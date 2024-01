Più spese e tasse per viaggiare in alcune città nel 2024, ecco dove e quanto costa

Viaggiare nel 2024 costa di più, ma dove? In alcune città europee le tasse turistiche e le spese di viaggio aumentano per contrastare l'overtourism.

Brutte notizie per i turisti che intendono spostarsi verso città europee nel corso dell'anno: viaggiare nel 2024 costa di più, in particolare in alcune località europee e italiane molto amate dai turisti. L'aumento delle tasse turistiche e delle spese per i viaggiatori è volto a combattere l'overtourism.

Ecco dove costa di più viaggiare nel 2024 e quanto spenderemo per i viaggi in Europa e in Italia.

Viaggiare nel 2024, ecco dove costa di più

Un altro anno all'insegna degli aumenti: oltre ai numerosi rincari 2024 sulla casa, sulle bollette, sugli alimentari e sui trasporti, si aggiungono anche l'aumento delle tasse turistiche e le spese per i viaggi. In altre parole, viaggiare nel 2024 costa di più, ma dove?

Sono numerose le località europee che hanno aumentato o aggiornato i prezzi e le tasse turistiche in linea con l'andamento dell'inflazione, e soprattutto per scoraggiare l'overtourism.

In primis, Parigi (che non si può considerare affatto una città economica) ha aumentato la tassa di soggiorno del 200%: ciò significa che per prenotare una camera doppia superior nel 2024 bisogna spendere almeno 11 euro in più. Non solo: anche i costi del biglietto per il Louvre sono aumentati del 29%, passando dai 17 ai 22 euro.

Ma è ad Amsterdam che i viaggiatori devono fare i conti con la tassa di soggiorno e di ingresso più alta in assoluto: la prima sale dal 7 al 12,5%, dipendentemente dal costo della camera in cui si pernotta). Non va meglio nemmeno per i crocieristi, che dovranno pagare 11 euro a persona (+3 euro rispetto allo scorso anno).

Le città europee più economiche nel 2024

Passando ora alle città europee più economiche troviamo Valencia, dove i turisti dovranno pagare una tassa compresa tra 50 centesimi e 2 euro a notte, in base alla tipologia di camera scelta per il soggiorno.

A Barcellona, invece, gli aumenti scatteranno ad aprile 2024: ai viaggiatori viene richiesta una tassa di soggiorno pari a 3,25 euro. Infine, a Madrid non c'è nulla di certo ma con tutta probabilità verrà introdotta una tassa di soggiorno.

Aumenti in arrivo anche nel Portogallo, in particolare a Figueira da Foz, dove da ottobre a marzo il pernottamento costerà 1,50 euro a notte, mentre tra aprile e settembre salirà a 2 euro.

Ai viaggiatori diretti nel Regno Unito, a partire dal 2024 viene richiesto anche l’Electronic Travel Authorisation (Eta), che prevede il pagamento di una tassa di 7 sterline, onde evitare spiacevoli sanzioni.

Viaggiare in Italia nel 2024 costa di più?

Anche l'Italia non è da meno e prevede per il 2024 dei viaggi più costosi per i turisti: per esempio, per entrare a Venezia, dal prossimo 24 aprile e durante i weekend estivi, occorre pagare un ticket d’ingresso di 5 euro, oltre ad aver prenotato la visita da un’apposita piattaforma online.

A Rimini, una delle città più amate dai giovani nel periodo estivo e non solo, la tassa di soggiorno passa da 70 centesimi a 1,5 euro per le strutture a una stella, a 2 euro (da 1 euro) per i due stelle, 2,5 euro (da 2 euro) per i tre stelle, 4 euro (da 3 euro) per i quattro stelle e 5 euro (da 4 euro) per i cinque stelle (0,2%).

Infine, anche a Como la tassa di soggiorno verrà quadruplicata in alcune strutture, mentre a Milano, i costi aumenteranno tra i 50 centesimi e 1,50 euro in più per le strutture di livello più basso e per le case per vacanze, affitti brevi, B&B, affittacamere e simili.