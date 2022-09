Vi piacerebbe partire per una crociera nei mesi invernali? Le opzioni disponibili sono moltissime, ecco qualche consiglio sugli itinerari migliori per una vacanza tra i mari anche in inverno.

La crociera è molto amata dagli italiani perché consente di visitare molti posti in pochi giorni a un prezzo davvero accessibile. Gettonatissima a partire da marzo, quando le temperature iniziano a salire, accoglie turisti provenienti da ogni parte del mondo. Gli itinerari a disposizione consentono non solo di navigare nelle acque del mar Mediterraneo, ma anche negli oceani, in base alla disponibilità dei singoli viaggiatori e quanto sono disposti a stare lontano da casa.

Tuttavia, seppur sia poco comune, è possibile fare una bellissima crociera anche nei mesi con temperature più rigide. Scopriamo insieme perché.

Crociera in inverno: gli itinerari più belli

Tra le mete più consigliate ci sono sicuramente i Caraibi, considerando che l’estate caraibica dura molto di più rispetto a quella italiana. Mare cristallino, spiagge bianche e palme sono lo scenario ideale per chi desidera staccare dalla routine di tutti i giorni e concedersi un periodo di completo relax.

In alternativa, è possibile scegliere le Maldive e l’Oceano Indiano, in cui le temperature sono piacevoli e il mare è caldo tutto l’anno. Nell’itinerario sono incluse anche le fermate in Sri Lanka e India.

Altra meta molto apprezzata è Dubai e gli Emirati Arabi, in cui è possibile immergersi nella cultura araba a 360° e al contempo visitare gli imponenti grattacieli e la modernità di Dubai senza dimenticare la possibilità di fare un’escursione nel deserto.

Il Sud America è ideale per chi vuole unire natura e cultura. Immergersi nella Foresta Amazzonica, fare il bagno nelle acque oceaniche e visitare le capitali Buenos Aires e Rio de Janeiro è sicuramente un’esperienza indelebile.

Ad ogni modo, è possibile avventurarsi anche nelle acque del Mediterraneo per godere delle città senza la calca tipica dei mesi estivi.

Per chi non ha problemi a relazionarsi con il freddo, si consiglia il tour nel Nord Europa in cui è possibile entrare a stretto contatto con la natura. Infatti, qui è possibile vedere da vicino i geyser in Islanda, i fiordi in Norvegia, i castelli che caratterizzano la Scozia oppure la splendida San Pietroburgo.

Perché andare in crociera in inverno?

Prendersi un momento per sé e scappare dal freddo dei mesi invernali sono solo alcuni dei motivi per cui optare per godere di un’esperienza unica come la crociera. Staccare per qualche giorno dalla routine, dalle scadenze e dagli impegni di tutti i giorni ha molti benefici sulla psiche umana che tornerà a lavoro in seguito con un approccio totalmente differente e più rilassato.

Si consiglia di prenotare sui siti delle principali compagnie di navigazione se si vuole godere di questa fantastica esperienza, oppure di rivolgersi a tour operator specializzato per scegliere insieme eventuali escursioni e tour nelle singole tappe dell’itinerario.

In ultimo, festeggiare il Natale o il Capodanno in una meta esotica sarà un modo originale per trascorrere le vacanze. Inoltre, per i più piccoli sono disponibili servizi di intrattenimento a bordo tutto il giorno. Pertanto, la crociera è consigliata anche alle famiglie essendo adatta a tutti.