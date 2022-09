Con il programma DiscoverEU i giovani che hanno compiuto 18 anni hanno la possibilità di ottenere un pass per viaggiare gratis in tutta l'Europa: come funziona e chi può partecipare? Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione al programma DiscoverEU: prepara la valigia, inizia il viaggio alla scoperta del Vecchio Continente.

Il sogno di tutti i ragazzi è poter viaggiare gratis in tutta l’Europa: se hai appena compiuto 18 anni, questa è la tua occasione per partecipare al programma DiscoverEU, giunto ormai alla sua quarta edizione.

La novità 2022 è la possibilità di partecipare a questa iniziativa per vincere una delle 35 mila tessere sconto che permettono di viaggiare in tutto il vecchio Continente per un massimo di 30 giorni, godendo di oltre 40 mila servizi che spaziano dai trasporti pubblici agli alloggi, dalla cultura all’alimentazione, fino allo sport.

Cerchiamo di capire subito che cos’è il programma DiscoverEU, come funziona, chi può partecipare e quali sono le scadenze per richiedere la tessera sconti e viaggiare gratis in tutta l’Europa. Una guida completa con tutto quello che devi sapere.

Viaggiare gratis in tutta l’Europa: cos’è DiscoverEU

DiscoverEU è un’iniziativa che rientra nel programma europeo Erasmus+ e permette a tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni di viaggiare gratis per tutta l’Europa – principalmente in treno – per scoprire le lingue, la cultura e le tradizioni di ogni territorio.

Il programma europeo è giunto ormai alla sua quarta edizione e consente – nel 2022 – di ottenere anche una tessera sconti che permette ai ragazzi di godere di oltre 40 mila servizi in giro per il Vecchio Continente: dall’alloggio all’alimentazione, dai trasporti alla cultura, fino alla formazione.

Non solo: c’è la possibilità di partecipare a due tornate di candidature ogni anno, rispondendo a un semplice quiz online sul Portale europeo dei giovani.

Viaggiare gratis in tutta l’Europa: come funziona DiscoverEU

Non appena sarà disponibile il pulsante “Partecipa” sul sito web del Portale europeo dei giovani – dalle ore 12 di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 12 di martedì 25 ottobre 2022 – tutti i ragazzi nati nel 2004 potranno mettersi alla prova rispondendo al quiz per vincere un pass e viaggiare gratis in tutta l’Europa da 1 a 30 giorni dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024.

È possibile partecipare singolarmente, oppure in piccoli gruppi, fino a un massimo di 4 ragazzi. Ai vincitori viene data la possibilità di scegliere tra un’opzione di viaggio fissa o flessibile: il 95% dei ragazzi scegliere quella fissa, ovvero l’lnterrail Global pass.

Viaggiare gratis in tutta l’Europa: quali sono i requisiti per partecipare a DiscoverEU

Non tutti, però, possono partecipare al programma DiscoverEU: esistono dei requisiti specifici da soddisfare per poter vincere una tessera e iniziare a viaggiare gratis per tutta l’Europa.

Anzitutto, è necessario risiedere in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, oppure in uno Stato che ha aderito al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia.

Un altro requisito essenziale per aderire al programma DiscoverEU è l’età anagrafica di 18 anni: possono partecipare all’iniziativa solo i ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 (estremi inclusi).

Viaggiare gratis in tutta l’Europa: come partecipare a DiscoverEU

Una volta soddisfatti tutti i requisiti sopra riportati, i ragazzi di 18 anni hanno la possibilità di aderire al programma DiscoverEU seguendo alcuni semplici passaggi.

Una volta visitato il sito web del Portale europeo dei giovani, si dovrà compilare correttamente il modulo di domanda online per ottenere la card e viaggiare gratis in tutta l’Europa verranno. A tal fine saranno richiesti alcuni documenti: il numero della carta di identità, il passaporto, e la carta di soggiorno legale.

A questo punto ogni ragazzo si potrà accedere al quiz, cliccando su “Partecipa”: occorre rispondere a 5 domande a risposta multipla, più una domanda di spareggio. I vincitori otterranno una speciale tessera per viaggiare gratis in tutta l’Europa dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024, per un massimo di 30 giorni.

Si può partecipare al programma singolarmente, oppure in piccoli gruppi di massimo 4 persone: in tal caso andrà indicato il medesimo “codice domanda”.

Non solo: per il 2022 è possibile ottenere anche una card per accedere a oltre 40 mila servizi aggiuntivi.

DiscoverEU: tutte le scadenze da ricordare

Il bando DiscoverEU per il 2022 è aperto dalle ore 12 dell’11 ottobre 2022 e fino alle ore 12 del 25 ottobre 2022: in tale orizzonte temporale è possibile partecipare al quiz per vincere la card e viaggiare gratis in tutta l’Europa.

Per utilizzare la card, invece, c’è tempo dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024: si possono trascorrere da 1 a 30 giorni nel Vecchio Continente, spostandosi principalmente con il treno.

Come diventare ambasciatore di DiscoverEU

Se sei interessato a partecipare a questa iniziativa, non ti resta che attendere l’avvio del programma, svolgere il quiz e sperare di essere tra i vincitori del pass per viaggiare gratis in tutta l’Europa.

Non solo: hai la possibilità di diventare ambasciatore di DiscoverEU, ovvero sponsorizzare e promuovere tutti i tuoi viaggi in giro per il Vecchio Continente pubblicando foto e video sui social e sfruttando l’hashtag “#DiscoverEU”.

Infine, potrai decidere di presentare il programma ai compagni di classe oppure ai ragazzi della tua scuola.