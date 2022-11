Poco più grande dell’Abruzzo ma con un PIL pro-capite da renderlo tra i paesi più ricchi del mondo. Stiamo parlando del Qatar, il Paese che ospiterà i Mondiali di Calcio dal prossimo 20 novembre fino al 18 dicembre.

Ma tra una partita e l’altra non ci si può certo lasciar sfuggire la possibilità di visitare il Qatar e le sue numerose attrazioni all’avanguardia. Ma quali sono le cose da fare assolutamente? Scopriamole insieme in questo articolo.

Cosa fare in Qatar durante i Mondiali di calcio

Se vi state domandando il perché questa Coppa del Mondo FIFA non venga giocata come di consueto d’estate la risposta è semplice: il clima. Infatti, proprio per evitare gli oltre 40 gradi che il Paese registra nei mesi di luglio e agosto, quest’edizione si giocherà in autunno. E sebbene quest’anno non vedremo scendere in campo la maglia azzurra, molti tifosi atterreranno ugualmente a Doha per assistere di persona al campionato mondiale di calcio.

Un giro sulla Corniche

Dopo il dragaggio dell’aria della baia di Doha, è stata creata la Corniche, una striscia pedonale di 7 km a mezzaluna realizzata intorno alla baia di Doha.

Qui, potrete organizzare un giro sul dhow, una tipica barca a vela di origine araba caratterizzata da vele triangolari.

Se invece siete persone dinamiche allora concedetevi una passeggiata a qualsiasi ora del giorno o della notte sul lungomare, dal Museo di Arte Islamica allo Sheraton Park. Il lungomare è stato recentemente sistemato, pertanto avrete la possibilità di imbattervi in numerose strutture per il tempo libero, lo sport e la ristorazione. Molti posti per mangiare e bere, stabilimenti, palchi per concerti dal vivo e spettacoli d'acqua. Inoltre, dalla Promenade potrete concedervi lo skyline mozzafiato di Doha e dei suoi famosi grattacieli.

Datteri e caffè

In Qatar accade spesso che i qatarini si prestino ad invitarvi come loro ospiti nella majilis, elemento centrale della vita del Paese. Si tratta di una sorta di salotto utilizzato per discutere di questioni importanti. Solitamente è riservato agli uomini e si trova all’ingresso, proprio per garantire la privacy ed evitare gli spazi privati dell’abitazione. Coloro che vengono mi ospitati, sono invitati a consumare datteri e caffè arabo, preparato nella tradizionale dallah e servito in piccole tazze senza manico.

Relax al Pearl-Qatar

Senz’altro uno dei luoghi più incredibili e affascinanti e conosciuto come la “Riviera araba”, al Pearl-Qatar, nel quartiere West Bay di Doha, vi imbatterete in un’isola artificiale di lusso di ben quattro milioni di metri quadrati. Qui troverete hotel, caffè, ristoranti come lo Yasmine Palace, boutique di lusso, yacht, ville extra lusso e un’infinità di negozi e showroom di stilisti di alta moda.

Il deserto sul cammello e in 4x4

Imperdibile un’esperienza in cammello tra le dune del deserto, tradizione radicata nella cultura del Paese. Unico al mondo il Khor Al Adaid, riconosciuto come patrimonio Unesco e localizzato nel Sud di Doha, uno dei pochi luoghi al mondo in cui il mare entra nel deserto.

E dopo un giro in cammello si passa a un safari in 4x4 nel deserto a Khor Al Adaid, accessibile solo con veicoli 4x4 tra quad, ATV e buggy. E se vorrete, potrete anche concedervi di trascorrere un’esperienza unica in notturna in pieno stile beduino.

La cucina internazionale

Il mondo nel Qatar. Un’infinità di ristoranti vi offriranno la possibilità di degustare i piatti del mondo. Nel Souf Wagif potrete degustare e la cucina araba in tutte le sue varianti; ad Aziziya Street per la cucina esotica tra piatti cinesi, thailandesi, turchi, ma anche occidentali. Nell’isola esclusiva a Qanat Quartier, per tornare in Europa, mentre per i nostalgici che sentono la mancanza del cibo italiano uno dei ristoranti migliori è Spiga by Paper Moon, tra pizza, burrata e tartufo.

Il Katara Village

Sebbene non sia del tutto ultimato, è già visitabile, Stiamo parlando di uno spazio realizzato per dar spazio alla cultura. La struttura può accogliere fino a 5 mila persone e al suo interno ospita anche l’Opera House, un luogo in cui poter vivere un’esperienza di lusso e dove lo stile orientale e il romanticismo classico, conferiscono un aspetto unico e diverso rispetto alla maggior parte dei nuovi edifici culturali di Doha.

Curiosità che non sapevi sul Qatar

I fondi d’investimento acquisiti dal Qatar sono anche in Italia, in particolare Milano con le sue eccellenze tra cui il quartiere Porta Nuova, la Maison Valentino, hotel di lusso come Four Seasons e Hotel Gallia. Ma anche la compagnia aerea Meridiana, il Baglioni e il St Regis Florence a Firenze, Westin Excelsior e Grand Hotel St Regis a Roma e Palazzo Gritti a Venezia. Ultima ma non meno importante, i 4 alberghi più lussuosi della Costa Smeralda, la marina di Porto Cervo, il Pevero Golf Club e 2.300 ettari di terreni. Insomma una buona parte del Made in Italy.





I mondiali in Qatar e la polemica

Secondo diverse ipotesi, si parlerebbe di possibili tangenti pagate ai delegati Fifa per vincere l'assegnazione, mentre altre lamentele proverrebbero in funzione delle accuse di molte ONG sulle condizioni di (semi)schiavitù a cui sono stati costretti gli operai (stranieri e provenienti dal sud-est asiatico) per costruire gli stadi, tra in strutture fatiscenti e salari estremamente bassi.

Ultima poi la polemica legata al villaggio dei tifosi nel quale i tifosi dovrebbero alloggiare in terrificanti container proposti a prezzi più che folli.