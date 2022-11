La quinta stagione di The Crown è arrivata in streaming per tutti gli abbonati di Netflix. La serie tv incentrata sulla vita privata e pubblica della Regina Elisabetta II avrà soltanto un’altra stagione, come anticipato dai produttori. Ogni stagione si concentra su un lasso temporale ben preciso in cui sono avvenuti determinati eventi storici che hanno coinvolto la Corona inglese.

C’è da dire che oltre alla vita politica, la famiglia reale inglese non è esente dagli scandali a corte, tra litigi, tradimenti, divorzi e quant’altro. Ad ogni modo, la Corona si è spesso dissociata dall’immagine che la serie dà al pubblico della famiglia reale, oltre a ritenere poco veritiero ciò che viene narrato.

Le location di The Crown 5

La produzione di The Crown 5 ha scelto location pazzesche per ambientare la tanto amata serie tv vincitrice di numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Considerando che luoghi come Buckingham Palace e Downing Street sono inaccessibili alla produzione, si è trovato una soluzione alternativa che non facesse stranire lo spettatore da casa.

Ed ecco le location scelte e i rispettivi posti iconici che rappresentano nella serie tv:

Hedsor House è Downing Street

Lancaster House, Dimora costruita dal Duca di York e già location della serie Downtown Abbey, è Buckingham Palace

Somerleyton Hall è Sandringham , dove la Sovrana era solita trascorrere le vacanze di Natale

, dove la Sovrana era solita trascorrere le vacanze di Natale Brocket Hall diventa Kensington Palace , dove risiedeva la Principessa Diana

, dove risiedeva la Principessa Diana Ardverikie Castle è la tenuta Balmoral , divenuta tristemente nota alle cronache a Settembre perché è proprio qui che la Regina si è spenta

, divenuta tristemente nota alle cronache a Settembre perché è proprio qui che la Regina si è spenta Somerley House è Highgrove, residenza dell’attuale Re Carlo prima di salire al trono insieme a sua moglie, attuale Regina consorte

Leggi anche: The Crown 5, il giallo del furto di gioielli scambiato per caso di omicidio

The Crown 5: trama, cast e anticipazioni

La trama della quinta stagione si focalizza sugli anni Novanta. Quindi, include l’incendio al castello Windsor fino ad arrivare al tragico incidente che ha coinvolto Lady D causandone la sua morte. Inoltre, The Crown 5 parlerà anche del tanto discusso divorzio tra l’allora Principe Carlo e Lady Diana Spencer, a causa di Camilla Parker-Bowles.

Il cast è composto dai seguenti attori:

Imelda Staunton

Lesley Manville

Jonathan Pryce

Elizabeth Debicki

Dominic West

Olivia Williams

Jonny Lee Miller

Claudia Harrison

Bertie Carvel

La serie tv è uscita lo scorso 9 Novembre in streaming su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.