Dove andare il giorno dell'Epifania? Ecco 10 mete suggestive in Italia e in Europa

Il 6 gennaio è alle porte. Come passare il giorno dell'Epifania? Fuori casa sono diversi i posti dove andare. Vi consigliamo 10 mete per trascorrere un weekend indimenticabile.

Secondo la tradizione, l’Epifania rappresenta il giorno in cui i Re Magi arrivano da Gesù, donando oro, incenso e mirra. In Italia, questo giorno viene festeggiato da tutti i bambini, che attendono speranzosi i doni della Befana: dolci o carbone, a seconda di quanto sono stati buoni.

Rappresenta la perfetta occasione per passare un ultimo weekend in casa a riposarsi e godere dei piatti tipici del bel paese oppure festeggiare altrove, prima che terminino definitivamente le festività.

Vediamo dunque quali sono i 10 meravigliosi luoghi dove andare per il weekend della Befana, in Italia e in Europa.

Dove andare alla Befana? Ecco le migliori destinazioni del Nord Italia

Partiamo prima di tutto da 3 luoghi che si trovano nel nostro Paese, nello specifico in Veneto ed Emilia-Romagna. Al primo posto c'è la meta più suggestiva in assoluto.

3. Faenza, Emilia-Romagna

A Faenza, in Emilia-Romagna, la notte del 5 gennaio viene celebrata la tipica Nott de’ Bisò. Si tratta di una festa tradizionale che dal 1964 si ripete con il rogo dell’anno precedente, simboleggiato dal grande fantoccio del Niballo.

Questo fantoccio raffigura Annibale, guerriero saraceno che simboleggia le avversità. Viene bruciato allo scoccare della mezzanotte come segno conclusivo dell’anno e simbolo di tutti i problemi da cancellare. Bruciarlo e berci sopra, infatti, elimina la malasorte.

Protagonista d’eccezione è il Bisò, cioè il vin brulè, cotto, speziato e servito in grandi paioli. Il nome deriva dalla frase dialettale “Bì so”, cioè “Bevete, su!”. Quale occasione migliore per concludere le feste in compagnia?

2. Bologna, Emilia-Romagna

Anche a Bologna l’Epifania viene celebrata ogni anno con mercatini ed eventi caratteristici, dove i bambini possono guadagnare il loro “bottino” di dolci tipico del giorno della Befana.

Un evento tradizionale e caratteristico è il Corteo dei Magi, una sfilata che rievoca la visita dei Magi al Bambino Gesù, narrata nella Bibbia. Il corteo è composto da figuranti in costume, che indossano abiti ispirati all’antichità, con greggi di pecore e centurioni romani a cavallo.

La sfilata parte dal centro storico di Bologna e attraversa le vie del centro, accompagnata da musica e danze.

1. Venezia, Veneto

A Venezia, i canali e i palazzi storici rendono la città ideale per trascorrere il giorno dell’Epifania in modo ancor più suggestivo. L’evento più interessante della città è la Regata delle Befane, che si tiene ogni anno il 6 gennaio.

Si tratta di una sfida di canottaggio che si svolge sul Canal Grande e vede sfidarsi Befane contro Babbi Natale. La regata, organizzata dall’associazione remiera Bucintoro, una delle più antiche, apre ogni anno la stagione remiera.

È ormai diventata una tradizione che unisce divertimento e competizione e rappresenta un modo originale e festoso per celebrare l’Epifania.

Weekend dell'Epifania: cosa visitare nel Centro e al Sud

In genere si dice che l’Epifania “Tutte le feste porta via”, ma non è una scusa per non godersi questo weekend prima di tornare a scuola o al lavoro. Scopriamo 3 mete caratteristiche nelle zone del Centro e Sud Italia da visitare il giorno della Befana. Al primo posto una meta imperdibile!

3. Urbania, Marche

Urbania, nelle Marche, rappresenta la città italiana in cui l’Epifania è più sentita. Si tratta di un borgo medievale in provincia di Pesaro. Qui, ogni anno, si celebra la Festa Nazionale della Befana.

