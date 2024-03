Dove andare a Pasqua 2024 in Italia e all'estero: le migliori mete low cost

Dove andare per il weekend di Pasqua e Pasquetta 2024? Ecco alcune idee e consigli per le famiglie, le coppie e tutti coloro che stanno pianificando un viaggio in Italia o all'estero.

Primo weekend primaverile per Pasqua e Pasquetta 2024, ma non sai dove andare? Potete scegliere una delle mete più economiche in Italia o all'estero, programmare un weekend rilassante immersi nella natura o alle terme, oppure per pianificare un trekking lungo uno dei cammini più belli in Italia.

Se non sai dove andare per Pasqua 2024, sei nel posto giusto: inizia a pianificare il tuo viaggio scegliendo tra alcune delle mete più belle ed economiche in Italia o all'estero.

Pasqua 2024, dove andare? Le mete più economiche

Pasqua 2024 cade bassa, ovvero il 31 marzo, e ciò significa che - a primavera inoltrata - è possibile trascorrere un weekend all'aria aperta, una fuga romantica o una mini vacanza in famiglia. Ma dove andare?

Tra le mete più gettonate per le vacanze di Pasqua ci sono le classiche città spagnole: Siviglia, Malaga o Valencia. Ma potete optare anche per un viaggio a Budapest, Praga, Lisbona, Porto, Marsiglia o la romantica Parigi.

Se preferite delle mete calde per Pasqua, il consiglio è optare per un viaggio alla scoperta dell’arcipelago delle Canarie oppure nella bellissima città di Marrakech. Anche Malta potrebbe essere la meta ideale per il vostro viaggio.

Se invece avete intenzione di restare in Italia, ci sono tantissimi luoghi che potete visitare: dalle terme agli agriturismi, fino ai parchi naturalistici più belli della nostra penisola.

Un consiglio è dedicarsi al relax programmando un viaggio nelle meravigliose terme di Saturnia, dove la temperatura dell'acqua resta stabile sui 37 gradi ed è perfetta per un weekend di inizio primavera.

Dove andare 3 giorni a Pasqua 2024?

Se state programmando un piccola vacanza o un weekend di 3 giorni per Pasqua 2024 e non avete idee, potete optare per una visita a Barcellona, dal 29 marzo al 3 aprile a bordo di Grimaldi Lines: un viaggio sulla rotta del Mediterraneo adatto a tutte le età per scoprire una città che vanta un patrimonio artistico e culturale ricchissimo.

Se preferite una crociera, invece, con Msc Crociere potete trascorrere una settimana da Civitavecchia verso Palermo, Malta, Barcellona, Marsiglia e Genova.

Tra le mete più belle per un weekend di 3 giorni a Pasqua ci sono anche le classiche Roma, Milano, Firenze, Venezia con i loro eventi e le loro attrazioni culturali.

Dove andare a Pasqua 2024 con i bambini?

Le famiglie con bambini hanno una vasta scelta di luoghi e mete dove trascorrere un weekend o una vacanza a Pasqua 2024: per esempio, un agriturismo in Toscana dove i vostri piccoli potranno ammirare e giocare con gli animali oltre che divertirsi all'aria aperta lontano dal traffico cittadino.

Un'altra idea interessante potrebbe essere la Val di Sole, dove trascorrere una piccola settimana bianca per sciare le ultime volte sulle piste.

Anche la meravigliosa pista ciclabile della Val di Sole è una soluzione interessante per le famiglie, soprattutto per la scampagnata di pasquetta 2024: il percorso parte da Mostizzolo e arriva fino a Fucine di Ossana, e da qui verso Vermiglio e Peio, seguendo il torrente Noce su strade di campagna.

Dove andare al mare a Pasqua 2024?

Cadendo a fine marzo, per molti Pasqua 2024 potrebbe essere l'occasione giusta per organizzare il primo viaggio al mare: ma dove andare?

Gettonatissime saranno le spiagge della Sicilia, le isole Eolie e Lampedusa, per non parlare delle spiagge più belle della Sardegna, da Cagliari alla Costa Smeralda.

A di fuori delle isole maggiori, anche Napoli con le sue isole di Capri e Procida è in grado di attirare moltissimi turisti, così come i lidi romagnoli (da Rimini a Riccione) e quelli toscani (da Forte dei Marmi a Marina di Pisa).

Altre mete molto apprezzate in questo periodo sono anche la Costiera Amalfitana, con la possibilità di percorrere il Sentiero degli Dei, oppure un weekend alla scoperta delle Cinque Terre.