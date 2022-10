Le parole non bastano per descrivere la bellezza di Parigi. Città dell’amore, città d’arte e quintessenza dell’eleganza, Parigi è una di quelle destinazioni che non manca mai nella wishlist dei viaggiatori, anche se la sua ricchezza potrebbe spaventare, soprattutto il portafogli.

Ma se mettiamo da parte l’haute couture e i ristoranti stellati, è possibile visitare la Ville Lumière a costo zero? Ebbene sì, e noi vi porteremo alla scoperta di cosa fare a Parigi gratis, siete pronti?

Cosa fare e vedere gratis a Parigi

Ecco alcune attrazioni da non perdere se si ha un budget limitato per visitare Parigi, tra parchi, chiese, piazze e musei.

I Giardini di Champ de Mars

Parigi vanta numerosi parchi pubblici e aree verdi dove anche il semplice ozio diventa magia. Teatro di avvenimenti importanti come la "Fête de la Fédération" del 14 luglio 1790, da allora divenuta festa nazionale, i Giardini di Champ de Mars offrono a turisti e parigini una vista senza eguali su uno dei simboli della capitale francese, la Torre Eiffel. Non c’è niente di meglio che rilassarsi – gratis, naturalmente – in questo splendido parco e godere della maestosità della Torre che, al calar della sera, viene illuminata da luci scintillanti che rendono il quadro ancora più suggestivo.

Il Ponte Alessandro III

Parigi è a tal punto un museo a cielo aperto che anche un ponte diventa un tesoro inestimabile. Il Ponte Alessandro III è, senza dubbio, il più importante della capitale francese. Splendido esempio di Art Nouveau, il ponte sorge sulla Senna e presenta sculture allegoriche e statue dorate che lo rendono ancora più elegante. Inoltre, molte delle decorazioni presenti sul ponte contengono riferimenti a diverse epoche storiche francesi: dal Medioevo al Rinascimento, dall’epoca di Luigi XIV all’età contemporanea, vi andrebbe di passeggiare – letteralmente – gratis nella storia?

La Basilica del Sacro Cuore

Continuiamo il nostro viaggio su cosa fare gratis a Parigi nel pittoresco quartiere di Montmartre, dove sorge la maestosa Basilica del Sacro Cuore. Visibile da molti punti della città, la basilica offre una vista mozzafiato sui tetti parigini, rappresentando il secondo punto più alto della capitale francese (dopo la Torre Eiffel). L’ingresso è gratuito, ma il vero spettacolo avviene anche – e soprattutto – fuori, sulla scalinata di fronte la chiesa: qui potrete assistere a veri e propri show organizzati da acrobati e artisti di strada che sapranno rendere il vostro viaggio ancora più magico.

Il cimitero Père Lachaise

Potrà sembrare un suggerimento insolito, ma tra le cose da fare gratis a Parigi vi suggeriamo di annotarvi anche il cimitero Père Lachaise. Si tratta di uno dei cimiteri più famosi del mondo, un tripudio di alberi secolari e sculture che rendono l’atmosfera affascinante, ma anche un po’ noir. Qui sono sepolti molti personaggi celebri, tra cui Jim Morrison, Marcel Proust, Oscar Wilde e tanti altri che hanno reso il cimitero Père Lachaise una vera e propria meta di pellegrinaggio – ovviamente, gratuita.

La Place de la Concorde

A Parigi, la storia non è conservata solo nei musei. Elegante ed estremamente raffinata, Place de la Concorde offre ai viaggiatori un tuffo nel passato parigino, in particolare ai tempi della Rivoluzione Francese. Non c’è niente di meglio che passeggiare per la piazza e ammirare la sua architettura, la fontana e il famoso Obelisco egiziano che dominano maestose rendendo lo scenario ancora più spettacolare.

La Chiesa della Madeleine

Non molto lontano da Place de la Concorde sorge la Chiesa della Madeleine. Dedicata a Maria Maddalena, la chiesa è un perfetto esempio di architettura neoclassica, un tempio adornato da colonne in stile corinzio che quasi riporta il viaggiatore ai tempi dell’Antica Grecia. La facciata presenta una splendida raffigurazione del Giudizio Universale, mentre l’interno custodisce statue e affreschi di rara bellezza, che potrete ammirare con i vostri occhi senza aprire il portafogli.

I Giardini del Lussemburgo

Se avete bisogno di un break a costo zero durante il vostro viaggio a Parigi, allora non potete non visitare gli splendidi Giardini del Lussemburgo. Situati a due passi dall’Università Sorbona, i Jardin du Luxembourg sono un autentico tripudio di natura, storia e cultura. Qui potrete passeggiare tra statue e viali alberati e nel frattempo ammirare il maestoso Palazzo del Lussemburgo, oggi sede del Senato, e l’incantevole Fontana dei Medici, la famiglia fiorentina che fu tra le principali sostenitrici della fondazione del parco.

Il Mercatino delle Pulci di Saint-Ouen

Tra le cose da fare gratis a Parigi, vi consigliamo di raggiungere Rue de Rosiers e di dare un’occhiata al famoso Mercatino delle Pulci di Saint-Ouen, il più grande del mondo. Ogni giorno, le serrande dei tanti piccoli negozietti che popolano il mercato si alzano, pronte a mostrare a turisti e curiosi oggetti, ninnoli e vestiti molto particolari. Chissà se sarete tentati dal comprare qualcosa, ma anche il semplice passeggiare tra i vicoli e le oltre 2000 bancarelle del mercatino sarà senza dubbio un’esperienza che non dimenticherete.

La casa di Victor Hugo

Non lontano dalla bellissima Place des Voges vi attende la Maison de Victor Hugo, la casa dove lo scrittore de I Miserabili visse per più di 16 anni. Di particolare interesse sono il salone cinese e la sala da pranzo, arredati con mobili di ispirazione medievale, che insieme alle altre stanze vi permetteranno di ripercorrere diversi momenti di vita del grande autore. Il museo è aperto dal martedì alla domenica ed è a ingresso gratuito.

Il Museo della Vita Romantica

Torniamo nella zona di Montmartre per scoprire un alto museo gratuito – e, forse non molto conosciuto, il Museo della Vita Romantica. Qui gli appassionati di letteratura troveranno pane per i loro denti, in particolare i “seguaci” del Romanticismo, la corrente artistica e letteraria molto in voga nell’Europa del XIX secolo. Al suo interno sono custodite testimonianze dell’epoca di esponenti come Chopin, George Sand, Delacroix e di molti altri che contribuirono a rendere memorabile il Romanticismo francese.

Altre attrazioni gratis da non perdere a Parigi

Insomma, avrete capito che girare per Parigi a costo zero non è del tutto impossibile! Certo, resta una città non molto economica, ma sparsi tra i suoi boulevards vi attendono anche diversi alberghi dove alloggiare spendendo poco, perfetti per rendere il vostro viaggio indimenticabile – e non per il portafogli alleggerito!

Tra le altre attività gratuite da fare a Parigi vi suggeriamo di visitare il Museo del Profumo e il Mercatino di Aligre, che vi conquisterà con i suoi ottimi formaggi e prodotti artigianali.

Ma non dimentichiamoci dei musei gratis la prima domenica di ogni mese! Dal Centro Pompidou al Museo d’Orsay, fino al celebre Louvre, la lista è davvero lunga, e avrete solo l’imbarazzo della scelta. Che l’avventura abbia inizio!