranquillità.

Se avete la possibilità di concedervi qualche attrazione a pagamento, allora non potete perdervi queste di seguito:

Salire sulla Stairway to Heaven della Vor Frelsers Kirke (Chiesa del Nostro Redentore), una delle attrazioni principali della capitale danese, la quale conserva anche uno dei carillon più grandi del nord Europa. Situata a pochi passi da Christianshavn, la chiesa appare con un uno stile barocco-olandese. Ma la punta di diamante di questa struttura è senza dubbio la guglia del campanile con la sua scalinata esterna a spirale e i minuziosi dettagli in oro. Una volta saliti i 400 gradini, si arriva alla vetta del campanile ad un’altezza di ben 90 metri. Ma ciò a rendere la guglia ancor a più suggestiva e da capogiro è il fatto di esser costruita con legno di quercia, materiale che permette alla struttura di ondeggiare quando tira vento molto forte.

Se avete tempo a sufficienza non potete perdervi i Giardini di Tivoli , il famoso parco divertimenti di Copenaghen, Costruito nel 1843 , è il più antico parco sopravvissuto ad oggi dopo il Dyrehavsbakken.

Il parco si situa nella zona maggiormente trafficata della capitale danese: tra il municipio, Rådhus e la Stazione Centrale, Hovedbanegård. L' ingresso alla struttura è di 135 corone (circa 18 euro - gratis per i bambini di età inferiore ai 3 anni e 60 corone per i bambini tra i 3 e 7 anni), le quali consentono solamente l' accesso alla struttura e non alle attrazioni. Infatti, per salire su ognuna di essere, dovrete acquistare un ulteriore biglietto. Nel caso voleste usufruire delle giostre per un giorno intero con accesso illimitato, potrete comprare il biglietto Unlimited Ride Ticket per il costo di 245 corone.





Al suo interno, troverete il Museo della Collezione Reale Danese con corone d'oro e di pietre preziose, ma anche troni reali, arazzi, quadri e statue a simboleggiare il potere e la ricchezza.

L'ingresso intero al castello costa 125 corone, circa 16,80 euro, mentre è gratuito per gli studenti e gli under 18.

