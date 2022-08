Concedersi una vacanza in autunno è una scelta ideale per godere di temperature più gradevoli e risparmiare sui prezzi: quali sono le mete più belle ed economiche in Italia, in Europa e nel mondo? Ecco dove andare in vacanza a settembre, ottobre e novembre senza spendere troppo.

Non tutte le vacanze di svolgono in estate. Se sei alla ricerca di piccoli prezzi e non hai intenzione di trovare troppo affollamento nei luoghi di villeggiatura, la soluzione ideale è quella di andare in vacanza in autunno: esistono delle mete belle ed economiche in Italia e all’estero che ti permettono di rilassarti e risparmiare in un’unica soluzione.

I colori del paesaggio potranno essere diversi, le temperature sicuramente più gradevoli, la tranquillità rispetto ai mesi estivi e la convenienza in termici economici sono tutti punti a tuo favore. Le vacanze a settembre e ottobre sono la scelta ideale per godersi il meritato riposo e allontanarsi dalla routine quotidiana.

Ecco dove andare in vacanze in autunno: alcuni consigli per scegliere le mete più belle ed economiche in Italia oppure all’estero.

Dove andare in vacanza in autunno spendendo poco

Non esiste una stagione perfetta per viaggiare: anche in autunno si possono riscoprire le bellezze del territorio con una vacanza low cost per tutta la famiglia. I colori del paesaggio, le temperature gradevoli e la tranquillità sono garantiti. Ma dove andare in vacanza in autunno?

La scelta è davvero ampissima: gli amanti del mare possono godere delle ultime giornate di sole senza troppo affanno, mentre coloro che amano la montagna hanno la possibilità di ammirare paesaggi pittoreschi e godersi una temperatura ancora non troppo fredda. E per chi ama le città d’arte, l’autunno è il momento migliore per concedersi una vacanza all’insegna della cultura.

Per non parlare di tutti gli eventi, le sagre, le feste che vengono organizzate proprio a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre: una vacanza in autunno è sicuramente la scelta migliore per godersi realmente le mete più belle in Italia e all’estero. E il portafoglio è salvo: i prezzi tendono al ribasso in questa stagione.

Passiamo in rassegna alcuni dei migliori luoghi dove andare in vacanza in autunno: in viaggio verso le mete più belle ed economiche dell’Italia, dell’Europa e di tutto il mondo.

Dove andare in vacanza in autunno: le mete più economiche in Italia

Una vacanza in autunno nel Bel Paese: l’Italia si conferma una delle mete preferite dai turisti in qualsiasi stagione. Anche a settembre è possibile godersi le bellezze del territorio, il mare o la montagna, le città d’arte e i musei, godendo di piccoli prezzi e di poco affollamento.

Le mete più belle ed economiche dove andare in vacanza in autunno sono sicuramente i luoghi di villeggiatura: per andare sul sicuro è bene prediligere il Sud Italia, dove la temperatura è ancora piuttosto mite e si possono godere i piaceri estivi come il mare, il sole e la spiaggia.

Ma anche le città d’arte sono delle ottime mete – oltre che economiche – da visitare in autunno: da Milano a Roma, passando per Firenze, Torino e Napoli. Un weekend all’insegna della cultura o una gita fuori porta di una sola giornata per scoprire le bellezze culturali e artistiche della nostra penisola.

E perché non concedersi una vacanza in autunno sui più bei laghi d’Italia? Dal lago di Garda al lago di Como, dal lago Maggiore al lago d’Orta, fino al lago di Bracciano.

Non possono mancare nemmeno le località termali, da godere anche in autunno: le mete migliori si trovano a Saturnia (Toscana), Sirmione (Lombardia), e Merano (Trentino Alto Adige).

Dove andare in vacanza in autunno: le mete più belle in Europa

E sempre per una vacanza in autunno low budget, non possono mancare le più belle città e capitali dell’Europa: a un piccolo prezzo si possono prenotare voli e hotel per due persone o per l’intera famiglia. Alcuni esempi?

Come riporta il ranking di Traver365, tra le mete più belle ed economiche in Europa per trascorrere una vacanza in autunno c’è anche Dubrovnik, in Croazia: temperature gradevoli, mare ancora bello e tranquillità assicurata a un piccolo prezzo. Cercando tra le migliori offerte si può partire a un prezzo di 390 euro a persona.

Interessanti anche i prezzi di una vacanza autunnale in Francia, magari a Parigi: con 491 euro a persona si può passeggiare tra le vie più belle della città e godersi l’atmosfera autunnale nella città più romantica d’Europa.

Per gli amanti della birra, invece, è imperdibile la visita a Monaco di Baviera: qui, durante l’autunno (nel mese di ottobre) viene organizzato il tradizionale Oktober Fest: 428 euro a persona e la vacanza è prenotata.

Infine, per chi preferisce una vacanza nella penisola iberica esistono delle ottime alternative per l’autunno: Lisbona, in Portogallo, oppure Valencia, in Spagna.

Vacanza in autunno nel resto del mondo

E se non si vuole rinunciare al relax a tutto tondo, perché non prenotare una vacanza in autunno in giro per il mondo? Le occasioni di settembre e ottobre sono le migliori per risparmiare e divertirsi al tempo stesso.

Tra le mete autunnali più gettonate – secondo al classifica di Travel365 – ci sono l’Egitto e il Marocco, nel Nord Africa: le città più conosciute e preferite dai turisti sono Marsa Alam e Sharm El Sheikh in Egitto; Casablanca in Marocco. Ideali nel periodo autunnale per le temperature più gradevoli, permettono di trascorrere una vacanza a prezzi decisamente abbordabili: a partire da €522,34 euro e fino a un massimo €641,00 euro a persona.

E per spingersi verso i sapori orientali, è possibile trascorrere le vacanze in autunno in Vietnam: qui troverete un clima decisamente piacevole, una cucina tutta da scoprire e un’accoglienza calorosa. Il tutto al modico prezzo di 697,47 euro a persona.

E per concludere, facendo qualche ricerca in più per trovare il miglior prezzo, è possibile visitare anche la città di Dubai negli Emirati Arabi: qui una vacanza autunnale costa appena 668,22 euro a persona.