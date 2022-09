Stai programmando la tua vacanza e oltre ad assaporare le specialità da mangiare a Napoli. Allora questo articolo fa al caso tuo. Vediamo insieme castelli, musei, palazzi e attrazioni che non richiedono biglietto d’ingresso per essere vivorresti scoprire tutti quei luoghi in cui respirare l’autenticità della città partenopea gratuitamente?sitati.

Cosa fare e vedere gratis a Napoli: Castel dell’Ovo

Senza dubbio Castel dell'Ovo è uno dei somboli della città partenopea. Cosa c'è di meglio di una passeggiata lungo mare costeggiando il castello con un cuoppo di pesce o un'altra specialità gastronomica napoletana?

L’origine del nome, deriva da un’antica leggenda secondo cui Virgilio, avrebbe celato un uovo magico all’interno del castello, nascosto in un contenitore di cristallo e appeso al soffitto. Si dice che l’uovo avesse il potere di mantenere il castello eretto, proteggendo addirittura l’intera città e che qualora si fosse rotto, avrebbe portato con se eventi disastrosi su tutta Napoli. Quando nel 1370, a seguito di una forte mareggiata, la fortezza iniziò a crollare e di conseguenza l’uovo si ruppe. Per evitare il panico, la regina Giovanna, annunciò di aver sostituito l’uovo danneggiato, tranquillizzando così i napoletani, che dal canto loro temevano disgrazie senza fine.

Cimitero delle Fontanelle

Rientra senza dubbio tra i luoghi più suggestivi e particolari di Napoli. In questo ex-ossario di più di 3000 mq nel rione Sanità, sono raccolti i resti di migliaia di defunti, che hanno perso la vita nel periodo delle grandi epidemie di peste e colera, ma che non hanno ricevuto degna sepoltura. In questo luogo in cui il regno dei vivi e dei morti convivono, si è creata una sorta di venerazione e devozione per il teschio. Infatti, è ben noto il rito delle “anime pezzentelle”, dove in cambio di cura e adorazione di un cranio abbandonato, la persona riceverebbe protezione.

Duomo di Napoli

Uno dei luoghi che sta più a cuore ai napoletani, in quanto al suo interno è custodito il sangue di San Gennaro.

Orto Botanico

Tra i più vasti e ricchi d’Italia, ospita migliaia di specie di piante, arbusti e fiori provenienti da ogni parte del mondo.

Palazzi monumentali più famosi di Napoli

Da non perdere il Palazzo dello Spagnuolo nel cuore del Rione Sanità, famoso per la scala ad “ali di falco”, un ottimo esempio di architettura barocca napoletana. C'è poi il Palazzo di Sangro di Casacalenda (piazza San Domenico), famoso per ospitare al piano terra Scaturchio, una delle pasticcerie più famose di Napoli; infine Palazzo Spinelli di Laurino (via dei Tribunali 362), di fronte alla storica pizzeria Sorbillo. Secondo la leggenda, attorno al palazzo si aggira l’anima di Bianca, giovane dama della nobildonna Lorenza Spinelli moglie del duca Trojano, che venne fatta murare viva in una delle stanze per motivi di gelosia. Prima della morte, avrebbe giurato che prima o poi sarebbe tornata.

Parco Vergiliano a Piedigrotta

Immerso nel verde, è il luogo ideale per allontanarsi dal caos della città partenopea. Ma anche per visitare la Tomba di Giacomo Leopardi collocata all’interno di un’alta ara dentro una grotta di tufo e il cenotafio di Virgilio.

San Gregorio Armeno

Conosciuta come “la via dei presepi” e situata nel cuore di Napoli, è una delle vie più tipiche e caratteristiche della città. Passeggiando tra le numerose botteghe antiche e i personaggi del presepe napoletano, potrete respirare tutta l’autenticità della città partenopea.

Spaccanapoli

Già dal nome trapela l’unicità questa meta, l’anima del centro storico di Napoli. Spaccanapoli è una netta spaccatura che divide la città in due. La strada, che inizia dai Quartieri Spagnoli e si protrae fino a Forcella, accoglie tutta l’autenticità dello spirito napoletano. Tra mercati, chiese, cibo di strada e l’inconfondibile profumo di bucato steso al sole, camminando per queste vie si respira la vera natura della città.

Villa Floridiana

Splendida villa storica, situata nel Quartiere del Vomero. E’ il luogo ideale per una bella passeggiata nel verde e per godere della vista panoramica sul golfo di Napoli. Qui sono custodie oltre 150 specie di piante tra cui pini, platani, camelie.

Da non dimenticare i punti panoramici su Napoli e sul golfo, per apprezzare la bellezza della città dall’alto. Tra questi citiamo: l’Eremo dei Camaldoli che con i 485 metri sul livello del mare è il luogo più alto per ammirare la città; San Martino e Castel Sant’Elmo; la Terrazza di Sant’Antonio a Posillipo; Parco Virgiliano; Via Aniello Falcone.

Cosa vedere gratis in Campania

Se avete qualche giorno in più da spendere, allora non potete assolutamente dimenticarvi alcune mete tra palazzi reali, rovine archeologiche e paesaggi mozzafiato nella meravigliosa regione campana. Questi sono alcuni suggerimenti per una gita:

fare una passeggiata a nella suggestiva Via Krupp di Capri

visitare l'isola di Ischia e le sue aree termali gratuite con sorgenti di acqua termale fanno al caso vostro. Se invece siete amanti del trekking, allora non potete rinunciare al Sentiero degli Dei, un percorso di circa 8 km che si fa strada tra i Monti Lattari, attraversando la meravigliosa Costiera Amalfitana e quella Sorrentina. Secondo la leggenda, le divinità greche percorsero proprio queste vie per salvare Ulisse dalle sirene

recarsi a Benevento è un museo a cielo aperto dove poter vedere prender forma i diversi stili architettonici, passando dall’epoca romana, longobarda a quella pontificia. Imperdibile se passate di qui l’Arco di Traiano