Durante la festa, nata in tempi recenti, vengono organizzati spettacoli di musica e teatro, ma anche mostre di artigianato locale, degustazioni di prodotti tipici e altre attività per intrattenere i turisti.

2. Montescaglioso, Basilicata

In Basilicata, invece, una meta da non perdere è Montescaglioso. Qui, durante la notte dell’Epifania, si svolge la Notte dei Cucibocca, in cui secondo la leggenda si aggirano strane figure con le catene ai piedi, che annunciano così con rumore il loro arrivo.

Inoltre, si consiglia di visitare l’Abbazia di San Michele Arcangelo, e fare tappa a Matera, a soli 18 km dalla città.

1. Roma, Lazio

Roma, oltre ad essere una città ricca di storia e luoghi da visitare, realizza ogni anno la Befana di Piazza Navona, con mercatini e tante bancarelle con zucchero filato e dolcetti, ma anche un teatrino dei burattini.

L’appuntamento che non potete perdervi è però “Corri per la Befana”, la manifestazione sportiva organizzata da “Roma Road Runners Club”. Si tratta di una gara competitiva di poco più di 10 km che si svolge proprio il giorno dell’Epifania.

Dove festeggiare la Befana in Europa

Terminiamo questa lista di consigli con altre 4 località che invece si trovano al di fuori dei confini nazionali, ma che vale comunque la pena visitare. La lista va dalla città più nota alla meno conosciuta e più particolare.

4. Praga. Repubblica Ceca

Nella capitale della Repubblica Ceca, Praga, si celebra la befana con una tradizione molto fredda, cioè la Nuotata dei Re. Ogni anno, il 6 gennaio, 3 uomini vestiti come i Re Magi si tuffano nelle acque gelide della Moldava, il fiume che attraversa la città.

L’obiettivo è nuotare fino all’altra sponda. Tuttavia, non sono soli in questa impresa. Altri temerari, infatti, nonostante le temperature sottozero, si uniscono a loro. Si tratta quindi di un’alternativa divertente a cui anche i più coraggiosi potranno partecipare.

3. Canarie

Se invece desiderate tornare al tepore dell’estate, il luogo ideale è quello delle Canarie. Qui la festa della Befana è molto sentita ed è nota come “El Dia de Los Reyes Magos”.

Come suggerisce il nome, la vera star qui non è la befana, ma proprio i 3 Re magi. In groppa ai cammelli, sono loro a portare le leccornie ai più piccoli. Inoltre, anche qui non mancano festeggiamenti e sfilate per le strade.

2. Bucarest, Romania

Anche in Romania le tradizioni sono molto diverse dall’Italia, ma non per questo meno interessanti. Anzi, sono assolutamente da scoprire. Qui l’Epifania si chiama Boboteaza ed è una tradizione che vede i bambini travestirsi da Re Magi, cantando e ricevendo in cambio denaro o frutta secca.

Un’altra tradizione è il rito della benedizione delle acque: il prete getta un crocifisso in un fiume o in un lago gelido e gli uomini devono nuotare per recuperarlo. Si dice, infatti, che chi riesca a prenderlo sarà protetto dalle malattie per tutto l’anno. Cosa aspettate a provarci?

1. Reykjavik, Islanda

Il luogo più insolito, magico e particolare in cui trascorrere il weekend dell’Epifania è proprio l’Islanda.

Qui, il periodo delle feste in generale è molto particolare. Dopo l’arrivo del Natale, quando arrivano i 13 Babbo Natale ogni giorno dall’11 dicembre, ognuno di questi va via. Il 6 gennaio, in particolare, l’ultimo Babbo Natale lascia la città, segnando così la fine delle festività.

Infine, il giorno dell’Epifania è celebrato con una fiaccolata, a cui partecipano il re e la regina degli elfi. Il tutto si conclude poi con un falò e dei fuochi d’artificio.

Leggi anche: Calza della Befana, 5 idee originali