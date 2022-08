Capoluogo della Toscana, culla prima dell’Umanesimo e poi del Rinascimento, cuore di arte e architettura, a Firenze si trovano moltissimi musei e monumenti dal valore semplicemente inestimabile. Da Santa Maria Novella al Duomo, dalla basilica di Santa Croce agli Uffizi, tutto parla la stessa lingua: quella di artisti e letterati che hanno fatto di Firenze una delle più belle città del mondo. Questa meta è inoltre alla portata anche di chi parte con un budget ridotto e vuole assaggiare le sue atmosfere letteralmente senza spendere un euro. Ecco che cosa potete vedere gratis a Firenze.

Cosa vedere gratis a Firenze, i 5 luoghi imperdibili

Visitare Firenze senza spendere un soldo è possibile. Cattedrali, basiliche e musei a parte, sappiate che il centro storico della città racchiude un patrimonio artistico e culturale tra i migliori del mondo. Il cuore è Piazza del Duomo, dove si trovano il campanile progettato da Giotto, il battistero e Santa Maria del Fiore in cui c’è lo zampino di vari artisti di altissimo calibro tra cui Arnolfo di Cambio e il Brunelleschi. Qui, a voi che certamente siete osservatori attenti, non sfuggiranno neppure le moltissime targhe di pietra con citazioni dantesche, che sono disseminate in ogni angolo della città. Ma ecco cosa vedere di economico a Firenze.

1 - Piazza della Signoria

È considerata una delle più belle piazze che esistano sulla faccia della terra. Gli scavi hanno portato alla luce reperti archeologici romani ma anche risalenti all’età del bronzo. È stato il centro della vita cittadina fiorentina tra il 1200 e il 1300. Insomma, è un vero e proprio museo all’aperto e si possono ammirare il Monumento equestre di Cosimo I de’ Medici, la Fonte di Piazza o Nettuno, una copia del Giuditta e Oloferne di Donatello e una copia del David di Michelangelo, oltre all’Ercole e Caco di Baccio Bandinelli.

2 - Santa Maria del Fiore

È la cattedrale di Firenze, chiamata anche Duomo. L’hanno realizzata in 140 anni e si tratta di un edificio a forma ottagonale alto 106 metri. Ci hanno messo mano niente meno che Giotto (capomastro dal 1334 al 1337) e Filippo Brunelleschi che ne progettò la cupola tra il 1418 e il 1436. L’esterno è interamente rivestito in marmi policromi a formare disegni geometrici e l’interno (una croce latina a tre navate) è in puro stile gotico fiorentino. Anche il suo campanile di 85 metri è considerato tra i più emblematici esempi di architettura gotica fiorentina del XIII secolo. Insomma, è una meta da vedere assolutamente.

3 - Ponte Vecchio

Cavalca l’Arno ed è il più antico ponte di Firenze (1345). Già all’epoca era costellato di botteghe che vendevano generi alimentari che nel 1500 passarono le consegne ad argentieri e orefici. Sul suo lato a est passa il corridoio vasariano che permetteva al Granduca dell’epoca di spostarsi in sicurezza da Palazzo Pitti (dove abitava) a Palazzo Vecchio (sede del governo). Qui si trovano sempre turisti, ritrattisti e artisti di strada.

4 - Giardino delle rose

Qui troverete tantissime rose, circa 400, e moltissime piante per un totale di 1200 tipi. Un vero e proprio paradiso della natura nei pressi di Piazzale Michelangelo, vicino all’Oltrarno, da cui vedere anche un panorama letteralmente tanto bello da togliere il fiato. Il giardino, che vanta anche un sistema d’irrigazione all’avanguardia, è decorato con una decina di sculture bronzee firmate dal belga Jean-Michel Folon.

5 - La farmacia di Santa Maria Novella

È la più vecchia che ci sia in Italia, e probabilmente anche nel resto del mondo. Risale agli anni Venti del Duecento, quando i domenicani di Santa Maria Novella iniziarono con la coltivazione di erbe aromatiche per fare pomate e medicinali con scopi curativi. Le ricette originali di queste preparazioni vengono seguite ancora tutt’oggi, come quella dell’Aceto dei Sette Ladri. Si tratta di un mix di sali profumati che si chiama così in ricordo di sette ladri che durante la peste derubava cadaveri dopo averli immersi in aceto per eliminare la puzza ritenuta portatrice della malattia.

Il tour gratis di Firenze a piedi

Che cosa vedere a Firenze in uno o due giorni? Una delle alternative è certamente quella di farsi un bel giro a piedi, che è l’unico modo per farsi rapire anche dai dettagli più nascosti. Quindi, perché non sfruttare i tour della città organizzati (e gratuiti)? Potrete scegliere il giro del mattino oppure quello del pomeriggio, senza bisogno di prenotare. Il primo si chiama Renaissence Tour e parte da Santa Maria Novella alle 11: due ore di passeggiata dal Duomo a Piazza della Signoria per arrivare alla chiesa di Santa Croce. Il secondo si chiama Medici Tour e dà appuntamento alle 16 dallo stesso posto ma tocca Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti.

