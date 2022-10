Dove andare per trascorrere una settimana bianca low cost all'insegna del divertimento? In famiglia, con i bambini, con il proprio partner o con gli amici: a ognuno una località sciistica diversa. Ecco i migliori luoghi dove trascorrere la settimana bianca economica in Italia.

Hai già deciso dove trascorrere la settimana bianca? Se hai intenzione di prenotare una vacanza low cost in famiglia, con gli amici o in coppia, puoi optare su alcune delle località sciistiche più economiche e suggestive presenti in Italia.

Nonostante gli aumenti sulle bollette e il rischio di dover rinunciare alla settimana bianca per i rincari, i titolari delle strutture ricettive sono pronti ad accogliere gli amanti degli sport invernali anche per quest’anno. Non solo sci, ma anche snowboard e freestyle: tutti gli appassionati possono trovare il loro luogo ideale.

A tal fine, esistono dei metodi che consentono di risparmiare sulle spese relative all’alloggio negli hotel, sull’abbonamento skipass stagionale e sulla vacanza invernale in generale.

Scopriamo subito alcune delle località sciistiche più economiche in Italia per trascorrere una settimana bianca low cost e indimenticabile.

Dove fare la settimana bianca low cost: località, skipass e hotel

La prima cosa da valutare nel momento in cui si sceglie dove trascorrere la settimana bianca in Italia è decidere la località migliore in base alle proprie esigenze.

Se si intende godere di un paesaggio da favola, se si vuole insegnare ai più piccoli i primi passi sugli sci, se si intende puntare su altri sport invernali come snowboard o freestyle: ad ognuno spetta una località sciistica diversa.

È importante sottolineare che la settimana bianca del 2022 potrebbe essere più cara delle precedenti a causa degli aumenti sull’energia elettrica, che potrebbero spingere i titolari di attività economiche, strutture ricettive e skipass ad aumentare i prezzi. Ma con le giuste accortezze è ancora possibile risparmiare sulla settimana bianca e godersi la neve nelle più belle località sciistiche italiane.

Ecco alcune delle migliori località dove trascorrere una settimana bianca economica.

Settimana bianca low cost in Italia: le migliori località sciistiche

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una settimana bianca low cost in coppia o alla scoperta di paesaggi da favola, la scelta migliore è optare per una località sciistica economica in Italia: il Trentino e l’Alto Adige offrono moltissime opportunità.

A partire dalla Val di Fassa, la capitale delle Dolomiti, nonché crocevia del tour dei 4 passi (Sella Ronda): da qui il paesaggio è davvero spettacolare, e innevato fa ancora più effetto. Per tutti coloro che non vogliono annoiarsi con il solito percorso, la Val di Fassa è la località sciistica ideale: da qui si può partire da Canazei verso il Gruppo del Sella e il Sassolungo, oppure partire da Pozza di Fassa per arrivare al Gruppo della Marmolada.

Chi non ama sciare, invece, in Val di Fassa ha la possibilità di godersi una magnifica ciaspolata nella Valle di San Niccolò.

Anche il Monte Rosa è una delle mete più belle per godersi la settimana bianca e praticare gli sport invernali: le piste da sci sono davvero lunghissime e le vette più alte possono raggiungere i 4.000 metri. Da lassù sembrerà proprio di essere in paradiso.

I comprensori più famosi sul Monte Roma sono due: Gressoney La Trinitè sul versante valdostano ed Alagna sul versante piemontese. Queste località dono ideali per chi ha già imparato a sciare e vuole godersi la montagna vera e pura.

Settimana bianca low cost con i bambini: dove andare

Dove fare la settimana bianca low cost con i bambini? Tra le migliori località sciistiche italiane a basso prezzo, ideali per le famiglie, c’è sicuramente la Val di Fiemme: qui si possono trovare moltissime strutture ricettive “a misura di bambino”, con aree gioco, animazione e tanto divertimento.

I comprensori principali della Val di Fiemme sono tre: dal Cermis al Latemar di Predazzo, oppure l’Alpe Lusia a Bellamonte. Quest’ultima è sicuramente la più spettacolare e perfetta per insegnare ai bambini i primi passi sugli sci.

Sempre per le famiglie, un’altra località sciistica interessante è Falcade, con la sua ski area San Pellegrino: qui si possono trovare numerose scuole di sci e percorsi molto semplici per i più piccoli.

Non mancano, comunque, nemmeno le piste nere per gli adulti appassionati degli sport invernali.

Settimana bianca low cost: dove fare snowboard e freestyle

Infine, se il vostro sport invernale preferito è lo snowboard o il freestyle, l’ideale è scegliere località quali Livigno oppure Oberregen.

A Livigno ci sono due strutture che hanno investito nel freestyle: Mottolino e Carosello3000, dove si trovano due parchi spettacolari che accolgono appassionati provenienti da tutto il mondo.

Sono presenti anche moltissime strutture ricettive, oltre che punti ristoro per godersi una vacanza in compagna e a un prezzo non troppo elevato.

Oberregen, invece, si trova al confine tra il Trentino e l’Alto Adige: qui ogni anno vengono accolti moltissimi giovani snowboarder anche alle prime armi. Lo snowpark apre nel mese di gennaio e offre anche una scuola per imparare lo sport.

Non solo: la festa continua anche al di fuori dello snowpark. Nelle baite e nei rifugi limitrofi c’è spesso intrattenimento, musica e divertimento per tutti i giovani e meno giovani.