Don Matteo 14, ecco 3 splendide location della serie Rai più amata dagli italiani

Don Matteo è arrivato alla stagione 14 e i suggestivi panorami rurali tipici del centro Italia fanno da sfondo alle vicende che si susseguono all'interno della serie: ecco tutte le location della quattordicesima stagione.

Don Matteo 14, ecco le location della serie Rai

Dopo una pausa di mesi, ricominciano le riprese della serie Rai sul prete più amato d'Italia. La fiction Don Matteo, arrivata alla sua quattordicesima stagione, vede tra i suoi protagonisti Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, e Nino Frassica, che torna a interpretare il maresciallo Cecchini.

La fiction, per tutte le sue tredici stagioni già uscite, è stata ambientata tra le meraviglie dell'Umbria. Terence Hill prima e Raoul Bova ora, hanno risolto i loro casi di omicidio nei borghi di questa Regione. Le prime otto stagioni sono state girate a Gubbio, mentre dalla nona alla tredicesima la location si è spostata a Spoleto.

Dov'è stato girato Don Matteo 14? Ecco 3 luoghi che devi conoscere

Gli attori del cast, sono stati avvistati a Spoleto per il secondo blocco di riprese, confermando così che anche la quattordicesima stagione sarà ambientata nel comune in provincia di Perugia. A Raoul Bova, Nino Frassica e Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, verranno persino consegnate le chiavi della città. Con una nota, il consiglio comunale ha spiegato il perché della scelta:

La fiction Don Matteo, e di conseguenza tutti i suoi protagonisti, si sono legati in maniera indissolubile alla città, favorendone la promozione e la diffusione della conoscenza e non soltanto tra i fan italiani che nei periodi in cui si effettuano le riprese affollano luoghi ove vengono registrate le puntate, e di conseguenza le strutture ricettive. Ma anche a livello internazionale e prove ne sono le varie comitive provenienti da Paesi stranieri che negli anni hanno fatto visita alla nostra città.

Un'altra location in cui è ambientata la fiction si può vedere nella foto proveniente dal set (qui sotto), pubblicata dall'account social della serie, che ritrae Raoul Bova in sella a una moto, attrezzata per delle riprese. Sullo sfondo si riconosce il suggestivo altopiano di Castelluccio di Norcia. Il luogo, famoso soprattutto per la sua fioritura che tinge i campi di colori sgargianti, era già stato utilizzato in passato come location della serie. Lo conferma la sigla iniziale della tredicesima stagione, in cui si vede Raoul Bova viaggiare con la sua moto attraverso questo panorama mozzafiato. Lo stesso accadeva con la sigla precedente, che vedeva Terrence Hill protagonista e mostrava Don Matteo passeggiare con la sua bicicletta in mezzo ai fiori dell'altopiano.

Le scene girate in interna invece, vengono realizzate a Formello, sui set di proprietà della Lux Vide, società di produzione televisiva incaricata dalla Rai della produzione della serie.

Uno sguardo più attento

Concentrandosi in particolare sul set di Spoleto, è possibile riconoscere diverse parti del comune che sono utilizzate come set. Gli occhi più attenti si saranno accorti di alcuni dettagli di non poco conto, ma se ancora non ne sei a conoscenza, ecco alcune curiosità sulle location della serie Rai:

• nella fiction, la sede della canonica, Santa Maria Assunta, è in realtà l' ingresso secondario del Teatro Caio Melisso , situato in piazza Duomo

• la caserma dei Carabinieri, luogo in cui lavora il maresciallo Cecchini, è in realtà Palazzo Bufalini , un palazzo nobile di quattro piani, costruito nel Cinquecento

• la basilica di Sant'Eufemia all'interno della serie diventa la Chiesa di Don Massimo, prima gestita da Don Matteo

